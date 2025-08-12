Nữ trung úy từng gây sốt MXH quốc tế trở lại với clip triệu view, chia sẻ bí kíp rất cần cho Quốc Khánh 2/9

Không phải beauty blogger hay chuyên gia trang điểm, các nữ chiến sĩ tham gia diễu binh, diễu hành nhân dịp Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 vẫn khiến hội chị em thích thú khi chia sẻ tuyệt chiêu giữ lớp makeup "không xê dịch" dù phải đứng dưới trời nắng hơn 40 độ suốt nhiều giờ liền.

Trung úy Ngô Lâm Phương - thuộc Khối nữ Sĩ quan Quân y sinh năm 2000, quê ở Thái Nguyên - hiện là Trung úy quân nhân chuyên nghiệp, đang công tác tại Đoàn văn công Quân khu 2. Cô nhận về nhiều chú ý cả trên mạng lẫn ngoài đời vì vẻ ngoài xinh đẹp cùng chiều cao ấn tượng 1m73. Mới đây, Ngô Lâm Phương đã tiết lộ bí quyết giúp cô giữ lớp trang điểm bền đẹp dù phải đứng hàng giờ ngoài trời nắng.

Đoạn video của Trung uý Ngô Lâm Phương hút hơn 1,1 triệu lượt xem. (Nguồn: ngolamphuong2102)

Trong đoạn video ngắn vừa được chia sẻ, Lâm Phương chọn cách trang điểm không quá cầu kỳ nhưng hiệu quả, bắt đầu bằng lớp kem chống nắng để bảo vệ da và hạn chế đổ dầu, tiếp đó là serum nâng tông tạo hiệu ứng sáng mịn tự nhiên, cuối cùng là phấn phủ để "khóa" lớp nền, ngăn trôi hay loang lổ dưới nhiệt độ cao. Điểm đặc biệt trong bí kíp tạo lớp nền bền lâu dưới nắng nóng của Lâm Phương chính là bỏ qua kem nền. Thay vào đó, cô nàng sử dụng các sản phẩm có yếu tố nâng tone, kết cấu mỏng nhẹ để vừa chống nắng hiệu quả, vừa khiến da vẫn sáng mịn như có dùng kem nền.

Nữ Trung uý Ngô Lâm Phương chia sẻ tips giữ lớp nền không bể, không trôi dưới cái nắng 40 độ của Hà Nội. (Nguồn: TikTok ngolamphuong2102)





Các sản phẩm được Trung úy Ngô Lâm Phương tin dùng bao gồm kem chống nắng của heliocare, kem lót Mac, serum MC Yellowness và phấn phủ Make Up For Ever.

Kem chống nắng Heliocare

Heliocare là cái tên được nhiều bác sĩ da liễu và tín đồ làm đẹp tin dùng khi tìm kiếm một sản phẩm chống nắng vừa hiệu quả vừa an toàn. Heliocare được yêu thích nhờ kết cấu mỏng nhẹ, không gây bết dính hay bí tắc lỗ chân lông, dễ dàng tiệp vào màu da, để lại hiệu ứng sáng mịn tự nhiên. Nhiều phiên bản còn tích hợp khả năng nâng tông nhẹ, kiêm luôn vai trò kem lót, giúp rút gọn quy trình makeup buổi sáng. Chính sự kết hợp giữa hiệu quả bảo vệ vượt trội và trải nghiệm sử dụng thoải mái đã khiến Heliocare trở thành lựa chọn lý tưởng cho những ai phải hoạt động nhiều ngoài trời, kể cả dưới cái nắng gắt mùa hè.

Kem chống nắng nhà Heliocare còn gây ấn tượng nhờ lớp finish đẹp mê ly, mỏng nhẹ như cushion, nâng tone tự nhiên.

Kem lót MAC

Không chỉ nổi tiếng với son, MAC còn được giới makeup artist tin dùng nhờ những dòng kem lót (MAC Primer) giúp lớp nền bám lâu, mịn đẹp cả ngày. Đặc biệt với những ai phải trang điểm dưới thời tiết oi bức, kem lót của MAC thực sự là "vị cứu tinh" giúp lớp nền giữ được vẻ mịn màng, không xuống tone hay loang lổ suốt nhiều giờ liền. Nhờ kết cấu mỏng nhẹ nhưng bám chắc, sản phẩm tạo một lớp màng vô hình khóa ẩm, kiểm soát dầu và giúp kem nền, phấn phủ tiệp chặt vào da. Dù phải hoạt động ngoài trời hay đứng dưới nắng nóng, lớp makeup vẫn giữ màu chuẩn và độ mịn đáng nể.

Kem lót của MAC chính là "lá chắn” cho lớp nền giữa nắng hè.

Make Color Yellowness Tone Up Serum

MC Yellowness Tone Up Serum sở hữu tông vàng tinh tế giúp trung hòa sắc da tối, da ửng đỏ hoặc không đều màu, mang lại hiệu ứng sáng mịn ngay tức thì. Kết cấu dạng serum lỏng nhẹ, dễ tán và nhanh chóng tiệp vào da mà không gây nhờn rít, để lại bề mặt khô ráo nhưng vẫn đủ ẩm, giúp làn da căng mịn suốt nhiều giờ. Công thức còn bổ sung dưỡng chất nuôi dưỡng, cải thiện độ đàn hồi và hỗ trợ bảo vệ da trước tác động của môi trường.

Sản phẩm đặc biệt thích hợp cho những ngày bạn muốn "tối giản" makeup nhưng vẫn cần vẻ ngoài rạng rỡ. Chỉ cần một lớp MC Yellowness Tone Up Serum, kết hợp thêm kem chống nắng và phấn phủ, bạn đã có thể tự tin hoạt động ngoài trời mà không lo da bị xỉn hay xuống tông dưới nắng nóng. Đây cũng là lựa chọn lý tưởng để làm lớp lót trước khi đánh nền, giúp lớp makeup bám lâu và đều màu hơn.

Sử dụng em serum này chính là bí quyết nâng tông nhẹ nhàng, tự nhiên.

Phấn phủ Make Up For Ever

Trong thế giới makeup, phấn phủ Make Up For Ever đã trở thành cái tên "huyền thoại" nhờ khả năng kiềm dầu, cố định lớp nền và giữ màu bền bỉ suốt cả ngày. Hạt phấn siêu mịn giúp làm mờ lỗ chân lông, giảm bóng nhờn và tạo hiệu ứng làn da mịn như sương, khiến lớp trang điểm trông vừa nhẹ vừa hoàn hảo.

Sản phẩm này đã quá nổi tiếng trong giới làm đẹp đến mức không cần bàn cãi về độ "đỉnh". Dù là bản nén hay dạng bột, Make Up For Ever đều mang lại khả năng kiểm soát lớp nền xuất sắc, giúp bạn yên tâm tỏa sáng ngay cả trong những ngày nắng nóng hay phải hoạt động liên tục.

Make Up For Ever – dòng phấn phủ đã trở thành sản phẩm must-have của hàng loạt chuyên gia trang điểm và tín đồ làm đẹp.

Trước đó, trong dịp Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Ngô Lâm Phương cũng từng nổi tiếng, được cả các chiến sĩ ở các khối khác lẫn người dân yêu quý. Không chỉ nổi tiếng trong nước, hình ảnh của Ngô Lâm Phương còn viral sang cả nước ngoài nhờ visual quá sáng và đẹp.