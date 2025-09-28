Tối 27/9, tập 2 của Anh Trai Say Hi mùa 2 chính thức lên sóng. Team Ogenus gồm Phúc Du, BigDaddy, Hustlang Robber và Dillan Hoàng Phan là một trong những đội nhận được nhiều kỳ vọng từ khán giả. Trong Live Stage 1, cả nhóm thể hiện ca khúc Ngày Em Chưa Sinh Ra - bài hát mang màu sắc tươi sáng, năng động, đối lập hẳn với phong cách gai góc của phần lớn các thành viên trong team.

Khán giả “sốt xình xịch” trước concept hồng pastel ngọt ngào của team Ogenus

Từ những đoạn cắt được chia sẻ, khán giả đã sớm “sốt xình xịch” trước concept hồng pastel ngọt ngào, đồng bộ từ trang phục tới concept của các Anh Trai như Phúc Du hay Hustlang Robber. Điều này càng làm khán giả thêm háo hức mong chờ màn trình diễn trọn vẹn của team Ogenus trong tập 2. Ngày Em Chưa Sinh Ra khai thác chủ đề tình yêu âm nhạc, được ví von như một “người yêu” đồng hành cùng các Anh Trai. Thông điệp bài hát gửi gắm rằng âm nhạc là điểm xuất phát, là nguồn cảm hứng đã giúp các Anh Trai tìm thấy mục tiêu và hành trình của chính mình.

Nhiều khán giả đồn đoán lần đầu thử sức với concept hơi hướng “kẹo ngọt” có lẽ là một thử thách lớn đối với các rapper underground như Phúc Du hay Hustlang Robber, thế nhưng Quán quân Rap Việt 2024 lại chia sẻ anh coi việc mặc màu hồng như là bước ra khỏi vùng an toàn và bản thân đã có cá tính mạnh thì màu hồng cũng không làm giảm đi độ chất của mình.

Dillan Hoàng Phan - Việt kiều Mỹ của Anh Trai Say Hi mùa 2

Trở ngại lớn nhất của team lại là em út Dillan Hoàng Phan, khi anh chàng Việt kiều Mỹ gặp khó khăn trong việc giao tiếp với team bằng tiếng Việt. Những câu hỏi ngô nghê của Dillan như “manh nha là gì anh?”, “nảy là gì anh?” khiến các Anh Trai phải bật cười. Hustlang Robber nhận xét Dillan như đang học trong “lớp tiếng Việt”, thậm chí có lúc cảm giác như nói chuyện với một người Việt nhưng lại cần phiên dịch.

Phúc Du kể thêm, trong những cuộc trò chuyện, cách phát âm của Dillan khiến ngay cả những từ đơn giản cũng trở nên buồn cười. Đặc biệt, team còn dành riêng cho em út một đoạn rap với câu “lời yêu anh không giấu, cam on vi da den”. Dillan thừa nhận mình không hiểu nhiều meme Việt Nam và cho rằng, nếu Robber là “mumble rap” thì anh chính là “mumble hát”.

Dillan phải học hát tiếng Việt từng chữ

Trong quá trình chuẩn bị, Dillan thường gặp vấn đề với phát âm, chưa đạt được độ rõ ràng, dễ hiểu như mong muốn của các thành viên để khán giả có thể nắm bắt trọn vẹn. Dillan từng nghĩ: “Trước khi tham gia Anh Trai Say Hi, mình thấy hát tiếng Việt chắc không khó, vì mình biết tiếng Việt mà.” Nhưng thực tế lại khác hẳn. Trong quá trình làm nhạc, khi các thành viên xử lý bài hát trong phòng thu, Dillan được Emily kèm riêng về phát âm. Theo chia sẻ từ Ogenus, Dillan đã phải luyện tập liên tục từ sáng tới chiều, từ chiều tới tối. Và khi được hỏi “Em ổn chưa?”, Dillan trả lời “Ổn rồi” trước khi thu lại bản mới với kết quả tốt hơn rất nhiều.

Phần chia sẻ "gãy tiếng Việt" của Dillan Hoàng Phan

Tại sân khấu của Anh Trai Say Hi, Dillan bày tỏ sự lo lắng của mình khi trình diễn: “...Xin lỗi vì tiếng việt của Hoàng không có giỏi lắm nhưng sẽ cố gắng… em muốn cảm ơn team của em vì em là người chưa có sản phẩm và chưa có cái gì ở Việt Nam và em rất là nervous bây giờ”. Phúc Du cũng ngay lập tức an ủi em út của nhóm: “Nhưng bây giờ em có bốn người anh em để cùng đi chặng đường này”. Dillan cũng thể hiện sự biết ơn sâu sắc với các Anh Trai: “Em rất là yêu team Sao Băng vì em là người hướng nội nhưng mấy anh lại hiểu tính của em, là biết em nói cái gì trước khi em nói luôn”.

Dillan bày tỏ tình cảm với team trên sóng tập 2

Ngoài những khó khăn về ngôn ngữ, Dillan còn bộc bạch sự e dè ban đầu khi gia nhập: “Khi mà em đến, cái team của mình nhìn hơi bị cool cool thì em rất là sợ không thân được nhưng tại vì anh BigDaddy như gia đình của em, ở Việt Nam em không có ai hết, thì dẫn đi em đi ăn mấy chỗ cùng chị Emily, thì em cảm ơn mấy anh làm em thoải mái ở Việt Nam”.



Dillan cảm thấy khó khăn khi lần đầu trở về Việt Nam hoạt động

Dillan Hoàng Phan sinh năm 2000, là người Mỹ gốc Việt, thông thạo tiếng Anh, Việt và Hàn. Trước khi trở về Việt Nam, anh có ba năm đào tạo tại Hàn Quốc và từng tham gia các chương trình thực tế như Asia Super Young và Starlight Boys. Khi xuất hiện trên Anh Trai Say Hi, Dillan bày tỏ mong muốn hiện thực hóa giấc mơ được đứng trên sân khấu lớn. Nhờ kinh nghiệm “chinh chiến” tại các chương trình âm nhạc đình đám trước đó, Dillan được khán giả kỳ vọng sẽ mang đến những màn trình diễn ấn tượng, thể hiện trọn vẹn màu sắc của một “nhân tố idol Gen Z”.

Dillan Hoàng Phan sinh năm 2000, là người Mỹ gốc Việt, từng tham gia Starlight Boys cùng mùa với CONGB