Ở đây có toàn bộ hoạt động trong Fandom Yêu Nước: Đừng bỏ lỡ vì 80 năm mới có 1 lần

Fandom Yêu nước là chuỗi hoạt động dưới góc nhìn sáng tạo của người trẻ, hưởng ứng lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Fandom Yêu Nước mang đến 4 hoạt động nổi bật, mỗi hoạt động là một mảnh ghép độc đáo, người trẻ đến để vui, tham gia để nhớ, và mang về những kỉ niệm đáng giá. Đây còn là sân chơi để bạn bộc lộ cá tính, thỏa sức sáng tạo và lan tỏa tinh thần Việt đến mọi người xung quanh.

Từ những khoảnh khắc bùng nổ cảm xúc đến những trải nghiệm gần gũi, 4 hoạt động chính của Fandom Yêu Nước được thiết kế để khơi dậy 1 cảm xúc: “Tôi tự hào là người Việt Nam!”.

Đây không chỉ là một dự án, mà là hành trình kết nối, sẻ chia đầy cảm xúc. Hãy cùng khám phá 4 hoạt động nằm trong Fandom Yêu Nước đang chờ đón bạn:

Bộ sưu tập Yêu Nước

Điểm nhấn đầu tiên của dự án chính là bộ sưu tập Yêu Nước. Bộ sưu tập gồm 3 món đồ “must-have” áo thun, khăn bandana và túi tote. Tất cả cùng mang tên Yêu Nước, đều mang sắc đỏ chủ đạo và dòng chữ Yêu Nước nổi bật, nhìn là nhớ ngay và cũng muốn có ngay trong tay.

Bộ sưu tập Yêu Nước có thiết kế tối giản mà vẫn cuốn hút, dễ dàng chinh phục mọi lứa tuổi. Điểm sáng của bộ sưu tập nằm ở những họa tiết được cách điệu hiện đại, vừa bắt mắt vừa sang trọng, sẵn sàng để bạn "tỏa sáng" trong mọi khoảnh khắc - đặc biệt là khi quẩy hết mình tại concert quốc gia sắp đến!

Có rất nhiều cách sở hữu bộ sưu tập Yêu Nước nhưng số lượng giới hạn. Đừng quên theo dõi Fandom Yêu Nước để cập nhật nhé.

Booth Fandom Yêu Nước

Booth Fandom Yêu Nước đầu tiên sẽ xuất hiện tại concert Tổ Quốc Trong Tim vào ngày 10/8/2025 ở SVĐ Mỹ Đình (Hà Nội).

Mở đầu chuỗi các hoạt động trong dự án Fandom Yêu Nước, booth Fandom Yêu Nước hứa hẹn sẽ gây sốt với khu vực check-in ấn tượng, cùng loạt hoạt động đem đến cho bạn trải nghiệm yêu nước có 1-0-2.

Đây là khu phức hợp với những hoạt động tương tác độc đáo - nơi lòng yêu nước được khơi dậy theo cách mới mẻ, gần gũi với tất cả mọi người như Photobooth chụp ảnh lấy liền, AI Photo, Bộ sưu tập Yêu Nước bản giới hạn, Mini-game tương tác, Nhận miễn phí đồ uống mát lạnh,...

Bạn đang mong chờ hoạt động nào nhất? Ghé qua Booth Fandom Yêu Nước tại Concert Tổ Quốc Trong Tim từ 16 - 20h ngày 10/8/2025.

Tiếp theo, từ ngày 30/8 - 2/9, booth Fandom Yêu Nước được đặt ở sự kiện kỷ niệm tại công viên Thống Nhất. Tại đây cũng có rất nhiều hoạt động thú vị, đừng bỏ lỡ!

Microsite Fandom Yêu Nước

Cũng trong ngày 10/8, microsite Fandom Yêu Nước sẽ chính thức được ra mắt theo đường link fandomyeunuoc.kenh14.vn.

Microsite là nơi diễn ra các hoạt động sôi nổi của fandom đông nhất Việt Nam - Fandom Yêu Nước. Tại đây, mỗi thành viên của Fandom Yêu Nước đều có thể tham gia - tương tác - lan tỏa tinh thần yêu nước theo cách riêng, cùng cộng đồng kết nối bởi tình yêu dành cho đất nước thông qua chuỗi hoạt động sáng tạo và thú vị.

Tại microsite Fandom Yêu Nước, dự án hướng đến một fanservice toàn diện nhất cho tất cả mọi người đi đu concert quốc gia: Tham gia các hoạt động của fandom để có cơ hội sở hữu bộ sưu tập Yêu Nước, ID Yêu Nước độc bản, cùng chuỗi các thông tin cập nhật liên tục về hoạt động của Fandom Yêu Nước cũng như cộng đồng trong dịp A80,...

Cùng chờ đón Fandom Yêu Nước!

Trạm Yêu Nước

Từ ngày 27/8 - 2/9, 10 Trạm Yêu Nước sẽ xuất hiện dọc theo các cung đường diễu binh, sẵn sàng trở thành điểm dừng chân đầy năng lượng cho tất cả mọi người. Đây không chỉ là nơi bạn có thể ghé lại để check-in, chụp ảnh lưu niệm mà còn là dịp để tận hưởng bầu không khí rộn ràng của concert quốc gia trong từng khung hình.

Tại mỗi trạm, thành viên Fandom Yêu Nước sẽ được cung cấp đồ ăn nhẹ, nước uống mát lạnh và chỗ nghỉ ngơi để tiếp tục hòa mình vào dòng sự kiện. Chưa hết, các hoạt động mini game giao lưu còn mang đến cơ hội nhận quà xinh xắn từ bộ sưu tập Yêu Nước cùng nhiều phần quà hấp dẫn từ các nhà tài trợ. Bảo đảm ai đi qua cũng muốn dừng lại và ai tham gia cũng có quà mang về.

