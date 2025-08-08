7 nét tướng của phụ nữ dễ lấy chồng giàu sang phú quý

Trong nhân tướng học phương Đông, có một số nét tướng được cho là thu hút tài lộc và nhân duyên tốt, đặc biệt là với người chồng thành đạt, giàu có. Dưới đây là một vài đặc điểm thường được nhắc đến.

1. Trán cao, rộng và sáng

Biểu hiện của sự thông minh, nhanh nhạy, biết tính toán và nhìn xa trông rộng.

Người phụ nữ có trán cao thường được quý nhân phù trợ, có khả năng chọn được bạn đời tốt.

2. Mắt dài, đuôi mắt cong, ánh nhìn có thần

Được gọi là “phụ nhãn” – đôi mắt mềm mại nhưng sáng rõ, tạo cảm giác biết lắng nghe và thấu cảm.

Tướng này thu hút đàn ông có địa vị vì toát lên vẻ tinh tế và khôn ngoan.

3. Mũi đầy đặn, cánh mũi nở đều

Mũi tượng trưng cho tài vận và khả năng giữ tiền.

Phụ nữ có mũi đẹp, sống mũi thẳng và đầu mũi tròn thường là người có phúc tướng, dễ lấy chồng giàu hoặc giúp chồng phát đạt.

4. Miệng nhỏ, môi hồng, khóe miệng cong

Tướng “miệng hoa đào” biểu hiện cho lời nói dễ nghe, duyên ngầm.

Người có miệng đẹp thường được yêu quý, thuận lợi trong giao tiếp và tình duyên.

5. Tai dày, dái tai tròn, áp sát

Tai tốt là dấu hiệu của phúc khí, sức khỏe và hậu vận an nhàn.

Dái tai đầy đặn cũng là điểm thu hút người đàn ông tài giỏi, có trách nhiệm.

6. Gò má đầy đặn nhưng không quá cao

Phụ nữ có gò má mềm mại thường biết đối nhân xử thế, được lòng nhà chồng và bạn đời.

Gò má quá cao và nhọn đôi khi bị xem là “át chồng”, không có lợi cho hôn nhân.

7. Giọng nói nhẹ nhàng, trong trẻo

Người có giọng nói êm ái thường được đánh giá là dịu dàng, tinh tế, biết giữ thể diện cho chồng.

Lưu ý

Tướng số chỉ là một phần nhỏ. Quan trọng nhất vẫn là trí tuệ, thái độ sống, khả năng giao tiếp và bản lĩnh của người phụ nữ trong hành trình xây dựng hạnh phúc và đồng hành cùng người bạn đời.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm