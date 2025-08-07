Nữ doanh nhân làm mẹ đơn thân với khối tài sản ròng 73.000 tỷ: Vướng tin đồn là "bé ba"?

Đó là Lâm Huệ Lợi (Kim Lim, SN 1991)!

Lâm Huệ Lợi là người yêu cũ của Hà Du Quân. Cả hai hẹn hò vào năm 2015, thông qua sự mai mối của Hà Siêu Doanh - chị gái thiếu gia sòng bạc Macau.

Lâm Huệ Lợi và Hà Du Quân thuở còn hẹn hò.

Lâm Huệ Lợi không phải cái tên xa lạ với giới nhà giàu châu Á. Cô là con gái cưng của Lâm Vinh Phú, trùm đầu tư chứng khoán và bất động sản tại Singapore, sở hữu khối tài sản ròng ước tính gần 20 tỷ nhân dân tệ (tương đương 73.000 tỷ đồng). Lớn lên trong môi trường giàu có, từ nhỏ Lâm Huệ Lợi đã được truyền thông chú ý bởi cuộc sống xa hoa, hình ảnh chỉn chu và phong thái của một ái nữ thực thụ.

Bởi thế, khi cô nên duyên hẹn hò với con trai trùm sòng bạc Macau thì chuyện tình của cặp đôi càng gây chú ý nhiều hơn. Được biết, gia đình hai bên đều ủng hộ mối quan hệ của cặp đôi. Tuy nhiên, mối tình này chỉ kéo dài được khoảng 1 năm thì cặp đôi "đường ai nấy đi", với lý do bất đồng định hướng tương lai.

Sau khi chia tay Hà Du Quân không lâu, Lâm Huệ Lợi kết hôn chớp nhoáng với 1 doanh nhân tên Kho Bin Kai vào năm 2017 và sinh con trai đầu lòng - bé Kyden. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này nhanh chóng kết thúc vào năm 2020 nhưng trong êm đẹp, cả hai vẫn là bạn, hỗ trợ lẫn nhau trong công việc, chăm sóc con chung.

Đến đầu năm 2022, cô "lên xe hoa" lần 2 với một doanh nhân ngành công nghệ tên Leslie. Đám cưới thu hút sự chú ý vì độ xa xỉ với loạt sính lễ kim cương, trang sức hàng hiệu, và địa điểm tổ chức tại chính biệt thự của gia tộc Lâm.

Song, cuộc hôn nhân thứ hai còn chóng vánh hơn lần đầu: chỉ sau khoảng 2 tháng, cả hai đã “đường ai nấy đi”.

Lâm Huệ Lợi và chồng thứ 2 - Leslie.

Trả lời truyền thông, Lâm Huệ Lợi cho biết người chồng thứ hai thường xuyên thay đổi tâm tính, có lời nói xúc phạm khiến cô bị sang chấn tâm lý và rơi vào trầm cảm. Cuối năm 2022, cô chính thức xác nhận đã ly thân và muốn khép lại hẳn chương hôn nhân thứ hai. Vụ ly hôn cũng ồn ào khi cả hai đã xảy ra tranh cãi, đòi lại quà cưới.

Kể từ đó, ái nữ sống kín tiếng hơn.

Vào tháng 8/2024, cô công khai tin mang thai vào dịp sinh nhật tuổi 33, sau nhiều lần làm thụ tinh ống nghiệm. Đến đầu năm 2025, Lâm Huệ Lợi đăng ảnh bế em bé sơ sinh lên mạng xã hội.

Lâm Huệ Lợi hiện làm mẹ đơn thân sau 2 cuộc hôn nhân chóng vánh.

Trong thời gian này, tin đồn lan truyền rằng đứa trẻ có thể là con riêng của Hà Du Quân. Tuy nhiên, đại diện chính thức của Hà Du Quân đã phủ nhận mọi liên quan giữa anh và đứa bé, tuyên bố tin đồn là vô căn cứ và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh cá nhân.

Về phía mình, Lâm Huệ Lợi không tiết lộ danh tính cha đứa trẻ. Cô cho biết bản thân một mình nuôi con, tập trung vào công việc.

"Tôi đang phân vân không biết có nên đăng ảnh hay không vì tôi đang vật lộn với ngoại hình của mình. Quần áo không vừa và tôi cảm thấy chán nản vì tăng cân (như mọi người đều biết, tôi ăn rất nhiều) và không thể làm gì nhiều vì phải cho con bú", Lâm Huệ Lợi từng chia sẻ chuyện bản thân đang phải làm quen với việc "làm mẹ" một lần nữa.

Song, cô cũng nhanh chóng vượt qua giai đoạn này, lấy lại vóc dáng, tập trung vào công việc kinh doanh, tích cực đi sự kiện và chụp hình tạp chí.

Lâm Huệ Lợi và cuộc sống sang chảnh của cô ấy.

Lâm Huệ Lợi cũng thường xuyên có mặt trên một số trang bìa tạp chí.

Cô cũng thường xuyên chia sẻ cuộc sống sang chảnh quen thuộc với những chuyến du lịch nước ngoài, tận hưởng các dịch vụ xa xỉ. Bên cạnh đó, Kim Lim dành nhiều thời gian cho gia đình sau những biến cố trong hôn nhân.

Cô cũng cho thấy hình ảnh độc lập, mạnh mẽ, thường xuyên chia sẻ quan điểm tích cực về việc làm mẹ đơn thân trên mạng xã hội.

Sắc vóc Lâm Huệ Lợi ở tuổi 34.

Trong một cuộc phỏng vấn cuối tháng 10/2023 với trang 8Days, khi được hỏi liệu có sẵn sàng bước vào một mối quan hệ mới sau hai lần hôn nhân tan vỡ, Lâm Huệ Lợi thẳng thắn thừa nhận rằng cô "cảm thấy sợ" khi nghĩ đến chuyện yêu đương.

"Tôi vẫn chưa sẵn sàng. Có lẽ là do tôi chưa gặp đúng người. Cũng có thể là vì tôi quá bận rộn, không còn thời gian cho chuyện tình cảm," cô chia sẻ.

Kim Lim thừa nhận rằng trong khi sự nghiệp và cuộc sống gia đình đang dần ổn định, thì tình yêu lại là phần khiến cô cảm thấy lạc lõng nhất: "Có lẽ, điểm không hoàn hảo nhất trong tôi chính là chuyện tình cảm." Nữ doanh nhân cho biết cô không đặt quá nhiều kỳ vọng vào chuyện yêu đương lúc này, mà chọn cách buông lỏng, để mọi thứ diễn ra tự nhiên.