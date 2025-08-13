Giám đốc âm nhạc Nguyễn Hữu Vượng tiết lộ 2 tuần "chạy đua" cho concert quốc gia

Tối 10/8, 50.000 khán giả nhuộm đỏ sân Mỹ Đình bằng màu cờ đỏ sao vàng, đồng thanh hát theo những ca khúc trình diễn trong chương trình Tổ Quốc Trong Tim và hòa vào không khí của concert quốc gia.

Góp vào thành công của Tổ Quốc Trong Tim ngoài những phần trình diễn ấn tượng của các ca sĩ còn có bàn tay của Giám đốc âm nhạc Nguyễn Hữu Vượng với những bản phối ấn tượng, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ.

Giám đốc âm nhạc Nguyễn Hữu Vượng, nhạc sĩ đứng sau thành công của concert quốc gia "Tổ quốc trong tim".

Chia sẻ với Báo Điện tử VTC News, Giám đốc âm nhạc Nguyễn Hữu Vượng cho biết anh chỉ có 2 tuần để thực hiện với khối lượng công việc khổng lồ gồm cả làm nhạc, thu âm, thu hợp xướng, làm nhóm bè. Anh không tận dụng bản phối cũ mà làm lại toàn bộ bản phối của 23 tác phẩm của Tổ quốc trong tim.

Đặc biệt ca khúc Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình được chia sẻ rầm rộ trên mạng qua tiếng hát của Tùng Dương. Điều khiến Nguyễn Hữu Vượng vui nhất là dù anh không cố tình ưu tiên làm nhạc cho ca khúc này nhưng bản phối vẫn được khán giả đón nhận nhiệt tình. Anh cũng hạnh phúc vì ngoài Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình của Tùng Dương thì ca khúc Ai Yêu Bác Hồ Chí Minh cũng đang hot trở lại nhờ hiệu ứng từ chương trình.

Tùng Dương hát Viết Tiếp Câu Chuyện Hoà Bình trong concert Tổ Quốc Trong Tim

Tổ Quốc Trong Tim là chương trình tâm huyết của Nguyễn Hữu Vượng. Vì làm rất nhiều concert nên anh tự tin trong việc nắm bắt cảm xúc khán giả, đặt điểm rơi âm nhạc để gây hiệu ứng bùng nổ. Tuy nhiên với Tổ Quốc Trong Tim, mọi thứ nằm ngoài sự mong đợi của nhạc sĩ trẻ.

Trước đó một ngày và cùng thời điểm diễn ra show Tổ quốc trong tim cũng có nhiều chương trình âm nhạc lớn thu hút giới trẻ với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, nên Nguyễn Hữu Vượng từng không nghĩ Tổ quốc trong tim sẽ hút được tới 50.000 khán giả tới sân Mỹ Đình như kỳ vọng ban đầu của Ban tổ chức.

Nguyễn Hữu Vượng không giấu được sự bất ngờ khi hàng chục nghìn khán giả có mặt từ rất sớm. Trước giờ diễn, anh choáng ngợp trước khung cảnh sân vận động rực đỏ màu cờ Tổ quốc. “Đó là khoảnh khắc rất xúc động”, anh chia sẻ.

Điều khiến Nguyễn Hữu Vượng ngạc nhiên hơn cả là khán giả thuộc và hát theo gần như toàn bộ các ca khúc. Nếu phần 1 gồm những nhạc phẩm đi cùng năm tháng vốn đã in sâu trong ký ức nhiều thế hệ, thì ở phần 2 với những sáng tác mới mang góc nhìn của giới trẻ như Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình, Sẽ Chiến Thắng, Giai Điệu Tự Hào…, anh vẫn bất ngờ khi hàng chục nghìn người đồng thanh hát trọn vẹn.

Dù biết trước Tổ Quốc Trong Tim đã cháy vé từ lâu, Nguyễn Hữu Vượng vẫn không ngờ chương trình lại tạo hiệu ứng mạnh mẽ đến vậy.

Anh chia sẻ, với vai trò giám đốc âm nhạc và là người trực tiếp phối khí, nắm rõ toàn bộ kịch bản, cảm xúc của anh thường khó có thể trọn vẹn như khán giả. Thế nhưng, khi concert quốc gia diễn ra, anh lại bị cuốn vào không khí.

"Bản thân tôi cũng muốn hòa vào không khí ấy như khán giả bình thường chứ không phải người của ê-kíp nữa. Tôi thực sự nổi da gà và cảm xúc lên đến tận cùng. Nhìn xuống khán giả ở hàng đầu tôi thấy mắt họ long lanh vì xúc động. Đó là sức mạnh của âm nhạc, sức mạnh của tinh thần dân tộc" , Giám đốc âm nhạc Nguyễn Hữu Vượng nói.

Nguyễn Hữu Vượng cảm nhận rõ tình yêu Tổ quốc lan tỏa đến mọi thế hệ khán giả, trong đó có cả vợ và hai con – những người luôn đồng hành cùng anh trong cuộc sống và sự nghiệp.

Nhạc sĩ Nguyễn Hữu Vượng và vợ con ở hậu trường concert "Tổ quốc trong tim" tại SVĐ Mỹ Đình.

Ngay từ khi những bản nhạc của Tổ quốc trong tim còn ở dạng phác thảo, các con anh đã được nghe và thuộc lòng. Anh mong muốn truyền cho cậu con trai 12 tuổi và cô con gái 7 tuổi tình yêu quê hương, đất nước thông qua âm nhạc, giúp các con hiểu về lịch sử hào hùng và gìn giữ những giá trị quý báu của cha ông. Không chỉ các con, bà xã của Nguyễn Hữu Vượng cũng nhiệt tình ủng hộ.

Sau Tổ Quốc Trong Tim, Nguyễn Hữu Vượng cho biết anh sẽ tập trung hoàn thành nốt các chương trình về đất nước sẽ diễn ra từ nay tới 2/9.

Tiếp nối Tổ Quốc Trong Tim, Nguyễn Hữu Vượng sẽ bắt tay cùng Hà Anh Tuấn thực hiện concert tại Nhà hát Dolby (Los Angeles, Mỹ) vào tháng 10 tới, trong khuôn khổ series Sketch a Rose. Sau khi đưa chương trình đến Australia và Singapore, đây là lần đầu tiên anh cùng Hà Anh Tuấn mang âm nhạc Việt Nam đến một trong những sân khấu danh giá nhất thế giới.

“Diễn ở Nhà hát Dolby là cơ hội có lẽ cả đời chỉ có một lần. Nơi đây kiểm soát rất nghiêm ngặt, không phải cứ có tiền là được diễn, mà nghệ sĩ phải đạt tới một tầm cỡ nhất định, ” anh chia sẻ.