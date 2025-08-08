Sau Lập thu, vận may không mời mà tới, 3 người mệnh này có thu hoạch kép trong sự nghiệp

Mùa thu đã đến trong chốc lát, nhưng những đợt nắng nóng của mùa hè vẫn chưa hề phai nhạt. Nhiều người trong chúng ta phải tiếp tục vật lộn trong mùa nóng và cố gắng đạt được một số kết quả rực rỡ trong công việc sau khi bước sang mùa thu.

Khi thời tiết chuyển mùa, ai cũng thầm ước ao, cầu mong sự phù hộ của ông trời mang đến những may mắn mới. Vận khí cuộc đời vốn thăng trầm, không thể đoán trước được, bực bội, chán nản nhất thời chẳng có nghĩa lý gì, cứ cố gắng rồi may mắn sẽ đến theo cách mà bạn không ngờ tới. Vậy, những người mệnh nào sẽ gặp vận may sau tiết Lập thu?

#1 - Người mệnh Kiếm Phong Kim tuổi Nhâm Thân (1992): Hạnh phúc bất ngờ

Mệnh Kim đại diện cho kim loại – cứng rắn, quyết đoán và có ý chí vững vàng. Sau một thời gian dài phải “làm nhiều, được ít”, từ sau Lập Thu, người mệnh Kim sẽ cảm nhận rõ rệt những chuyển biến tích cực trong công việc.

Các dự án đang dở dang bắt đầu vào guồng, kế hoạch kinh doanh hoặc đề án mới sẽ có người hỗ trợ, giúp hiện thực hóa mục tiêu nhanh hơn dự kiến. Với người làm công sở, đây là thời điểm dễ được đề bạt hoặc nhận khen thưởng bất ngờ.

Đặc biệt, những người mệnh Kim sinh vào các năm như Nhâm Thân sẽ càng dễ “vào sóng lớn”, nên tận dụng cơ hội để mở rộng hợp tác, phát triển năng lực cá nhân. Không chỉ nguồn cảm hứng trong công việc dồi dào, tài lộc của người mệnh Kiếm Phong Kim tuổi Nhâm Thân cũng khá mỹ mãn trong thời gian này. Công sức bỏ ra sẽ được đền đáp gấp nhiều lần. Điều này giúp tăng cường đáng kể lòng nhiệt tình với công việc của người mệnh Kiếm Phong Kim tuổi Nhâm Thân.

#2. Người mệnh Lộ Bàng Thổ tuổi Tân Mùi (1991): Niềm vui đến cửa, phúc khí tụ nhà

Thuộc tính của mệnh Thổ là sự kiên định, trầm ổn và bền bỉ. Chính vì thế, họ thường không tạo ra sự bùng nổ bất ngờ, nhưng lại âm thầm tích lũy cho những cú nhảy vọt dài hạn. Và Lập Thu chính là thời điểm họ bật lên.

Ngay khi bước sang mùa thu, người mệnh Lộ Bàng Thổ tuổi Tân Mùi sẽ cảm nhận được những dòng năng lượng tích cực đang chảy tràn vào huyết quản của mình. Rất nhiều ý tưởng mới đột phá trong công việc được áp dụng thành công và mang lại hiệu quả cao trong những thời điểm khó khăn.

Cho nên, người mệnh Lộ Bàng Thổ tuổi Tân Mùi sẽ đạt được kết quả lý tưởng trong mọi việc với sự giúp đỡ của quý nhân, đồng thời mọi chướng ngại đều được hóa giải trên con đường tiến thân vào thời gian tới.

Cứ giữ vững sự chăm chỉ và tâm huyết của mình, người mệnh Lộ Bàng Thổ tuổi Tân Mùi sẽ có thu hoạch tài lộc tích cực, tiền bạc tiết kiệm cũng tăng lên không ít.

#3 - Người mệnh Lư Trung Hỏa tuổi Bính Dần (1986): Quý nhân dẫn đường, tài lộc bội thu

Đầu thu cũng là thời điểm quý nhân xuất hiện ở bên cạnh người mệnh Lư Trung Hỏa tuổi Bính Dần.

Trong công việc, người mệnh Lư Trung Hỏa tuổi Bính Dần được quý nhân giúp đỡ, lãnh đạo tạo cơ hội tốt nên khó tránh khỏi tiểu nhân đố kỵ. Hơn nữa, tính cách người mệnh Lư Trung Hỏa tuổi Bính Dần có chút bộc trực, thẳng thắn nên khó tránh khỏi nhiều khi mất lòng người khác.

Bằng nỗ lực và kinh nghiệm của mình, người mệnh Lư Trung Hỏa tuổi Bính Dần làm việc gì cũng thuận lợi, mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát, hiệu quả công việc khó ai sánh kịp. Bởi vậy, vận trình sự nghiệp xuất sắc cũng khiến hiệu quả công việc càng thêm tốt. Sự tăng trưởng tài chính lý tưởng hơn thời gian qua. Thu hoạch gấp đôi, tài lộc ào ào ùa về, thật đáng để người mệnh Lư Trung Hỏa tuổi Bính Dần dành một chút thời gian để ăn mừng.

(Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm)