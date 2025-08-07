Bố dượng đến phòng trọ 20m2 của con gái, thấy chiếc quần lạ thì bắt con làm một việc cả đời không nghĩ đến

*Câu chuyện được cô con gái tên T.H. (24 tuổi) đăng tải trên tài khoản ẩn danh ở nền tảng Xiaohongshu thu về lượng tương tác cao, đặc biệt là rất nhiều tranh cãi.

Mọi người cho tôi lời khuyên với, tôi sắp không chịu được nữa rồi: Là bố tôi - ông ấy cổ hủ hay là tôi - tôi dễ dãi.

Chuyện là năm nay tôi 24 tuổi - người yêu hơn tôi 2 tuổi, là một người tôi quen ở chỗ làm thêm thời đại học. Chúng tôi yêu nhau 1 năm rồi. Năm nay, tôi tốt nghiệp. Anh ấy tốt nghiệp trước tôi nhiều năm vì chỉ học Cao Đẳng. Dạo này, kinh tế khó khăn nên anh ấy đang thất nghiệp, chuyển qua làm giao đồ ăn, làm thêm. Tôi thì mới ra trường, lương cũng chẳng được bao nhiêu nên hai đứa quyết định dọn về ở chung. Dạng sống thử luôn đó.

Cặp đôi sống thử. Ảnh minh họa.

Tôi cũng thấy ổn, vì tiết kiệm được chi phí, cũng là tiết kiệm cho tương lai của hai đứa. Tôi và anh ấy đều đi học ở thành phố lớn, cũng cởi mở chuyện sống thử. Bạn bè tôi nhiều đôi cũng làm vậy. Có thể kể đến những lợi ích trước mắt như tiết kiệm tiền, lại hiểu rõ tính cách nhau. Nhưng tôi biết bố mẹ mình sẽ chẳng bao giờ đồng ý. Nói qua về gia cảnh của tôi. Bố tôi mất sớm nên mẹ đi bước nữa, bố Dượng đối xử rất tốt với tôi, nhà cũng khá giả.

Tôi là đứa con duy nhất của họ nên có vẻ như bố mẹ cũng khó hơn. Hồi đại học vẫn cấm tôi yêu đương sớm. Tôi còn nhớ ngày lên thành phố nhập học, họ còn lo tôi bị người ta lừa nên ngày gọi 3-4 cuộc, rồi nào là sau này về quê lấy chồng, làm việc trong xã, sống cuộc đời an yên,...

Bởi thế, sau khi ra trường, tôi phải thuyết phục mãi bố mẹ mới cho ở lại thành phố làm việc. Nếu vài năm nữa không ổn thì về quê sau cũng chưa muộn.

...

Thế rồi hôm đó là thứ 3, đang đi làm thì tôi nhận được cuộc gọi từ bố dượng, yêu cầu về về phòng trọ ngay. Hóa ra bố tôi lên thăm tôi mà không báo trước. Còn chuyện bố dượng vào được nhà là hộp chìa khóa trước nhà có mật mã, bố mẹ tôi đều biết, là đề phòng khi xảy ra chuyện thì có người can thiệp kịp thời.

Và trời ơi, về đến nhà thì tôi đã thấy bố dượng rất tức giận ngồi trên ghế, tay cầm chiếc quần của anh B. - người yêu tôi.

"Sao lại có quần của đàn ông trong nhà", bố dượng hỏi. Tôi sững người, không biết nói sao, đâu thế lừa bố tôi được vì chắc chắn ông đã thấy kệ giày trước cửa cũng như mọi thứ trong căn phòng chỉ 20m2 vuông này có hai người ở.

Bố dượng tới thăm nhà, tìm thấy quần đàn ông trên dây phơi đồ. Ảnh minh họa.

Tôi cắn răng, tay vẫn run bật bật nói: "Của bạn trai con. Con và anh ấy sống thử, sống chung nhà". Đến giờ tôi vẫn ám ảnh ánh mắt và hành động của bố dượng tôi lúc đó. Ông ấy nổi giận đùng, hỏi tôi tại sao, rồi tại sao lại giấu giếm; còn bắt tôi gọi người yêu về để nói chuyện rõ ràng...

Tôi sợ run người, sợ bố dượng nói vợ mẹ, sợ tôi phải về quê... Tôi không ngờ ông ấy phản ứng dữ vậy. Lúc tôi đáp lại, bảo chỉ là sống thử thôi, bạn bè cũng làm thế, hơn nữa, tôi cũng lớn rồi. Chuyện có người yêu, bố mẹ cũng biết rồi.

Đang cãi qua cãi lại thì bố dượng tôi nói một câu mà tôi bật khóc, đến giờ vẫn còn trằn trọc: "Con gái mà sống thử với bạn trai thì chẳng khác gì có một đời chồng mà không đăng ký kết hôn".

Tôi nín lặng vì không biết nói gì hơn. Lúc này bạn trai tôi cũng vừa về đến nhà.

Cuối cùng, anh ấy dọn ra ngoài. Tôi phải ký giấy cam kết không sống thử với bạn trai dù trong lòng vẫn còn ấm ức, mọi thứ thì như đang đảo lộn. Mẹ tôi biết chuyện cũng mắng tôi.

Tôi sai ở đâu chứ... Yêu nhau thì ở với nhau vậy thôi, kết hôn cũng được mà không kết hôn thì vẫn chỉ là người yêu cũ mà sao có thể quy chụp như vậy được.

Cô gái cho biết đang không rõ mình có gì sai khi sống chung với người yêu mà bố lại nặng lời như vậy. Ảnh minh họa.

T.H. cho hay vẫn luôn ấm ức với câu nói của bố dượng, ví sống thử như một đời chồng, rồi cấm cản cô dù đã trưởng thành. Nhiều cư dân mạng đọc được câu chuyện của T.H. cũng để lại những bình luận chia sẻ quan điểm cá nhân, câu chuyện bản thân hoặc đưa ra lời khuyên cho cô nàng. Song, có ý kiến thì đứng về phía bố dượng, có người lại đứng về phía cô bạn, có netizen lại cho rằng không ai đúng, ai sai trong câu chuyện nêu trên.

Nhiều người cho rằng, sống thử dần trở thành lựa chọn phổ biến của nhiều bạn trẻ, đặc biệt tại các thành phố lớn - nơi chi phí sinh hoạt đắt đỏ và môi trường sống cởi mở hơn. Tuy vậy, với nhiều phụ huynh, việc con gái sống thử vẫn là điều khó chấp nhận. Không ít người như bố dượng của T.H. cho rằng đây là hành vi vượt ranh giới, ảnh hưởng đến danh dự, giá trị bản thân và cả tương lai của con. Cách phản ứng như của bố dượng T.H., vì thế, cũng là điều dễ hiểu.

Ở góc nhìn khác, nhiều người vẫn mặc định rằng sống thử là bước đệm chắc chắn để đi đến hôn nhân, nhất là với nữ giới - những người vốn dễ bị đánh giá và cũng là bên chịu nhiều thiệt thòi hơn nếu mối quan hệ không có cái kết tốt đẹp.

" Hơn nữa, bố mẹ nào mà chẳng lo cho con, muốn con ở bên một người tử tế, không phải chịu thiệt thòi. Họ chưa biết rõ người yêu bạn như thế nào, chưa dẫn về ra mắt mà đã sống chung thì cấm cản là đúng chứ sao", một cư dân mạng bình luận.

Nhưng T.H. hay một số người bạn của cô thì khác. Họ cho rằng lựa chọn sống thử là một quyết định hợp lý trong bối cảnh hiện tại: tiết kiệm chi phí, chia sẻ áp lực, đồng thời là cơ hội để hiểu rõ hơn về nhau trước khi bước vào hôn nhân chính thức. Với họ, đây là cách sống phù hợp với hoàn cảnh, là sự chủ động chứ không phải sự dễ dãi.

Chính vì khác biệt về góc nhìn, giá trị sống và trải nghiệm xã hội mà những mâu thuẫn như giữa T.H. và bố dượng hoàn toàn có thể xảy ra. Bởi thế, nhiều người đưa ra lời khuyên rằng thay vì đối đầu, cả hai bên nên tìm cách đối thoại - để lắng nghe, thấu hiểu, và tìm điểm chung trong khác biệt.

Nguồn: Xiaohongshu.