Người yêu đòi đi ăn Haidilao trong lúc mình chạy xe ôm dưới nắng 40 độ, cả sáng không được 150k

Mới đây, một bài đăng tâm sự trên MXH Threads về chủ đề yêu đương, tài chính của người trẻ đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Theo đó, chủ nhân bài viết than thở: “Ngại quá… người yêu thì đòi Haidilao, mình thì đang sống nhờ gói hỗ trợ của mẹ. Thất nghiệp, chạy xe ôm công nghệ nắng nóng sáng giờ được trăm mấy. Có cách nào kiếm tiền nhanh không mọi người chứ mình nản quá”.

Tuy nhiên vài dòng chia sẻ này của chủ nhân bài đăng lại làm “thổi bùng” một cuộc tranh luận trên MXH.

"Không có tiền thì đừng yêu"

Với nhiều người, việc bạn nam trong câu chuyện lên tiếng than vãn vì bạn gái muốn đi ăn Haidilao - một bữa ăn được xem là bình thường với nhiều người trẻ đi làm chính là dấu hiệu cho thấy anh không nên bước vào mối quan hệ này ngay từ đầu.

Bởi họ cho rằng cả hai đang có sự chênh lệch trong quan điểm chi tiêu cũng như về kinh tế. Hay nói một cách khác, nhiều người bày tỏ nếu kinh tế chưa thực sự sẵn sàng, cuộc sống cho riêng mình còn chật vật thì tốt nhất đừng vội bước vào tình yêu. Vì nếu khả năng tài chính không ổn định, yêu đương sẽ chỉ càng làm họ cảm thấy thêm áp lực, căng thẳng vì không kiếm được nhiều tiền.

Bên cạnh đó, một số ý kiến cho rằng không đồng tình với cách bạn nam than thở trên MXH. Thay vào đó, anh chàng có thể thẳng thắn chia sẻ với người yêu, chủ động đưa ra một kế hoạch khác để bù đắp. Bởi như vậy sẽ thể hiện sự tôn trọng đối phương và không để cả hai rơi vào tình huống khó xử.

- “Nếu bạn biết mình đang thất nghiệp, đang sống nhờ mẹ, thì hãy chọn yêu khi bạn có thể cùng người đó đi đến quán nào đó mà không cần ngồi so đo từng đồng”.

- “Nói thật nha, nếu kinh tế đang chưa ổn định thì tốt nhất đừng yêu đương. Tập trung lo cho cuộc sống, gia đình của mình trước đi”.

- “Nghe có vẻ tiêu cực nhưng mình khuyên bạn nên chia tay, để không tạo tổn thương cho cả hai trong mối quan hệ này. Vì 2 bạn dường như không thấu hiểu cho nhau, không chung suy nghĩ, cách sống. Bản thân bạn kinh tế cũng còn hạn chế thì mình nghĩ nên tập trung vào sự nghiệp trước, chuyện tình cảm sau này cũng không muộn”.

- “Sao bạn không chọn cách nói thẳng với người yêu nhỉ? Đừng sĩ diện nhé vì sẽ càng khiến tình huống trở nên khó xử lý hơn. Cuộc sống của mình thì cứ thành thật thôi hay bạn đang đòi hỏi bạn nữ kia phải tự biết điều?”.

Ai đã bước qua cảm giác bất lực này, giơ tay!

Lướt hàng chục bình luận dưới bài đăng trên, cũng có không ít netizen bày tỏ sự đồng cảm với bạn nam vì họ cũng đã từng có giai đoạn như vậy. Với họ, bạn trai trong câu chuyện trên không sai và cũng không đáng bị chỉ trích khi than thở về cuộc sống hay cảm thấy chạnh lòng vì không thể lo cho người yêu.

Những người này cho rằng cộng đồng mạng đang có phần quá khắt khe trong tình yêu. Người ta vẫn thường bảo tình yêu không phụ thuộc vào tài chính nhưng nếu không có đủ kinh tế lại bị mỉa mai là: “Không có tiền mà còn yêu đương”.

Bên cạnh đó, họ cũng bày tỏ rằng nếu một người đang trong giai đoạn khó khăn về kinh tế nhưng vẫn cố gắng làm việc, giữ một mối quan hệ tử tế thì nên trân trọng. Bởi nếu tình yêu chỉ tồn tại khi hai người đủ khả năng sống như nhau thì những ai đang trong giai đoạn khó khăn đều phải đơn độc?

Quan trọng hơn, một số ý kiến cho rằng tình yêu không nên gắn quá chặt với khả năng chi trả, vì như thế sẽ biến nó thành một cuộc thi tài chính. Và người thua không phải vì thiếu tình cảm, mà vì không thể sống theo đúng nhịp sống của đối phương.

- “Mình cũng từng trải qua cảm giác này nên hiểu sự bất lực, tự trách bản thân của bạn nam kia. Nhưng mình tin là nếu bạn cố gắng hết mình, chăm chỉ làm ăn, kiếm tiền thì đối phương cũng sẽ thấu hiểu và trân trọng thôi”.

- “Không lẽ chỉ những người có tài khoản ngân hàng đủ 9 con số mới được yêu? Còn người thất nghiệp, người đang cố gắng từng ngày thì phải tự cách ly cảm xúc? Nói chung tuỳ trường hợp mọi người ơi, miễn là phải thẳng thắn chia sẻ với nhau”.

- “Suy cho cùng, mâu thuẫn trong câu chuyện không nằm ở bữa lẩu 500k, mà ở sự chênh lệch ngày càng lớn giữa hai người: một người đang đối mặt với khó khăn tài chính, còn người kia vẫn có thể sống bình thường”.

- “Khi hai người không còn sống trong cùng một “nhịp sống”, tình yêu trở nên mất đồng bộ. Một người lo từng đồng xăng xe, một người thì muốn tận hưởng cuộc sống. Không ai sai, không ai đáng trách nhưng ai cũng mệtchỉ muốn cuối tuần chill nhẹ với lẩu không ai sai, nhưng ai cũng mệt”.

Nếu là bạn, bạn sẽ làm gì trong tình huống này?