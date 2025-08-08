Trần Thành Trung gây tiếng vang với dự án Viet Nam Love quy tụ hàng trăm tên tuổi đình đám Vbiz

Tối 5/8, buổi công bố dự án Viet Nam Love do T Production thực hiện diễn ra tại TP HCM, với sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ như diễn viên Kim Lý, ca sĩ Noo Phước Thịnh, hoa hậu Hương Giang, vợ chồng diễn viên Puka - Gin Tuấn Kiệt, vợ chồng diễn viên Lâm Vỹ Dạ - Hứa Minh Đạt, vợ chồng MC Hồng Phượng - Quốc Cơ, diễn viên Khả Như, ca sĩ Trang Pháp, ca sĩ Luna Đào, diễn viên Huỳnh Lập, nhạc sĩ Châu Đăng Khoa, đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư… Ngoài ra còn có đại diện của các Sở ban ngành, các đơn vị đối tác, bảo trợ truyền thông… và hàng trăm khách mời thuộc nhiều lĩnh vực.

Tại buổi công bố, đạo diễn Trần Thành Trung - nhà sản xuất của dự án cộng đồng quy mô quốc gia Viet Nam Love - đã chia sẻ về hành trình ấp ủ và phát triển một dự án nghệ thuật mang tầm vóc và giá trị lâu dài, đánh dấu cột mốc quan trọng kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước và 80 năm thành lập nước.

“Ngay từ những ngày đầu thành lập, T Production chưa từng nghĩ đến những điều quá lớn lao. Nhưng khi nhìn lại hành trình 15 năm, chúng tôi nhận ra đó là cả một quá trình nỗ lực không ngừng của tất cả những con người đầy nhiệt huyết đã cùng nhau góp sức tạo nên ngày hôm nay.

Chúng tôi luôn xem các hoạt động và dự án nghệ thuật cộng đồng như một nguồn cảm hứng lớn, để nuôi dưỡng giá trị cảm xúc và lan tỏa tinh thần tích cực. 15 năm đi qua cũng là lúc chúng tôi ý thức rõ hơn rằng, đó không chỉ là niềm yêu thích cá nhân mà còn là trách nhiệm - trách nhiệm của một doanh nghiệp và của từng thành viên trong đội ngũ T Production”, đạo diễn - nhà sản xuất Trần Thành Trung nói.

Anh chia sẻ thêm, 2025 là một năm đặc biệt với nhiều cột mốc quan trọng của đất nước, cũng là thời điểm mà Viet Nam Love được T Production ấp ủ từ lâu chính thức ra đời. Ban đầu, ekip chỉ dự định thực hiện một số dự án âm nhạc như trước đây, nhưng chính cảm xúc bất chợt và những cơ duyên đặc biệt đã dẫn lối để Viet Nam Love trở thành một hành trình lớn, một lời tuyên ngôn về lòng tự hào dân tộc.

“Lòng yêu nước không thuộc về riêng ai mà đó là nguồn sáng tạo bất tận của tất cả mọi người. Và chúng tôi tin rằng, dịp 2/9 sắp tới là thời điểm vàng để lan tỏa những bài hát mang đậm tinh thần Việt Nam: tự hào, kiêu hãnh và đoàn kết”, Trần Thành Trung bày tỏ.

Dự án Viet Nam Love bao gồm nhiều hoạt động lớn và đa dạng, từ âm nhạc đến thời trang (ra mắt bộ sưu tập, ra mắt MV…), từ các hoạt động xã hội đến kiến tạo cảnh quan, diễn ra từ tháng 8/2025 đến tháng 4/2026. Toàn bộ những hoạt động, sản phẩm sẽ được trình làng tại Triển lãm & Gala tổng kết dự kiến tổ chức vào tháng 4/2026. Hơn 100 nghệ sĩ, người nổi tiếng, doanh nhân và nhà báo sẽ đồng hành với vai trò Đại Sứ Truyền Thông cho dự án, chung tay quảng bá du lịch, lan tỏa vẻ đẹp quê hương - đất nước - con người Việt Nam đầy tự hào.

Bộ sưu tập áo thun được thực hiện bởi 10 nhà thiết kế hàng đầu như Lâm Gia Khang, Lê Thanh Hòa, Ngô Mạnh Đông Đông, Đỗ Long, Tuấn Trần, Hà Thanh Huy, Lê Ngọc Lâm, Vân Anh Scarlet, Hoà Nguyễn, Phan Đăng Hoàng và các thương hiệu Việt Ben&Tod, Basic, Chaching, Cà Lem.

Mỗi người trong số họ đều mang đến những góc nhìn riêng biệt, nhưng cùng chung một mục tiêu là sáng tạo ra những mẫu áo thun ready-to-wear vừa hiện đại, vừa gần gũi với cuộc sống hàng ngày, đồng thời phản ánh đậm nét những giá trị truyền thống của Việt Nam.

Tối 7/8, MV “Kiếp sau vẫn là người Việt Nam” sẽ được ra mắt trên kênh YouTube Gala Nhạc Việt. Đây là một sáng tác đầy cảm xúc và tinh thần tự hào dân tộc, khơi dậy lòng yêu nước đầy kiêu hãnh từ nhạc sĩ Tuấn Cry, với phần sản xuất âm nhạc đến từ Nguyễn Hải Phong và LongX. MV được lên ý tưởng và dàn dựng bởi tổng đạo diễn Trần Thành Trung, kết hợp team thực hiện AI Phạm Vĩnh Khương, Kiora Ngô, cùng ê-kíp T Production và Ganga Studios, mang đến sự giao thoa độc đáo giữa công nghệ hiện đại và những cảnh quay thực tế. Đặc biệt, 4 vocalist hàng đầu đến từ 4 show âm nhạc hot nhất hiện nay cùng hội tụ: Quốc Thiên, Dương Hoàng Yến, Quân A.P, Lâm Bảo Ngọc, cùng sự góp giọng đặc biệt của NSND Thu Huyền.

Có mặt tại sự kiện tối qua, nghệ sĩ Huỳnh Lập chia sẻ với niềm xúc động: “Khi đứng dưới sân khấu lắng nghe anh Trần Thành Trung trình bày những điều mà anh đã ấp ủ trong suốt thời gian qua, thật sự em rất ngưỡng mộ. Điều đầu tiên khiến em ấn tượng chính là cách anh truyền đạt lưu loát, chân thành và đầy cảm xúc. Mỗi lời anh nói ra đều xuất phát từ trái tim, và điều đó khiến em hoàn toàn bị thuyết phục. Từ những hành trình mà anh Trung đã làm, hôm nay một lần nữa, anh lại tiếp tục chinh phục trái tim em để em sẵn sàng đồng hành cùng dự án Viet Nam Love bằng tất cả những gì em có. Cá nhân em đặc biệt yêu thích hoạt động ‘Thành phố nở hoa’. Em vốn đã có tình cảm đặc biệt với hoa, thậm chí còn dự định mở một cửa hàng hoa trong tương lai. Chính vì vậy, khi nghe đến tên hoạt động này, em thật sự cảm thấy hữu duyên và rất xúc động. Em chúc cho dự án sẽ thành công rực rỡ như chính những đóa hoa tươi đẹp mà nó đang hướng đến”.

Hoa hậu Hương Giang cũng bày tỏ sự đồng lòng: “Ngay khi nhận được lời mời từ anh Trần Thành Trung tham gia vào chuỗi livestream gây quỹ bằng việc bán áo thun để góp phần xây dựng ‘Thành phố nở hoa’, Giang đã nhận lời ngay. Giang tin rằng sự lan tỏa yêu thương qua những hành động thiết thực như thế này sẽ thực sự giúp thành phố nở hoa, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Và Giang rất mong mọi người sẽ cùng ủng hộ, để chúng ta có thể nhìn thấy những bông hoa hiện diện khắp nơi - như những biểu tượng của niềm tin và sự gắn kết”.

Ca sĩ Vy Oanh cũng dành nhiều tình cảm cho dự án: “Với Oanh, Viet Nam Love là một dự án rất ý nghĩa, bởi nó đề cao tinh thần đoàn kết và lòng tự hào dân tộc. Quan trọng hơn cả, Oanh cảm nhận được sự thiết thực từ trong từng hoạt động, không chỉ lan tỏa cảm xúc mà còn tạo ra những giá trị cụ thể cho cộng đồng. Và đó là điều khiến Oanh thực sự trân trọng”.

Ca sĩ Trang Pháp bày tỏ niềm vinh dự khi được đồng hành cùng một dự án giàu ý nghĩa, góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước và tình yêu quê hương đến với đông đảo công chúng.

Viet Nam Love được ra đời với sự đồng lòng của nhiều tổ chức, cơ quan và các đơn vị truyền thông lớn, đúng với tinh thần “Khi lòng kiêu hãnh được gọi tên/ Một dự án chung niềm tự hào”. Ban tổ chức hy vọng, thông qua Viet Nam Love sẽ truyền cảm hứng mạnh mẽ đến thế hệ trẻ và cộng đồng. Dự án còn hướng đến quảng bá du lịch, nâng tầm giá trị văn hóa, phát huy vẻ đẹp của đất nước và con người Việt Nam.

Đạo diễn Trần Thành Trung nhấn mạnh: “Tôi không coi đây là dự án cá nhân của mình hay của T Production mà là hành trình của tất cả những trái tim yêu Việt Nam, muốn chung tay kiến tạo giá trị văn hóa nghệ thuật bền vững cho Việt Nam. Chúng tôi mong muốn dự án sẽ góp phần tạo nên một cột mốc ý nghĩa, truyền cảm hứng cho mọi người và lan tỏa rộng khắp trong cộng đồng”.