Sáng 28/9 (theo giờ Việt Nam), Rosé (BLACKPINK) chính thức “chào sân” Global Citizen Festival (Lễ hội Công dân Toàn cầu) 2025. Đây là lễ hội âm nhạc thường niên được tổ chức bởi Global Citizen, một nền tảng vận động quốc tế nhằm chống đói nghèo và thúc đẩy các mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu. Điểm đặc biệt của lễ hội là người tham dự không mua vé bằng tiền, mà phải thực hiện các hành động xã hội thiết thực thông qua nền tảng trực tuyến để "kiếm" vé và có cơ hội tham gia biểu diễn bởi các nghệ sĩ hàng đầu thế giới.

Rosé là thành viên BLACKPINK thứ hai, đồng thời là idol Kpop thứ 3 được mời biểu diễn tại lễ hội âm nhạc quy mô này, sau Jung Kook (2023) và Lisa (2024). Dần dần, Global Citizen Festival như thước đo của 1 idol Kpop solo ở trời Tây, khi mỗi năm là 1 gương mặt có hoạt động và thành tích sôi nổi xuất hiện.

Tại Công viên Trung tâm New York, đám đông hàng chục nghìn người tập trung đông nghẹt chờ đợi các màn trình diễn. Chung line-up với Rosé năm nay là Shakira, Cardi B, Tyla,... Khoảng gần 8 giờ sáng (giờ Việt Nam), Rosé bước lên sân khấu. Nữ ca sĩ đẹp như tiên tử trong bộ váy tím mơ màng, mái tóc dài bạch kim được buộc lệch càng tô đậm visual cổ tích.

Rosé trình diễn khoảng 20 phút với 4 ca khúc trong album rosie, gồm những bản hit như APT., toxic till the end, 2 years, Linger. Khác với sân khấu sôi động vận dụng vũ đạo như Jung Kook hay Lisa đã từng, Rosé chọn cách tập trung vào giọng hát tại Global Citizen Festival.

Rosé mở màn set diễn với APT. liveband

Set diễn của cô nàng được bố trí đơn giản cùng dàn nhạc, các ca khúc phối mới, kết hợp ăn ý với live band. Điều này giúp Rosé thể hiện thế mạnh nhưng cũng chính là thử thách khó nhằn khi phải hát live trước hàng chục nghìn người, không có vũ đạo hay nhạc nền backup. Mở đầu cùng APT., Rosé cho thấy giọng live ngày càng dày và ấm, kỹ thuật thanh nhạc cũng thăng hạng. Cô chuyển hướng ca khúc quẩy sôi động trở thành bản liveband trầm bổng, rõ từng nốt nhạc một cách thuyết phục. Đến những ca khúc mang tính tự sự như 2 years, Rosé vẫn kiểm soát giọng hát và cảm xúc tốt.

Nhưng thử thách thực sự chính là toxic till the end. Vốn là bài hát thiên về vocal và hợp liveband, nhưng toxic till the end có tiết tấu khá nhanh, yêu cầu người hát phải có kỹ năng tốt, cột hơi ổn định mới “chạy nốt” kịp. Rosé khá hụt hơi ở ca khúc cuối cùng này. Trong các đoạn điệp khúc, Rosé khá rướn giọng, vì nhạc nhanh nên lời trùng lắp. Có thể nghe được đôi chút sự run rẩy của Rosé khi trình diễn toxic till the end. Đây là điểm trừ hiếm hoi trong set diễn đầy cảm xúc của đoá hồng nước Úc tại Global Citizen Festival 2025.

Rosé khá hụt hơi khi trình diễn toxic till the end

Tại Global Citizen Festival, Lisa từng "lên bờ xuống ruộng" năm 2024 vì bị bóc hát nhép. Nay Rosé thể hiện khá trọn vẹn nhưng vẫn bị "chênh" ở phút cuối. Có thể thấy, để chinh phục sân khấu ngoài trời tại Mỹ là điều không hề dễ dàng. Global Citizen Festival như "kính chiếu yêu" bóc trần kỹ năng của các idol thực lực.

Global Citizen Festival như “kính chiếu yêu” bóc trần kỹ năng của các idol thực lực

Nhìn tổng thể, Rosé đã mang đến cơn gió lạ, mới mẻ và đầy phóng khoáng khi quyết định để giọng hát toả sáng. Phong cách biểu diễn đơn giản, không cầu kỳ của Rosé để lại ấn tượng tích cực. Người hâm mộ vô cùng tự hào trước sự trưởng thành của nữ idol sau gần 10 năm hoạt động. 2025 là năm đáng nhớ nhất với “đoá hồng nước Úc”, khi cô lần lượt chinh phục những đỉnh cao mới trong sự nghiệp. Với sân khấu mới nhất, Rosé lại ghi thêm một cột mốc đầy ngưỡng mộ. Hình ảnh “công chúa tóc mây” xinh xắn, mơ mộng nhanh chóng viral trên các nền tảng sau màn trình diễn của Rosé.