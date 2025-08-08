Sau sinh, ai là người bế bé đầu tiên? Mẹ đừng chọn qua loa vì lý do không ngờ sau đây

Nhiều người lớn tuổi vẫn thường nói: “Ai bế bé đầu tiên, sau này bé sẽ giống người đó.” Nghe có vẻ như một niềm tin dân gian, nhưng đằng sau câu nói ấy lại là những điều mà y học hiện đại hoàn toàn có thể lý giải được và mẹ chắc chắn nên quan tâm.

Trẻ mới chào đời chưa có khả năng tự bảo vệ mình trước virus, vi khuẩn hay thậm chí là những kích thích nhỏ từ môi trường. Đó là lý do vì sao, bác sĩ luôn khuyên cần giới hạn tiếp xúc của bé với người lạ, thậm chí cả người thân ít nhất là trong những ngày đầu sau sinh.

Vậy ai nên là người bế bé đầu tiên? Liệu điều này có thực sự quan trọng như nhiều người vẫn nghĩ?

Việc chọn ai là người đầu tiên bế bé không nên tùy tiện, bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, cảm xúc và sự an toàn của con. (Ảnh minh họa)

Thực tế, em bé khi vừa lọt lòng như một tờ giấy trắng dễ bị tổn thương cả về thể chất lẫn cảm xúc. Mọi thứ tiếp xúc với con lúc ấy, từ cái chạm đầu tiên cho đến âm thanh đầu tiên nghe được, đều sẽ trở thành những “dấu ấn sơ khai” trên hành trình khởi đầu với thế giới. Chính vì thế, việc chọn ai là người đầu tiên bế bé không nên tùy tiện, bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, cảm xúc và sự an toàn của con.

3 kiểu người tuyệt đối không nên là người đầu tiên bế bé

1. Người đang ốm, vừa khỏi ốm hoặc có triệu chứng nghi nhiễm

Dù chỉ là cảm cúm nhẹ hay ho khan, người lớn vẫn có thể mang mầm bệnh lây qua đường hô hấp hoặc tiếp xúc da. Trẻ sơ sinh, khi tiếp xúc gần như vậy, sẽ rất dễ nhiễm bệnh mà biểu hiện ban đầu có khi chỉ là sốt nhẹ, bú kém, quấy khóc.

2. Người vụng về, không có kinh nghiệm bế trẻ sơ sinh

Cổ và đầu trẻ sơ sinh còn rất yếu, chỉ cần một cái bế sai cách hoặc một cú xoay người quá nhanh cũng có thể làm tổn thương bé. Một số người khi bế bé còn lúng túng đến mức khiến em bé rơi lệ vì bị đau hoặc căng thẳng. Những cử chỉ tưởng chừng vô hại như hôn lên mặt bé, rung nhẹ để dỗ… cũng tiềm ẩn nguy cơ về cả bệnh lý lẫn sang chấn tâm lý.

3. Người quá xúc động hoặc hành xử thiếu kiểm soát

Dù rất yêu thương em bé, nhưng nếu người bế quá kích động nói to, ôm chặt, thậm chí khóc khi bế con thì chính những cảm xúc mãnh liệt ấy cũng có thể tác động xấu đến tâm trạng của bé sơ sinh. Hệ thần kinh non nớt của bé chưa đủ khả năng điều hòa cảm xúc nên thay vì thấy yên tâm, bé có thể bị rối loạn giấc ngủ, tăng nhịp tim hoặc khó chịu kéo dài.

Vậy ai nên là người bế bé đầu tiên?

Không phải mê tín, nhưng khoảnh khắc đầu đời của một em bé xứng đáng được trao gửi cho một người thật sự xứng đáng. Bởi cái ôm đầu tiên ấy không chỉ là hành động thể chất, mà còn mang theo cảm xúc, năng lượng và sự gắn kết đầu đời với thế giới này.

Có thể là bố, bà nội, bà ngoại hay người thân… nhưng hãy nhớ: cái ôm đầu tiên là một dấu mốc không lặp lại. (ảnh minh họa)

Nếu người đầu tiên bế con không phải là mẹ, thì người ấy càng cần được chọn lựa cẩn thận. Đó nên là người đủ bình tĩnh, sạch sẽ, biết nâng niu em bé bằng sự dịu dàng và tôn trọng. Không ồn ào, không quá xúc động, không gây ra áp lực hay kích thích mạnh tất cả đều có thể ảnh hưởng đến cảm nhận đầu tiên của bé với thế giới.

Có thể là bố, bà nội, bà ngoại hay người thân… nhưng hãy nhớ: cái ôm đầu tiên là một dấu mốc không lặp lại. Trao nó cho ai cũng là một lựa chọn đáng cân nhắc, vì với em bé, đó là cách thế giới này chào đón con.