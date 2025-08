Bạn không cần kiếm tiền giỏi, chỉ cần làm được 1 việc này, bạn vẫn có thể giàu có, thành công

Sự khác biệt của người thành công bắt đầu từ 6 giờ sáng

Gần đây, tôi đang đọc cuốn sách “What the Most Successful People Do Before Breakfast”. Trong đó có một câu chuyện khiến tôi ấn tượng.

James Citrin - CEO điều hành tại công ty tuyển dụng vốn là người có thói quen dậy sớm để tập thể dục và suy nghĩ. Một ngày nọ, ông nảy ra ý tưởng: Tại sao không thử hỏi các lãnh đạo tài chính mà mình ngưỡng mộ xem họ bắt đầu buổi sáng như thế nào?

Thế là James bất ngờ gửi email hỏi thăm 20 người. Kết quả: có tới 18 người phản hồi. Điều thú vị là người thức dậy muộn nhất trong số họ cũng dậy lúc 6 giờ sáng.

Cuốn sách viết: những người thành công hàng đầu, trong khi phần lớn chúng ta còn chưa kịp ăn sáng, thì họ đã hoàn thành một loạt công việc thường nhật và từng bước tiến gần hơn tới cuộc sống lý tưởng.

Đầu tư cho buổi sáng cũng chính là đầu tư cho cuộc đời.

Dậy sớm, là bước đầu tiên để thoát khỏi sự tầm thường và là khởi đầu cho hành trình kiếm tiền.

1. Dậy sớm là cách lấy lại quyền chủ động

Năm 30 tuổi, một nhà văn quyết định sáng lập tạp chí của mình, chuyên đăng tải các tác phẩm do chính ông sáng tác, với mục tiêu phát hành liên tục trong 30 năm.

Ông tính toán: để làm được điều đó, mỗi ngày cần viết khoảng 5.000 - 6.000 chữ. Ban đầu, ông viết vào buổi sáng nhưng liên tục bị làm phiền.

Lúc đó, ông nghĩ: Hay là dậy sớm viết?

Và từ đó, ông bắt đầu ngủ sớm, trước 9 giờ tối, rồi dậy lúc 4 giờ sáng. Ông tận dụng khoảng thời gian từ 4 giờ rưỡi đến 6 giờ rưỡi để viết, khi cả thế giới còn đang ngủ, không ai làm phiền.

Chính hai tiếng buổi sớm không bị quấy nhiễu ấy đã giúp ông duy trì tốc độ, chất lượng, và đưa ông nhiều lần đứng đầu danh sách các nhà văn có thu nhập cao.

Hãy thử làm một phép tính: Nếu bạn dậy sớm hơn người khác 2 tiếng mỗi ngày, thì mỗi năm bạn có thêm 730 giờ, tương đương 43.800 phút để nâng cấp bản thân. Điều quan trọng là vẫn phải ngủ đủ giấc, đảm bảo sức khoẻ.

Nhiều người giàu không hẳn vì may mắn hơn bạn, mà đơn giản là họ có nhiều thời gian hơn để làm việc, suy nghĩ, quyết định.

Ông trùm bất động sản Michael thường xử lý email với nhân viên trước 8 giờ sáng, để sau đó có thể dành toàn tâm cho chiến lược và phát triển kinh doanh.

Howard Schultz – nhà sáng lập Starbucks gần như luôn dậy lúc 4:30 sáng, pha một tách cà phê, rồi ngồi trước máy tính để kiểm tra tình hình vận hành của chuỗi cửa hàng.

Tài sản của chúng ta hôm nay, là kết quả của cách chúng ta sử dụng thời gian hôm qua.

Tài sản trong tương lai lại phụ thuộc vào cách chúng ta dùng thời gian hôm nay.

2. Những người dậy sớm thường là người năng lượng cao

Trong vài năm gần đây, việc dậy sớm dần trở thành xu hướng. Những người này thường đi ngủ sớm, dậy từ 5-6 giờ sáng.

Dậy sớm không chỉ giúp cơ thể khỏe mạnh hơn, mà còn là cách thể hiện một thái độ sống tích cực và chủ động.

Oprah Winfrey, nữ hoàng truyền hình nổi tiếng với khối tài sản hàng chục tỷ đô, từng được khen ngợi vì khả năng ứng biến linh hoạt và phong cách dẫn dắt đỉnh cao.

Nhiều người cho rằng đó là thiên phú. Nhưng Oprah lại tiết lộ: mọi thứ đều đến từ thói quen luyện tập mỗi sáng.

Từ thời đại học, bà đã bắt đầu dậy sớm để thiền, sau đó chạy bộ. Một hành động đơn giản như dậy sớm, nhìn qua tưởng không đáng kể nhưng lại có thể thay đổi toàn bộ nhịp sống và trạng thái tinh thần.

Một hoạ sĩ minh hoạ nổi tiếng từng là “cỗ máy làm việc” kiệt sức, sống bằng những đêm thức trắng và mệt mỏi.

Chỉ khi quyết định “quay lại với đồng hồ sinh học ban đầu, tắt máy từ sớm rồi dậy sớm làm việc, cô mới thấy tâm trí trong trẻo trở lại, ý tưởng sáng tạo tuôn chảy, và thu nhập tăng vọt.

Buổi sáng như tấm gương phản chiếu cả ngày dài phía trước. Ai lười biếng vào buổi sáng, thường cả ngày cũng không thoát khỏi trạng thái trì trệ.

Ngược lại, những ai dậy sớm, luôn là những người có năng lượng cao.

3. Bạn không thiếu tiền, bạn chỉ thiếu... kỷ luật thời gian

Nhiều người trẻ từng trải qua chuỗi ngày như thế này: Dậy muộn, đầu óc mơ màng, cả ngày uể oải, khó tập trung, tối đến lại gồng mình làm bù, thức khuya và sáng hôm sau… lặp lại. Vòng luẩn quẩn này khiến bạn mất dần cơ hội, bỏ lỡ việc lớn, tụt dốc năng lượng và tinh thần.

Nguyên nhân gốc rễ? Là thiếu trật tự trong cuộc sống.

Hal từng là một nhân viên bán hàng kiếm hàng triệu USD mỗi năm. Nhưng sau một biến cố và cú sốc tài chính, anh trắng tay, trầm cảm nặng.

Chính thói quen sống về đêm, tiệc tùng, thức khuya khiến lịch trình đảo lộn, năng suất lao dốc, các cuộc gặp và cơ hội liên tục đổ vỡ.

Cho đến khi một người tiền bối khuyên anh: “Hãy thử thay đổi thói quen buổi sáng. Có thể mọi thứ sẽ khác”.

Hal bắt đầu thử dậy lúc 7 giờ. Chỉ trong 2 tiếng trước khi đi làm, anh có thể chạy bộ, đọc sách, ăn sáng trong thư thái, cảm giác từ tốn ấy khiến anh ngỡ ngàng.

Vài tuần sau, anh lùi giờ báo thức về 6 giờ. Thời khóa biểu mới như sau:

6:00 – 7:00: 20 phút chạy bộ, 20 phút đọc sách, 20 phút lập kế hoạch

7:00 – 8:00: viết nhật ký, sắp xếp công việc

8:00 – 9:00: chuẩn bị cho công việc trong ngày

Sau nửa năm, Hal không chỉ phục hồi về sức khỏe, mà còn lập công ty riêng, bắt đầu lại một hành trình thành công.

Dậy sớm không chỉ là để có thêm thời gian mà là giành lại quyền làm chủ cuộc sống.

Ngủ đến 9 giờ, bạn sẽ bị cả ngày kéo lê trong trạng thái rối loạn, bị động.

Dậy từ 6 giờ, bạn có thời gian để chủ động lên kế hoạch, giải quyết mọi thứ trong trật tự.

Chiến thắng lớn nhất trong cuộc đời là chiến thắng chính mình.

Khi mới vào nghề viết lách, tôi cũng từng tập dậy sớm để viết bài. Khi bạn đủ kỷ luật để thức dậy sớm, chủ động xây dựng đời sống thì theo thời gian, cuộc đời bạn cũng sẽ dần dần “phát sáng”.

Theo Toutiao