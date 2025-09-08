Động thái mới của G-Dragon về concert tại Việt Nam

Tối 7/9, một rạp chiếu phim nổi tiếng bất ngờ cập nhật trạng thái chỉ ghi vỏn vẹn tài khoản Instagram của G-Dragon - xxxibgdrgn. Không thêm bất kỳ mô tả nào nhưng bấy nhiêu cũng đủ khiến mạng xã hội dậy sóng, thu về hàng nghìn lượt tương tác trong thời gian ngắn. Fan ngay lập tức liên tưởng đến khả năng “ông hoàng Kpop” sẽ mang phim concert Übermensch đến công chiếu tại Việt Nam.

Bài đăng hút 10 nghìn lượt tương tác chỉ sau 1 đêm

Thời điểm này, G-Dragon đang tất bật với World Tour Übermensch chặng thứ 3. Dù không quảng bá ở Mỹ, toàn bộ concert ở 6 thành phố đều cháy vé. Trong đó nam ca sĩ vừa kết thúc hai đêm diễn tại Los Angeles - thánh địa giải trí lớn nhất thế giới.

G-Dragon đang tất bật với World Tour Übermensch chặng thứ 3 ở Mỹ và sắp tới là châu Âu

Sắp tới, anh sẽ tiếp tục hành trình tại châu Âu. Song song với tour, G-Dragon cũng chuẩn bị phát hành phim concert tại Hàn Quốc trước khi đưa tác phẩm này đến nhiều quốc gia khác, trong đó Việt Nam gần như đã được “hint” rõ ràng. Việc được ra rạp xem “ang Long” trên màn ảnh rộng khiến cộng đồng fan Việt cực kỳ phấn khích.

Việc được ra rạp xem “ang Long” trên màn ảnh rộng khiến cộng đồng fan Việt cực kỳ phấn khích

Tuy nhiên, điều mà nhiều fan Việt chờ đợi hơn cả chính là thông tin về concert tại Mỹ Đình vào tháng 11. Sau đại nhạc hội hồi tháng 6, liên tục xuất hiện tin đồn G-Dragon sẽ tổ chức concert riêng ở Việt Nam trong Phase 4 của tour. Thế nhưng đến hiện tại, phía nam ca sĩ vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông báo chính thức nào.

Điều mà nhiều fan Việt chờ đợi hơn cả chính là thông tin về concert tại Mỹ Đình vào tháng 11

Tin đồn lan tràn đang khiến mạng xã hội rơi vào tình trạng nhiễu loạn, tạo điều kiện cho phe vé lợi dụng trục lợi. Không ít hội nhóm mua bán vé show G-Dragon được lập ra dù chưa có xác thực. Trong bối cảnh này, fan Việt được khuyên nên giữ sự tỉnh táo, chờ đợi thông báo chính thức từ phía G-Dragon để tránh rơi vào bẫy của tin giả và vé ảo.