4 kiểu “mẹ thiên hạ” dễ gặp nhất

Bạn vẫn luôn nghĩ photobooth là nơi lưu lại những tấm hình dễ thương, đồng đều và tràn ngập tình bạn? Đúng thì có đúng nhưng cũng có không ít tình huống í ẹ. Với những nhóm bạn có sự góp mặt của một số “mẹ thiên hạ” EQ dưới trung bình, tiệm photobooth nhanh chóng trở thành đấu trường khắc nghiệt về spotlight và năng lượng lấn át.

Dưới đây là 4 kiểu người quen ai cũng có mà sau một lần đi chụp photobooth, tất cả đều nguyện thề: “Lần sau, chỉ cần nhóm thiếu một người... cũng không sao.”

Đam mê giật spotlight, khao khát center

Chụp hình nhóm 4 người nhưng chỉ thấy mặt 1 người chiếm trọn khung hình. Lướt cả chục tấm, người này luôn là trung tâm vũ trụ, tay xòe đẹp, mặt nghiêng thần sầu, còn bạn bè xung quanh ra sao thì mặc kệ, dù có bị che đầu hoặc biến mất như chưa từng tồn tại cũng không quan tâm.

Đến lúc chọn ảnh, tất nhiên họ cũng chỉ chọn tấm nào mình đẹp nhất, không cần biết người khác đang… ngáp dở hay đang nhìn xuống đất. Lên story thì đăng rầm rộ như vừa dự lễ trao giải, còn tag hội bạn thì hên xui.

Ảnh minh hoạ

Đạo diễn hình ảnh, Giám đốc sáng tạo

Không ai mời nhưng kiểu người này sẽ tự phong cho mình chức Giám đốc sáng tạo khi đi chụp photobooth với nhóm bạn. Vừa bước vào booth là họ bắt đầu “điều binh khiển tướng”: “Cười lên đi mấy bà! Đưa tay như vậy! Nghiêng đầu 15 độ! Không được mặc đồ trùng màu tui nha! Chưa được! Làm lại đi”.

Vấn đề nằm ở chỗ đây lại là những người không có khiếu thẩm mỹ. Kết quả là loạt ảnh chẳng giống ai như tạo dáng cứng đơ, phụ kiện quá rườm rà,... chán không thể tả. Nhưng ai góp ý là tự ái đó nha!

Chuyên gia chê bai

Kiểu người này lấy việc dìm hàng và chê bai người khác là niềm vui, đi chụp photobooth cũng không ngoại lệ. Nền xanh thì chê cũ kỹ, nền hồng thì than sến súa. Frame nào cũng không vừa mắt, hết trẻ trâu đến không thích nhân vật này người kia trên frame.

Chê quán photobooth chưa đủ, họ còn chê luôn cả bạn bè và “phán xét” khách hàng khác kiểu “Mặt nay hơi sưng á. Thiếu ngủ hả?”. Dường như không có gì làm người này hài lòng, trừ chính họ.

Dù mỗi câu nói đều như ném đá vào buổi đi chụp photobooth nhưng khi người khác góp ý thì họ lại đáp: “Góp ý cho vui thôi mà, gì nhạy cảm thế”. Và tất nhiên là người ta không hề ý thức được mình đang thiếu tinh tế.

(Ảnh minh hoạ)

“Thánh” đi trễ, sơ hở là lật kèo

Trong hội photobooth thể nào cũng có một nhân vật luôn hô hào rủ rê mọi người: “Lát tan học về đi chụp photobooth nhé! Chỗ này mới mở đang có khuyến mại”. Là người lên lịch, gửi link tiệm, đốc thúc mọi người chốt kèo và cũng là người lật kèo.

Đôi khi họ cũng có mặt nhưng đến trễ 30 phút với gương mặt nhợt nhạt, quần áo xộc xệch và hối hả giục mọi người: “Chụp lẹ lên, phải đi về sớm”. Kết quả là ảnh vội vàng, tạo dáng lộn xộn, mood tụt không phanh. Sự thất vọng còn rõ hơn độ phân giải của máy chụp hình.