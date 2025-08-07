Tỷ phú ngành đồ uống cất công xây “siêu” penthouse hơn 524 tỷ đồng trên tòa tháp cao 122m nhưng lại không được ở: Biểu tượng xa hoa hóa thành “cung điện bỏ hoang” giữa trời

Vào năm 2010, tỷ phú Ấn Độ Vijay Mallya đã xây dựng một căn penthouse trên đỉnh tòa nhà Kingfisher Towers ở thành phố UB, Bengaluru. Với diện tích khoảng 40.000 feet vuông (hơn 3.700 m²), “cung điện trên không” này được xây dựng mô phỏng theo Nhà Trắng của Mỹ, nằm ở độ cao 400 feet (khoảng 120m), hoàn toàn tách biệt với các căn hộ bên dưới.

Công trình xa hoa này tọa lạc tại Kingfisher Towers – dự án căn hộ cao cấp với hầu hết cư dân đều là CEO hoặc những nhà đầu tư giàu có, quyền lực. Nó sở hữu đầy đủ tiện nghi đáng mơ ước như hồ bơi vô cực, bãi đáp trực thăng và khu vườn xanh mướt. Theo ước tính, giá trị của biệt thự vào khoảng 20 triệu USD (hơn 524 tỷ đồng).

So với những bất động sản xa hoa khác của giới siêu giàu Ấn Độ, như tòa tháp Antilia nổi tiếng ở Mumbai của gia tộc Ambani (ước tính trị giá 1 tỷ USD với 27 tầng, 3 bãi đáp trực thăng, gara 168 xe, spa và rạp chiếu phim), căn penthouse của Mallya mang dấu ấn cá nhân sâu đậm hơn nhưng lại mang số phận lỡ dở. Tuy nhiên theo BI, chủ nhân của nó có thể sẽ không có cơ hội sống trong căn penthouse mà mình đã dày công xây dựng này.

Nguyên nhân đến từ biến cố lớn trong cuộc đời tỷ phú Vijay Mallya. Vào năm 2016, Vijay Mallya rời khỏi Ấn Độ để sang Vương quốc Anh sau khi vỡ nợ hơn 1 tỷ USD và bị truy tố với các cáo buộc nghiêm trọng liên quan đến gian lận tài chính. Từ đó đến nay, ông sống lưu vong tại Anh, trong khi chính quyền Ấn Độ liên tục tìm cách yêu cầu dẫn độ ông về nước.

Vụ việc của Mallya là một trong những điểm nóng ngoại giao giữa Anh và Ấn Độ trong nhiều năm qua. Năm 2023, trong một cuộc trả lời phỏng vấn với Press Trust of India, Bộ trưởng An ninh Anh Tom Tugendhat khẳng định Anh không có ý định trở thành nơi trú ẩn cho những cá nhân muốn trốn tránh công lý. Ông nhấn mạnh rằng cả Anh và Ấn Độ đều phải tuân theo các quy trình pháp lý nghiêm ngặt, nhưng lập trường của Anh là rõ ràng: không bảo vệ những người bị truy tố.

Đến tháng 1/2024, tờ The Times of India đưa tin một phái đoàn gồm đại diện từ các cơ quan điều tra lớn của Ấn Độ đã lên kế hoạch sang Anh nhằm thúc đẩy việc dẫn độ những nghi phạm bị truy nã gắt gao, trong đó có Mallya.

Vijay Mallya từng là Chủ tịch của United Breweries Group với Kingfisher chiếm 36% thị phần bia tại Ấn Độ và có mặt tại 69 quốc gia. Ông cũng từng lấn sân sang lĩnh vực hàng không và đua xe Công thức 1. Tuy nhiên, những khoản đầu tư không hiệu quả và nợ nần chồng chất đã khiến tỷ phú này mất trắng đế chế từng một thời rực rỡ.

Trong khi số phận pháp lý của “ông hoàng tiệc tùng” Vijay Mallya vẫn chưa rõ ràng, căn penthouse của ông ở Bengaluru vẫn lặng lẽ đứng trơ trọi giữa trời. Theo lời ông Irfan Razack – Chủ tịch Prestige Estates Projects, đơn vị tham gia phát triển dự án – việc xây dựng căn biệt thự trên một dầm nhô ra ở độ cao như vậy là một thách thức lớn, nhưng đội ngũ thi công đã thực hiện đúng theo thiết kế ban đầu.

Căn penthouse này thu hút sự chú ý của cư dân thành phố, những người đam mê kiến trúc. Trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ với công trình này. Một người viết: “Đây là một trong những bất động sản đẹp nhất cả nước, nằm giữa trung tâm thành phố, gần khách sạn sang trọng, trung tâm thương mại cao cấp và khu dân cư đắt giá.” Một người khác ca ngợi: “Thật là một biệt thự tuyệt đẹp trị giá 20 triệu đô la, thể hiện đỉnh cao của sự xa hoa tại Bengaluru.”

Dù chưa từng được sử dụng đúng mục đích, biệt thự trên không của tỷ phú Vijay Mallya vẫn được xem là một biểu tượng của sự xa hoa ở Ấn Độ.

(Tổng hợp BI, Ladbible)