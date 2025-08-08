Mời “đoàn mình” xem trọn bộ sưu tập Yêu Nước: Đu concert quốc gia là phải cỡ này, làm sao để có?

Tháng 8 mà tâm hồn đã “phiêu” hết về tháng 9 rồi nè! Lướt mạng, bước ra đường, đâu đâu cũng thấy cái không khí rộn ràng hướng tới ngày lễ lớn - kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Đây là dịp để cả nước cùng hòa mình vào những hoạt động ý nghĩa, ăn mừng Tết Độc lập.

Để "quẩy" cho đã, bộ sưu tập Yêu Nước ra đời, như một dấu ấn bùng nổ trong hành trình Fandom Yêu Nước - dự án do Kênh 14 khởi xướng. Tất cả là để hâm nóng tinh thần yêu nước, sẵn sàng cho cột mốc 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 sắp tới!

Bộ sưu tập Yêu Nước

Vậy, bộ sưu tập Yêu Nước có gì?

Bộ sưu tập này gồm ba món đồ “must-have” gồm áo thun, khăn bandana và túi tote. Tất cả đều mang sắc đỏ chủ đạo và dòng chữ Yêu Nước nổi bật, nhìn là nhớ ngay.

Thiết kế khoác lên mình phong cách tối giản mà vẫn cuốn hút, dễ dàng chinh phục mọi lứa tuổi. Điểm sáng của bộ sưu tập nằm ở những họa tiết được cách điệu hiện đại, vừa bắt mắt vừa sang trọng, sẵn sàng để bạn "tỏa sáng" trong mọi khoảnh khắc - đặc biệt là khi quẩy hết mình tại concert quốc gia sắp đến!

Áo thun Yêu Nước: Đơn giản nhưng mạnh mẽ, chiếc áo đỏ với chữ “Yêu Nước” nổi bật là lựa chọn hoàn hảo để diện trong các sự kiện cộng đồng, hoạt động ngoài trời, hay đơn giản là những ngày thường - khi bạn muốn lan tỏa niềm tự hào một cách tinh tế và gần gũi.

Túi tote Yêu Nước: Lại giống như một người bạn đồng hành lặng lẽ, tiện dụng. Sản phẩm cũng có thiết kế tối giản, màu sắc nổi bật và dòng chữ Yêu Nước in đậm. Chiếc túi không chỉ giúp mang theo sách vở, đồ dùng cá nhân hay vài món đồ thường nhật mà còn là phụ kiện tăng sức hút của nguyên set đồ.

Mảnh ghép cuối cùng làm nên bộ sưu tập Yêu Nước là khăn bandana Yêu Nước - món phụ kiện nhỏ mà có võ. Buộc lên cổ, quấn quanh tay, cột vào balo hay thắt tóc đều xinh - bandana là lựa chọn cho những ai thích thêm chút “gia vị” cá tính vào outfit. Nhỏ gọn, linh hoạt và sáng tạo, chiếc khăn này mang đúng tinh thần: Tự do, kết nối và sẵn sàng đồng hành trong mọi hành trình.

Đặc biệt, toàn bộ các sản phẩm trong bộ sưu tập Yêu Nước KHÔNG BÁN ra thị trường, chỉ dành tặng riêng cho những ai tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Fandom Yêu Nước.

Và đây là 4 cách siêu dễ, siêu vui để các thành viên Fandom Yêu Nước sở hữu bộ sưu tập Yêu Nước:

Cách 1: Tham gia giao lưu tại booth Fandom Yêu Nước trong concert Tổ Quốc Trong Tim ngày 10/8 tại SVĐ Mỹ Đình. Chỉ cần quẩy hết mình là có cơ hội nhận quà Yêu Nước liền tay!

Cách 2: Tương tác trên microsite Fandom Yêu Nước. Khi tham gia chuỗi hoạt động trên microsite, các thành viên Fandom Yêu Nước sẽ được tích điểm và đổi quà. Song song với đó là hoạt động Chào Cờ Online diễn ra mỗi ngày trên microsite đem đến cơ hội quay gacha trúng quà. Đổi quà tại booth Fandom Yêu Nước đặt ở sự kiện kỷ niệm tại công viên Thống Nhất, diễn ra từ ngày 30/8 - 2/9. Nhớ nhé, mỗi mã đổi quà chỉ dùng được 1 lần.

Cách 3: Vẫn là booth Fandom Yêu Nước tại công viên Thống Nhất nhưng tham gia hoạt động trực tiếp và nhận quà Yêu Nước.

Cách 4: Tham gia hoạt động check-in, chơi minigame tại các Trạm Yêu Nước (nhiều địa điểm) trong suốt thời gian diễn ra sự kiện A80.

Vừa chơi vui, vừa rinh quà xịn. Gấp lên mọi người ơi!