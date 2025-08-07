Làm sếp 10 năm, lương 50 triệu đồng/tháng: Bị khinh thường vì hỏi vay 1 tỷ mà cũng không có

Mới đây, 1 câu chuyện tình cảm đầy kịch tính trên Weibo đã thu hút hàng nghìn lượt chia sẻ và bình luận chỉ trong vài ngày. Vụ việc xoay quanh một chàng trai hỏi vay bạn gái 1 tỷ đồng để xây nhà cho bố mẹ, với lời hứa sẽ trả lại và cả hai sẽ về chung sống trong tương lai.

Tuy nhiên, khi cô gái thẳng thắn thừa nhận không có đủ số tiền đó, cô bị gia đình bạn trai mỉa mai thậm tệ với câu nói gây sốc: "Làm sếp 10 năm, lương 50 triệu/tháng, mà 1 tỷ cũng không có".

Người đàn ông muốn vay bạn gái 1 tỷ để xây nhà ở quê nhưng bị từ chối

Theo đó, chàng trai và bạn gái đã yêu nhau hơn ba năm, mối quan hệ được mô tả là khá nghiêm túc. Chàng trai, vốn xuất thân từ một gia đình không quá khá giả ở quê, đang ấp ủ kế hoạch xây một căn nhà khang trang cho bố mẹ. Tuy nhiên, do thiếu một khoản tiền lớn, anh quyết định ngỏ lời hỏi vay bạn gái 1 tỷ đồng. Anh cam kết đây chỉ là khoản vay tạm thời, sẽ hoàn trả đầy đủ sau này, đồng thời nhấn mạnh rằng căn nhà sẽ là nơi cả hai cùng sinh sống nếu tiến tới hôn nhân.

Cô gái, được mô tả là một phụ nữ độc lập, hiện giữ vị trí quản lý tại một công ty với mức lương khoảng 50 triệu đồng/tháng, đã thẳng thắn trả lời rằng cô không có sẵn 1 tỷ đồng trong tài khoản. Câu trả lời này dường như đã châm ngòi cho mâu thuẫn. Thay vì thông cảm, gia đình chàng trai, bao gồm cả bố mẹ và một số người thân, được cho là đã công khai chỉ trích cô gái. Một câu nói đẩy cao căng thẳng chính là: "Làm sếp 10 năm, lương 50 triệu, mà 1 tỷ cũng không có, như vậy thì làm được gì?".

Những lời mỉa mai này không chỉ khiến cô gái tổn thương mà còn đẩy câu chuyện lên thành một vụ lùm xùm khi được lan truyền trên mạng xã hội.

Người lương 50 triệu dễ bị phán xét?

Ngay sau khi bài đăng xuất hiện trên trên MXH, câu chuyện nhanh chóng trở thành chủ đề nóng, thu hút sự chú ý của hàng nghìn người dùng. Cộng đồng mạng nhanh chóng chia thành hai phe với những quan điểm đối lập.

Phần lớn netizen cho rằng việc cô gái không có sẵn 1 tỷ đồng là hoàn toàn bình thường, ngay cả với mức lương 50 triệu đồng/tháng. Họ lập luận rằng thu nhập cao không đồng nghĩa với việc phải giữ một khoản tiền lớn trong tài khoản, bởi mỗi người có cách quản lý tài chính riêng, từ chi tiêu, đầu tư đến tiết kiệm. Một số bình luận nổi bật nhấn mạnh sự bất công trong cách gia đình bạn trai đánh giá cô gái:

"Lương 50 triệu thì sao? Cô ấy có quyền chi tiêu, đầu tư hoặc gửi tiết kiệm. 1 tỷ là số tiền lớn, đâu phải ai cũng có sẵn". "Gia đình bạn trai kiểu gì mà đi mỉa mai người ta như vậy? Yêu nhau là bình đẳng, không phải ngân hàng để vay tiền". "Cô ấy không có nghĩa vụ phải cho vay. Nếu gia đình anh kia đã nói thế thì chia tay đi cho nhẹ nợ".

Những người ủng hộ cô gái còn chỉ trích thái độ của gia đình chàng trai, cho rằng họ đã thiếu tôn trọng và đặt cô vào tình thế khó xử. Nhiều người nhấn mạnh rằng trong một mối quan hệ, việc yêu cầu hỗ trợ tài chính cần được bàn bạc kỹ lưỡng, thay vì áp đặt hay phán xét.

Trong khi đó, một bộ phận netizen lại đứng về phía chàng trai, cho rằng hành động hỏi vay tiền xuất phát từ sự tin tưởng và định hướng lâu dài trong mối quan hệ. Họ lập luận rằng nếu cô gái thực sự nghiêm túc với bạn trai, việc hỗ trợ tài chính để xây nhà cho bố mẹ anh là một cách thể hiện sự đồng hành. Một số ý kiến còn đặt câu hỏi về cách quản lý tài chính của cô gái:

"Lương 50 triệu/tháng, làm 10 năm mà không có nổi 1 tỷ thì tiêu xài kiểu gì? Có khi nào không thực sự nghiêm túc với mối quan hệ này?". "Anh ta hứa trả lại, còn nói về ở chung sau này. Nếu cô ấy không hỗ trợ thì hơi ích kỷ, nhất là khi yêu nhau lâu vậy". "Gia đình anh kia nói hơi nặng lời, nhưng cũng đúng một phần. Nếu yêu thật thì phải sẵn sàng giúp nhau lúc khó khăn".

Những người này cho rằng việc chàng trai ngỏ lời vay tiền không hẳn là thực dụng, mà là một cách để cả hai cùng xây dựng tương lai chung. Tuy nhiên, họ cũng đồng ý rằng cách gia đình chàng trai phản ứng là thiếu tế nhị và có thể làm rạn nứt mối quan hệ.

Drama "vay 1 tỷ" khiến nhiều người đặt câu hỏi: Liệu một người có nên bị đánh giá dựa trên số tiền mà họ sở hữu? Việc vay mượn trong tình yêu có nên bị gắn mác "thực dụng"? Và quan trọng hơn, làm thế nào để giữ được sự tôn trọng và thấu hiểu giữa hai bên khi đối mặt với những vấn đề nhạy cảm như tiền bạc?

Dù quyết định sau đó của cả 2 thế nào thì nhiều netizen kêu gọi cặp đôi nên ngồi lại để đối thoại thẳng thắn, thay vì để câu chuyện bị đẩy xa bởi những ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Một số người còn đề xuất rằng gia đình chàng trai cần xin lỗi vì những lời nói thiếu tôn trọng, trong khi cô gái cũng nên cân nhắc xem liệu mối quan hệ này có thực sự phù hợp với mình.

Hiện tại, câu chuyện vẫn đang được thảo luận sôi nổi trên Weibo.