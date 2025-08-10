Đếm ngược đến giờ G để sở hữu trọn bộ sưu tập Yêu Nước: Lưu ngay 4 cách này!

Sau hơn 1 ngày ra mắt, bộ sưu tập Yêu Nước đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ cộng đồng mạng. Nhiều người hào hứng tìm hiểu cách sở hữu những item độc đáo, xinh xắn trong bộ sưu tập này.

“Khăn đẹp vậy”, “Làm sao để có đủ combo này đây?”, “Đẹp quá”, “Trông xịn dữ. Nhìn mà mê”, “Cần lắm full combo để sắp tới đi concert quốc gia cho thật oách”, “Ê thích vậy! Tôi cũng muốn có, không chỉ cần cả 3, chỉ 1 thôi là đủ”,... là một số bình luận của netizen.

Bộ sưu tập Yêu Nước

Những sự quan tâm dành cho bộ sưu tập Yêu Nước

Ai có full bộ sưu tập thì oách ra trò!

Làm sao để có bộ sưu tập Yêu Nước là câu hỏi quan trọng nha!

Bộ sưu tập Yêu Nước nằm trong dự án Fandom Yêu Nước - chuỗi hoạt động dưới góc nhìn sáng tạo của người trẻ do Kênh 14 khởi xướng, hưởng ứng lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Bộ sưu tập gồm 3 món “must-have”: Áo thun, khăn bandana và túi tote, đều nổi bật với tông đỏ chủ đạo cùng dòng chữ Yêu Nước đầy ý nghĩa. Thiết kế đơn giản nhưng ấn tượng, cực kỳ “ăn ảnh”. Ai cũng muốn nhanh chóng sở hữu, để hòa mình vào không khí concert quốc gia!

Vậy làm sao để sở hữu 1 trong trong 3 món hoặc cả 3 món trong bộ sưu tập đang hot này?

Dưới đây là 4 cách để có bộ sưu tập Yêu Nước:

Cách 1: Tham gia giao lưu tại Booth Fandom Yêu Nước trong concert Tổ Quốc Trong Tim ngày 10/8 tại SVĐ Mỹ Đình. Chỉ cần quẩy hết mình là có cơ hội nhận quà Yêu Nước liền tay! Booth sẽ chính thức được mở vào 16h00 để mọi người có thể đến check-in, chơi game và trải nghiệm, kéo dài đến 20h00 với hàng loạt hoạt động hấp dẫn chỉ có duy nhất tại đây.

Cách 2: Tương tác trên microsite Fandom Yêu Nước. Ngày 10/8, microsite chính thức ra mắt và khi tham gia chuỗi hoạt động trên microsite, các thành viên Fandom Yêu Nước sẽ được tích điểm và đổi quà. Song song với đó là hoạt động Chào Cờ Online diễn ra mỗi ngày trên microsite đem đến cơ hội quay gacha trúng quà. Đổi quà tại Booth Fandom Yêu Nước đặt ở sự kiện kỷ niệm tại công viên Thống Nhất, diễn ra từ ngày 30/8 - 2/9.

Cách 3: Vẫn là Booth Fandom Yêu Nước tại công viên Thống Nhất từ ngày 30/8 - 2/9, tham gia hoạt động trực tiếp để có cơ hội nhận quà Yêu Nước nhé!

Cách 4: Tham gia hoạt động check-in, chơi minigame tại 10 Trạm Yêu Nước trong suốt thời gian diễn ra sự kiện tổng duyệt và chính thức diễu binh tại các tuyến phố.

Có thể thấy bộ sưu tập Yêu Nước đã chiếm trọn tình cảm từ cư dân mạng vì nhiều lý do khác nhau. Nhưng quan trọng nhất, đây là cách cùng nhau lan toả tình yêu nước theo kiểu trẻ trung và gần gũi nhất. Cùng ngắm một số hình ảnh giới trẻ lên đồ xịn xò với các phụ kiện của bộ sưu tập Yêu Nước nhé!

Trùm khăn hay không có khăn đều xinh cả!

Các item của bộ sưu tập Yêu Nước phù hợp với tất cả mọi người, ở mọi lứa tuổi

Mặt sau của áo thun Yêu Nước

Cận cảnh túi tote Yêu Nước. Mọi người đã sẵn sàng sở hữu những item cực xinh này chưa?