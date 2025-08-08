Kiếm tiền tỷ ở tuổi 15, tất cả là nhờ cha mẹ lắng nghe con cái, ủng hộ ý tưởng vô tri, biến con thành đại gia trước khi vào cấp 3

Ở tuổi 15, khi nhiều bạn bè đồng trang lứa đang bận rộn với bài vở và các buổi thể thao, Alex Butler đã thực hiện một thương vụ triệu USD.

Cậu vừa bán bản quyền trò chơi mà mình sáng tạo ra khi mới 7 tuổi, Taco vs. Burrito, cho công ty đồ chơi và trò chơi nổi tiếng PlayMonster.

Mặc dù số tiền cụ thể không được tiết lộ, thành công của trò chơi đã biến Alex trở thành một triệu phú trước cả khi bước vào cấp ba.

Từ vô tri thành phi thường

Vào năm 2017, khi mới 7 tuổi, cậu nhóc tinh nghịch Alex ở khu phố Ballard của Seattle đã nảy ra ý tưởng cho một trò chơi thẻ bài lấy chủ đề đồ ăn: "Taco vs. Burrito."

Lấy cảm hứng từ các trò chơi đình đám như Exploding Kittens, Alex đã vẽ phác thảo những lá bài đầu tiên bằng bút chì màu. Mẹ của cậu, Leslie Pierson, một doanh nhân từng xuất hiện trên Shark Tank, nhanh chóng nhận ra tiềm năng từ trò chơi đơn giản nhưng kỳ quặc này.

Và thế là thay vì gác lại như hàng nghìn ý tưởng con nít khác, gia đình Butler biến nó thành hiện thực.

Những ngày đầu, cả gia đình mang bản thử nghiệm trò chơi đến các quán cà phê địa phương để mời khách chơi thử. Các quy tắc được tinh chỉnh dần qua mỗi lần chơi. Để có vốn sản xuất, họ tổ chức gây quỹ cộng đồng và nhanh chóng gọi được 25.000 USD.

Alex trở thành cổ đông chính trong công ty gia đình mang tên Hot Taco, Inc. Họ tìm được nhà sản xuất, thiết kế hộp, và đưa trò chơi lên Amazon và mọi thứ bùng nổ từ đó.

Chỉ trong năm đầu tiên, doanh thu đã đạt hơn 1,1 triệu USD (28,8 tỷ đồng). "Taco vs. Burrito" nhanh chóng tạo nên hiện tượng trong thế giới trò chơi gia đình. Trò chơi đã bán được hơn 1,5 triệu bản, nhanh chóng trở thành một trong những sản phẩm bán chạy nhất trong danh mục game trên Amazon.

Sự kết hợp giữa đồ họa vui nhộn, lối chơi đơn giản và tên gọi độc đáo đã giúp Taco vs. Burrito chiếm được cảm tình của nhiều gia đình.

Tháng 7/2025, PlayMonster — "ông lớn" đứng sau các trò chơi như Spirograph, Farkle — đã mua lại toàn bộ thương hiệu Taco vs. Burrito (bao gồm bản mở rộng) với một khoản tiền không được tiết lộ.

Họ cho biết sẽ phát hành phiên bản sưu tập vào cuối năm và đẩy mạnh phân phối toàn cầu. Nhờ đó, trò chơi của Alex có thể tiếp tục sống, dù cậu bé sáng tạo ra nó thì đã rẽ sang hướng khác.

Điều đáng ngạc nhiên là Alex không hề tiếc nuối khi nói lời tạm biệt với đứa con tinh thần của mình. Khi được hỏi về việc bán quyền trò chơi cho công ty đồ chơi PlayMonster mới đây, cậu thẳng thắn chia sẻ: "Đó không phải là thứ tôi thực sự gắn bó. Tôi chỉ muốn kiếm được nhiều tiền nhất có thể từ nó."

Ở tuổi 15, Alex không nuôi ảo tưởng về việc trở thành "thần đồng sáng chế" hay tiếp tục đế chế trò chơi. Đối với Alex, Taco vs. Burrito là một dự án kinh doanh thành công nhưng không phải là con đường sự nghiệp cậu muốn theo đuổi. Thay vào đó, giờ đây cậu muốn dành thời gian cho những đam mê mới như sản xuất âm nhạc, thể thao và trò chơi điện tử.

Tờ Fortune nhận định thương vụ này không chỉ đánh dấu một cột mốc tài chính lớn mà còn mang đến một bài học về sự trưởng thành. Mặc dù còn rất trẻ, Alex đã thể hiện tầm nhìn và sự quyết đoán của một doanh nhân thực thụ, biết khi nào cần buông bỏ để khám phá những con đường mới.

Câu chuyện của Alex Butler không chỉ là giấc mơ Mỹ kiểu mới. Nó còn là bài học về khả năng lắng nghe con trẻ, về việc biến ý tưởng nhỏ thành thành công lớn nhờ sự kiên trì và hậu thuẫn đúng cách.

Trong một thế giới nơi công nghệ lấn át, "Taco vs. Burrito" nhắc chúng ta rằng không cần phải là thiên tài để làm điều khác biệt, đôi khi bạn chỉ cần một ý tưởng lạ và một gia đình đủ tin tưởng vào ý nghĩ vô tri của con mình thì vẫn có thể kiếm hàng triệu USD.

*Nguồn: Fortune, BI