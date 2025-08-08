5 điều giúp bạn vượt qua nỗi sợ tiền bạc, tiến gần đến sự giàu có

Cũng giống như nhiều khía cạnh khác trong cuộc sống, cảm xúc đóng vai trò quan trọng hơn bạn tưởng trong hành trình hướng đến thành công tài chính. Cách bạn cảm nhận về tiền có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cách bạn sử dụng và quản lý nó. Nếu nỗi sợ chiếm ưu thế, bạn sẽ dễ nhìn tiền với sự lo lắng và né tránh, thay vì xem đó là một công cụ để nâng cao chất lượng cuộc sống.

Tori Dunlap - doanh nhân, chuyên gia tài chính hiểu rõ việc vượt qua rào cản cảm xúc với tiền quan trọng đến thế nào. Cô đã dành phần lớn thời gian để huấn luyện và giúp mọi người bớt cảm thấy lo lắng khi đối diện với vấn đề tài chính.

Dưới đây là những lời khuyên thực tế của Tori giúp bạn vượt qua những nỗi sợ phổ biến nhất về tiền bạc:

1. Đừng hoảng loạn khi nói đến quỹ khẩn cấp

Tori nhắc rằng quỹ khẩn cấp lý tưởng nên đủ để bạn trang trải chi phí sinh hoạt trong vòng 3 đến 6 tháng. Khoản tiền này nên được để trong tài khoản tiết kiệm sinh lời, giúp nó tăng trưởng theo thời gian.

Tuy nhiên, nếu bạn đổ quá nhiều tiền vào quỹ khẩn cấp mà bỏ qua việc tiết kiệm hưu trí hay đầu tư, bạn có thể tự giới hạn khả năng gia tăng tài sản lâu dài. Hãy tìm sự cân bằng, có sự chuẩn bị cho tình huống bất ngờ nhưng không làm chậm bước tiến đến mục tiêu tài chính tương lai.

2. Chi tiêu có chiến lược

Dù bạn có cẩn thận đến đâu trong quản lý chi tiêu, lịch sử thẻ tín dụng có thể vẫn nhắc bạn nhớ về vài khoản mua sắm bốc đồng hoặc không cần thiết. Thay vì trách bản thân, hãy ngồi xuống xem lại sao kê ngân hàng và tìm hiểu mình đang tiêu quá tay ở đâu.

Nếu một khoản chi không mang lại giá trị hoặc niềm vui, hãy mạnh dạn cắt bỏ và chuyển số tiền đó sang tiết kiệm hoặc đầu tư.

Ảnh minh hoạ.

3. Dành thời gian với tiền bạc của bạn

Giống như việc dành thời gian cho bản thân để thư giãn và nạp lại năng lượng, bạn cũng nên có những “cuộc hẹn” định kỳ với tài chính của mình. Việc này không chỉ giúp bạn cảm thấy chủ động hơn mà còn tạo sự gắn kết tích cực với tiền bạc thay vì chỉ kiểm tra tài khoản trong lo lắng hay sợ hãi.

Hãy biến việc xem lại tình hình tài chính thành một thói quen nhẹ nhàng, thoải mái, như mở bảng sao kê, xem lại các khoản chi tiêu, rà soát mục tiêu tiết kiệm.

Những buổi “hẹn hò tài chính” như vậy sẽ giúp bạn kiểm soát tốt hơn từ việc cải thiện điểm tín dụng đến lên kế hoạch trả nợ một cách rõ ràng và bình tĩnh.

Hãy tự thưởng cho mình món đồ uống bạn yêu thích, rồi dành thời gian nhìn lại thói quen chi tiêu và tiết kiệm của mình một cách nghiêm túc. Song song với đó, bạn có thể giữ tinh thần thoải mái và chủ động quản lý tài chính bằng cách thiết lập các hệ thống tự động cho việc tiết kiệm, đầu tư và thanh toán hóa đơn định kỳ.

Những bước nhỏ này giúp bạn tránh cảm giác “vật lộn” với tiền bạc mỗi ngày, mà vẫn duy trì được sự chủ động tài chính.

4. Xác định “con số mì gói” của bạn

Nghe hơi lạ tai phải không? “Con số mì gói” (Ramen Noodle Number) thực chất là khoản tiền tối thiểu bạn cần mỗi tháng để sống, bao gồm các chi phí thiết yếu như tiền thuê nhà, ăn uống và điện nước.

Giống như một bát mì gói, đơn giản nhưng đủ để no bụng, con số này đại diện cho mức sống tối thiểu bạn cần để tồn tại.

Theo Tori Dunlap, biết được con số này sẽ giúp bạn cảm thấy yên tâm hơn trong các tình huống khẩn cấp hoặc khi gặp trục trặc tài chính. Nó cũng là công cụ hữu ích để điều chỉnh ngân sách khi cần “thắt lưng buộc bụng”.

Ảnh minh hoạ.

5. Đa dạng hóa nguồn thu nhập

Các công việc tự do, nghề tay trái hoặc thu nhập thụ động đều là những cách hiệu quả để giảm bớt căng thẳng tài chính. Khi bạn biết mình vẫn có tiền chảy vào từ nhiều nguồn khác nhau, bạn sẽ cảm thấy an toàn hơn và không còn phụ thuộc hoàn toàn vào một công việc duy nhất.

Nhiều dòng tiền đồng nghĩa với việc: nếu kế hoạch A không thành, bạn vẫn còn kế hoạch B, thậm chí là cả kế hoạch C.

Theo GO Banking Rates