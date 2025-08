Điều kì diệu đến với cặp đôi thoát chết từ tai nạn ô tô thảm khốc ở Trung Quốc

"Một cặp đôi quyết định đi đăng ký kết hôn sau khi gặp tai nạn kinh hoàng", từ khóa về câu chuyện "khó tin nhưng có thật" này ở Weibo đang thu hút hàng trăm nghìn lượt truy cập.

Theo tờ Sohu, một cặp đôi trẻ đến từ Sơn Tây, Trung Quốc là anh Mã và chị Majian đang có một chuyến du lịch ở Sơn Đông. Song, trên đường trở về nhà sau khi kết thúc kỳ nghi, cả hai gặp tai nạn xe hơi nghiêm trọng trên đường cao tốc. Va chạm mạnh khiến phần đầu, đuôi và một phần của thân xe gần như biến dạng hoàn toàn. Hiện trường quay lại khiến nhiều người không khỏi xót xa, gọi đây là vụ tai nạn kinh hoàng, ám ảnh.

Hiện trường vụ tai nạn xe hơi.

Hình ảnh chiếc xe hơi của cặp đôi trước khi xảy ra tai nạn.

Song, điều may mắn hơn cả là cặp đôi nêu trên may mắn thoát chết. Cả 2 chỉ bị xây xát nhẹ ngoài da. "Cảnh sát giao thông có mặt tại hiện trưởng cũng phải khẳng định: 'Chuyện cả 2 người còn sống đúng là một điều kỳ diệu'", tờ Sohu chia sẻ thông tin.

Theo lời kể của anh Mã - người cầm lái xe hơi, trong vụ tai nạn kể lại thì lúc xe của anh đang vượt qua một phương tiện khác trên đường thì chiếc xe này bất ngờ bị nổ lốp trước bên trái, mất lái và ép xe anh vào dải phân cách.

Cú va chạm kéo dài khoảng 20 đến 30 mét, khiến xe đam thẳng vào lan can. “Đầu và đuôi xe gần như bị ép bẹp hoàn toàn, trần xe phía sau cũng đã sập xuống. May mắn là khoang lái phía trước, chỗ tôi và bạn gái ngồi vẫn còn một khoảng trống đủ để không bị thương nặng. Xuống xe rồi chúng tôi kiểm tra, thấy chỉ bị xây xát ngoài da, quả là còn may mắn,” anh Mã kể lại.

Trải qua tai nạn sinh tử, cặp đôi cho biết họ càng trân trọng nhau hơn. Ngay sau khi trở về quê nhà, cả hai đã cùng nhau đi đăng ký kết hôn.

Cặp đôi đã đến phòng đăng ký kết hôn huyện để đăng ký kết hôn ngay sau vụ tai nạn xe hơi kinh hoàng.



Sau khi câu chuyện viral trên mạng xã hội, cặp đôi này cũng đã đăng tải clip trích xuất từ camera, ghi lại khoảnh khắc tai nạn xảy ra, hiện trường chiếc xe gần như hư hỏng toàn bộ sau đó và cuối cùng là cảnh cả hai đi đăng ký kết hôn.

"Cảm ơn mọi người đã gửi lời chúc đến vợ chồng tôi. Chiếc xe gần như bị nghiền nát và chúng tôi chỉ bị xây xước nhẹ ngoài da. Cả hai chúng tôi quen nhau từ lâu, đã có ý định kết hôn từ trước rồi, chuyến đi này cũng là một trong những trải nghiệm trước khi nên duyên vợ chồng.

Song, sau lần thoát chết trong gang tấc này, chúng tôi quyết định đi đăng ký kết hôn luôn. Chúng tôi nhận ra một điều rằng 'nên trân trọng hiện tại' nhiều hơn", người phụ nữ chia sẻ thêm.

Cặp đôi này sau đó còn chia sẻ thêm clip 15s có đoạn trích xuất từ camera hành trình của xe hơi, quay lại quá trình tai nạn, cho thấy mức độ khủng khiếp của sự việc.

Hình ảnh cả hai trong chuyến du lịch.

Vụ việc hiện vẫn đang thu hút nhiều sự quan tâm từ cư dân mạng, ai nấy đều gửi lời chúc phúc. "Trời ơi, thật là may mắn, chúc hai bạn hạnh phúc", "Không biết nói gì hơn, quá thần kỳ, từ nay về sau hãy càng thêm trân trọng nhau nhé", "Câu chuyện của hai bạn đang viral lắm, cũng rất hiếm nữa",... là những bình luận của cư dân mạng.

Tại xứ tỷ dân, trước đó cũng có những mối nhân duyên hoặc những câu chuyện cảm động sau các vụ tai nạn xe được chia sẻ, gây chú ý.

Vào năm 2023, tại Hồ Nam, một cô gái 23 tuổi bị xe hơi đâm trúng, gãy xương đòn. Người gây tai nạn - người đàn ông 37 tuổi sau đó không chỉ chịu trách nhiệm pháp lý mà còn ngày ngày tới bệnh viện chăm sóc nạn nhân. Sự quan tâm âm thầm dần biến thành tình cảm. Chính cô gái là người chủ động bày tỏ tình yêu, và đến năm 2025, họ đã kết hôn.

Còn tại Trường Trị, tỉnh Sơn Tây, một mối tình khác lại khiến cộng đồng mạng cảm động vì lòng kiên định. Năm 2018, chú rể không may gặp tai nạn nặng ngay trước lễ cưới. Cô dâu khi đó đã quyết định ở lại chăm sóc anh suốt 6 năm, thay vì tổ chức hôn lễ như dự kiến. Đến đầu năm 2025, khi anh bình phục, cả hai mới chính thức nên duyên vợ chồng trong sự chúc phúc của người thân và cộng đồng mạng. Câu chuyện này được truyền thông Trung Quốc lan tỏa rộng rãi như một minh chứng cho tình yêu bền bỉ vượt thời gian.

"Những câu chuyện như vậy cho thấy: Đôi khi, biến cố không làm tan vỡ tình yêu mà lại khiến nó thêm sâu đậm, đủ sức vượt qua ranh giới giữa sự sống và cái chết", tờ Sohu bình luận thêm.

Nguồn: Weibo, Douyin, Sohu.