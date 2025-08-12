Booth Fandom Yêu Nước “mở bát” quá xôm: 2500 người chụp ảnh tại photobooth, hơn 1000 item Yêu Nước được trao tay

Nếu ai hỏi đâu là tọa độ náo nhiệt nhất trong chuỗi hoạt động thuộc concert Tổ Quốc Trong Tim ngày 10/8 vừa qua, chắc chắn nhiều người sẽ vote cho Booth Fandom Yêu Nước.

Đây là sự kiện kích hoạt Fandom Yêu Nước - dự án do Kênh 14 truyền thông mang góc nhìn trẻ trung, hưởng ứng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Vì vậy mà trong suốt hoạt động mở màn này, Fandom Yêu Nước nhận được rất nhiều sự quan tâm của những người đi xem concert cũng như cộng đồng.

Khung cảnh rộn ràng tại Booth Fandom Yêu Nước (Clip: NXH)

Và không gì thể hiện rõ ràng sức lan tỏa, tình cảm của các thành viên Fandom Yêu Nước nhiều hơn những con số và hình ảnh chân thực!

Hết veo 1000 item Yêu Nước trong thời gian ngắn

Một trong những điểm nhấn của Fandom Yêu Nước chính là bộ sưu tập Yêu Nước. Không nằm ngoài dự đoán, các item gồm áo thun, túi tote, khăn bandana cùng mang tên Yêu Nước nhanh chóng nhận được sự quan tâm của số đông Ai nấy đều hào hứng tham gia các hoạt động trải nghiệm tại booth, chơi minigame để được nhận những món quà này.

Cùng với đó, các freebies được thiết kế riêng cho Fandom Yêu Nước như banner cầm tay, stickers, kẹp tóc hình cờ Tổ quốc,... cũng rất được lòng dân tình. Từ khi bắt đầu hoạt động vào 16h đến sát giờ diễn ra concert, hội trai xinh gái đẹp liên tục đến booth để nhận quà.

Khu vực bộ sưu tập Yêu Nước luôn thu hút đông đảo mọi người

Từ sticker, móc khóa đến những món quà nhỏ xinh mang đậm tinh thần yêu nước, tất cả đều được "rinh" về với tốc độ ánh sáng. Mỗi món quà không chỉ là một vật phẩm mà còn là một mảnh ghép nhỏ của tình yêu và niềm tự hào dân tộc, được các bạn trẻ nâng niu và trân trọng.

Tổng cộng có hơn 1.000 món quà Yêu Nước, gồm các item trong bộ sưu tập Yêu Nước và freebies đã được phát ra trong sự hào hứng của mọi người.

Ai nấy hào hứng khoe các item Yêu Nước

Freebies Yêu Nước với banner cầm tay, sticker và kẹp tóc cũng được yêu thích

2 buồng photobooth hoạt động hết công suất, giới trẻ chụp ảnh đông nghịt

Hấp dẫn không kém bộ sưu tập Yêu Nước chính là hoạt động chụp ảnh photobooth lấy ngay. Không chỉ được miễn phí, ảnh photobooth tại đây còn có điểm đặc biệt riêng. Đó là frame và bối cảnh ở các máy được thiết kế riêng cho Fandom Yêu Nước. Của hiếm thế này thì ai chẳng mê!

Từ khi chính thức được mở vào buổi chiều, 2 máy photobooth luôn ở trạng thái người xếp hàng dài dằng dặc. Đến khoảng 7h tối - lúc sát giờ diễn ra concert, nhiều người vẫn đang xếp hàng, kiên nhẫn chờ đợi để chụp ảnh photobooth.

Dòng người xếp hàng dài để chụp photobooth Fandom Yêu Nước

Chụp ảnh lấy ngay tại booth

Theo số liệu được cung cấp, có khoảng 2500 người tham gia được lưu giữ khoảnh khắc với photobooth của Fandom Yêu Nước. Từ những bức ảnh selfie đáng yêu đến những shoot hình nhóm, photobooth đã trở thành nơi hội tụ của niềm vui và sự tự hào. Ai mà ngờ được sức hút của một góc check-in lại mạnh mẽ đến vậy đúng không?

Một bạn trẻ khoe thành quả chụp photobooth

Minigame - nơi niềm vui bùng nổ

Nếu khu vực nhận bộ sưu tập Yêu Nước và photobooth đem đến trải nghiệm thú vị thì khu vực minigame là không gian vô cùng sôi động.

Với gần 100 lượt khách tham gia qua 3 lượt chơi chơi, không khí tại khu minigame chưa bao giờ hạ nhiệt. Tiếng cười, tiếng cổ vũ và cả những câu hỏi vừa cung cấp kiến thức vừa được thể hiện một cách hài hước đã khiến mọi người không thể đứng yên. Rõ ràng, minigame không chỉ là nơi để thử thách, trau dồi thêm kiến thức mà còn là cơ hội để các bạn trẻ kết nối, sẻ chia và cùng nhau lan tỏa tinh thần tích cực.

Khu vực minigame cũng rất vui nhộn

Cuối cùng không thể không dành lời cảm ơn và ghi nhận sâu sắc đến các đơn vị Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam Agribank, Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Bảo Tín Mạnh Hải, Tập đoàn TH và Công ty CP Canifa đã đồng hành cùng Fandom Yêu Nước mở đầu chuỗi hoạt động chào mừng 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Với sứ mệnh lan tỏa sự bảo tín và tin cậy trong hành trình phát triển thịnh vượng của hàng triệu gia đình Việt, Bảo Tín Mạnh Hải luôn nỗ lực không ngừng. Bảo Tín Mạnh Hải tôn vinh vẻ đẹp của những giá trị trân bảo, kế thừa tinh hoa truyền thống trong hơi thở đương đại. Mỗi thiết kế đều được kết tinh từ tâm huyết của thương hiệu, từ sự chuẩn xác tới từng chi tiết để không chỉ thể hiện đẳng cấp cá nhân, mà còn khẳng định phong cách, sự tự tin và niềm tự hào được đúc kết từ văn hóa, để người Việt luôn sánh vai, tỏa sáng giữa dòng chảy toàn cầu.

Và các thành viên của Fandom Yêu Nước cũng đừng lo lắng khi chưa kịp check-in, trải nghiệm hay tham gia hoạt động của Booth Fandom Yêu Nước. Bởi Booth Fandom Yêu Nước đang rục rịch chuẩn bị để trở lại trong thời gian tới.

Theo dự kiến, Booth Fandom Yêu Nước sẽ có mặt tại sự kiện kỷ niệm ở công viên Thống Nhất từ ngày 30/8 - 2/9 với các hoạt động thú vị không kém. Tiếp tục theo dõi và cập nhật các hoạt động của Fandom Yêu Nước để cùng nhau tạo nên những kỷ niệm mới, những nụ cười mới và tiếp tục lan tỏa tinh thần yêu nước theo cách thật trẻ trung, thật rực rỡ!