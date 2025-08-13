Biến căng đang xảy ra với G-Dragon giữa lúc chạy tour

G-Dragon và Yang Hyun Suk bị điều tra

Ngày 13/6, truyền thông Hàn Quốc đưa tin cảnh sát vừa tiến hành đột kích, khám xét khẩn trụ sở công ty giải trí YG Entertainment để điều tra G-Dragon và Chủ tịch Yang Hyun Suk liên quan đến cáo buộc vi phạm bản quyền. Theo cảnh sát quận Mapo, đơn tố cáo được nộp từ tháng 11/2024 bởi một tác giả giấu tên (tạm gọi là ông A), cho rằng YG Entertainment và G-Dragon đã sao chép, phân phối trái phép ca khúc của mình trong một album live của trưởng nhóm BIGBANG.

Ngoài G-Dragon và Chủ tịch Yang Hyun Suk, ông A còn chỉ đích danh Giám đốc điều hành YG Entertainment Yang Min Suk (em trai ông Yang Hyun Suk) và Giám đốc điều hành công ty con YG Plus, ông Choi, có liên quan đến vụ việc.

Cơ quan chức năng xác nhận đã mở cuộc điều tra từ cuối năm ngoái. Đến nay, cảnh sát đã tiến hành ít nhất 2 lần khám xét, trong đó có trụ sở YG Entertainment và Hiệp hội Bản quyền Âm nhạc Hàn Quốc (KMCA) tại quận Gangseo (Seoul). “Hiện chúng tôi đang lấy lời khai những người liên quan, chưa thể tiết lộ thêm chi tiết về quá trình điều tra”, đại diện cảnh sát cho biết.

Toàn cảnh cáo buộc

Ngay sau khi truyền thông Hàn đưa tin, mạng xã hội và các diễn đàn Kpop nổi bão. Chỉ riêng dòng thông tin “G-Dragon bị điều tra” đã đủ khiến cư dân mạng sôi sục. Thời gian này, G-Dragon đang chạy tour Übermensch, vừa hoàn thành xong 3 đêm diễn tại Hongkong (Trung Quốc). Vụ việc bản quyền từ 2 thập kỷ trước bị đào xới, nhiều fan lập tức xâu chuỗi sự kiện, đưa ra bằng chứng phản biện bảo vệ thần tượng.

Lật lại ồn ào, vào năm 2001, ông A phát hành ca khúc “G-DRAGON” (không liên quan đến G-Dragon hay BIGBANG) và đăng ký bản quyền tại Shinnara Music. Trùng hợp, cũng trong năm 2001, YG Entertainment phát hành một ca khúc khác mang tên “G-DRAGON”, do Perry, Masta Wu và G-Dragon đồng sáng tác, nằm trong album Perry 1집 (By Storm). Như vậy, đã tồn tại song song hai bài hát khác nhau cùng tên “G-DRAGON” từ thời điểm này.

Ca khúc "G-DRAGON" trong album Perry 1집 (By Storm)

Yang Hyun Suk và G-Dragon

Vấn đề nảy sinh vào năm 2009, khi G-Dragon tổ chức concert Shine A Light. Trong album live phát hành năm 2010, có một tiết mục mash-up mang tên: “내 나이 열셋 + Storm + 멋쟁이신사 + G-Dragon”. Phần mở đầu “내 나이 열셋” (My Age Is 13) trùng với câu hát mở đầu của ca khúc “G-DRAGON” 2001 của ông A: “내 나이 열셋 이 세계에 너무 어리다는…” (Tạm dịch: Khi tôi 13 tuổi, thế giới này quá lớn lao…).

G-Dragon tại concert Shine a Light

Ông A cáo buộc G-Dragon đã sử dụng trái phép câu hát này và đổi tên tác phẩm của mình thành “내 나이 열셋” (My Age Is 13) khi phát hành trong album live.

Tất cả là tại G-Dragon?

Theo lập luận trước đó của YG Entertainment, “내 나이 열셋” (My Age Is 13) chỉ là cách đặt nhãn cho đoạn intro của mash-up (dựa trên chính câu hát mở đầu), chứ không phải đổi tên cả bài hát. Ngoài ra, đoạn này chỉ xuất hiện ngắn trong phần intro, không phát hành như một ca khúc riêng, và được ghi rõ tiêu đề mash-up gồm đầy đủ 4 bài, không che giấu nguồn gốc.

Bản mashup 내 나이 열셋 + Storm + 멋쟁이신사 + G-Dragon được phát hành trong album live Shine a Light

Trong khi ông A khẳng định đây là hành vi xâm phạm quyền tác giả, phía YG cho rằng đây chỉ là một phần nhỏ được đưa vào bối cảnh biểu diễn live, điều thường được coi là trích dẫn hợp lý theo quy định luật sở hữu trí tuệ. Vụ việc càng gây chú ý khi phải đến 16 năm sau, ông A mới khởi kiện. Thời điểm khởi kiện diễn ra ngay khi G-Dragon trở lại hoạt động cuối năm 2024, khiến không ít người cho rằng đây là hành động lợi dụng truyền thông để thu hút sự chú ý.

Ở Hàn Quốc, việc trích dẫn một câu ngắn trong bối cảnh biểu diễn live thường được xem là hành vi quá nhỏ để cấu thành vi phạm bản quyền. Thêm vào đó, tiết mục được phát hành trong album live nhằm ghi lại buổi diễn, không đăng ký tại Hiệp hội Bản quyền Âm nhạc Hàn Quốc (KMCA) và không bán như một single riêng, khiến lập luận “sao chép thương mại” khó đứng vững.

Tiêu đề trên album liệt kê đầy đủ bốn phần mash-up, không che giấu nguồn gốc hay đánh tráo tên bài hát. Yếu tố thời gian cũng bất lợi cho ông A: hành vi bị cho là vi phạm xảy ra năm 2009 - 2010, nhưng tới 2025 mới khởi kiện, tức đã hết thời hiệu yêu cầu bồi thường, trừ khi xuất hiện chứng cứ mới. Điểm duy nhất ông A có thể dựa vào là chứng minh phần intro trong album live sử dụng trực tiếp bản thu âm gốc của mình, chứ không phải G-Dragon hát lại. Tuy nhiên, những gì hiện có cho thấy đây là màn trình diễn live của GD, không dùng bản ghi gốc.

Hiện, G-Dragon đã rời YG và là nghệ sĩ trực thuộc Galaxy Corp.

Người hâm mộ chỉ ra, vụ việc là tranh chấp chính giữa ông A và YG Entertainment - công ty quản lý chịu trách nhiệm phát hành, quảng bá và tổ chức concert của G-Dragon vào năm 2009. Hiện, G-Dragon đã rời YG và là nghệ sĩ trực thuộc Galaxy Corp.. Hiện, phía G-Dragon và công ty quản lý Galaxy Corp. chưa đưa ra phát ngôn chính thức. Chiều 12/8, YG chính thức lên tiếng về vụ việc, khẳng định những nghi vấn G-Dragon sao chép trái phép là “Không đúng sự thật”.

Tuy không phải chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc giải quyết tranh chấp này, nhưng ồn ào vẫn có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh G-Dragon. Nhất là khi truyền thông Hàn vẫn đang nhắm đến GD sau nhiều năm qua. Chỉ cần 1 dòng thông tin “GD bị kiện đạo nhạc” là đủ để châu Á nổi bão.