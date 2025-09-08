7 giờ sáng 8/9 (theo giờ Việt Nam), lễ trao giải âm nhạc của MTV 2025 (VMAs) đã chính thức diễn ra tại Mỹ. Từ sớm, loạt siêu sao đã đổ bộ sự kiện như Lady Gaga, Ariana Grande, Sabrina Carpenter, KATSEYE,... Trái với nhiều dự đoán nhóm nữ toàn cầu sẽ biểu diễn tại lễ trao giải năm nay, thì nhân tố được fan châu Á chờ đón nhất chính là BLACKPINK thì lại vắng bóng. Nhưng sau đó, Rosé khiến dân tình bất ngờ vì màn “đánh úp”, kịp xuất hiện ở VMAs để làm nên lịch sử Kpop.

Với siêu hit APT. (kết hợp cùng Bruno Mars), Rosé chính thức mang về tượng moonman cho đề cử Song of the Year

Theo đó, với siêu hit APT. (kết hợp cùng Bruno Mars), Rosé chính thức mang về tượng moonman cho đề cử Song of the Year (Bài hát của năm) - 1 trong 4 giải thưởng danh giá nhất của VMAs. Với việc chiến thắng hạng mục chính này, Rosé là ngôi sao Kpop đầu tiên trong lịch sử chạm tay đến cúp Song of the Year. Chiến thắng này khiến toàn thể BLINK vỡ oà nhưng không bất ngờ. Bởi trong năm qua, APT. chính là ca khúc có thành tích toàn cầu top đầu, phá vỡ loạt kỷ lục nhạc số và MV đạt hơn 1.9 tỷ lượt xem trong vòng chưa đến 1 năm.

Rosé vội vã cho kịp lễ trao giải

Khoảnh khắc cầm guốc chạy gây sốt

Đáng nói, Rosé là ngôi sao đến sau tại VMAs năm nay. Khoảnh khắc cô nàng đến sự kiện sau khi tất cả mọi người đã ở trong khán phòng, theo dõi lễ trao giải gây chú ý. Rosé xuất hiện như nhân vật chính, chiếm spotlight cùng bộ cánh vàng kim, nhan sắc trẻ trung, rạng rỡ. Nhiều người đùa rằng, Rosé đi trễ là vì biết chắc chắn mình thắng giải, đến ẵm cúp rồi về. Và đúng như thế, giọng ca chính của BLACKPINK đến VMAs 2025 chưa bao lâu thì đã được xướng tên cho Song of the Year.

Rosé hồi hộp lên sân khấu nhận giải

Toả sáng cùng bộ váy thanh lịch

Trong thời khắc Paris Hilton tuyên bố giải, Rosé khá căng thẳng. Zoom cận biểu cảm của “đoá hồng nước Úc”, có thể thấy cô thực sự nghiêm túc với giải thưởng này. Chỉ đến khi tên mình được gọi, Rosé mới giãn cơ mặt, nở nụ cười tươi. Rosé được dàn sao vỗ tay cổ vũ, chúc mừng.

Biểu cảm căng thẳng của giọng ca chính BLACKPINK

Bước lên sân khấu với phong thái tự tin, Rosé gửi lời cám ơn đến người hâm mộ, Bruno Mars và cũng không quên nhắc đến BLACKPINK. Khoảnh khắc Rosé toả sáng rực rỡ tại lễ trao giải danh giá nước Mỹ chính thức trở thành khoảnh khắc ấn tượng nhất năm nay với các BLINK.

Rosé nhận giải VMAs cho Song of the Year APT.

Rosé ở đó không chỉ với tư cách một idol Kpop mà là một nghệ sĩ toàn cầu, làm nên chiến thắng lịch sử

Rosé ở đó không chỉ với tư cách một idol Kpop mà là một nghệ sĩ toàn cầu, làm nên chiến thắng lịch sử. Chiến thắng này không chỉ là của riêng cô, mà còn là câu chuyện về sự nỗ lực, tài năng và bản lĩnh. Nó khẳng định rằng âm nhạc không có biên giới và những đóa hồng của châu Á hoàn toàn có thể tỏa sáng rực rỡ nhất trên bản đồ âm nhạc thế giới.