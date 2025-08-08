Gia đình tài phiệt ồn nhất lúc này: Thiếu gia bị tố lén có con riêng, ái nữ đã bỏ chồng sao hạng A?

Chủ đề xoay quanh các thành viên trong gia tộc giàu có bậc nhất Trung Quốc của ông Hà Hồng Sân luôn nhận được nhiều sự quan tâm từ netizen. Song, bên cạnh những thông tin về tài sản, chuyện kinh doanh,... thì đời tư gia tộc vua sòng bài Macau mới là điều liên tục lọt hotsearch, được truyền thông chú ý. Trên Weibo, nhiều người còn ví von đây là gia tộc vướng nhiều ồn ào tình ái bậc nhất xứ tỷ dân.

Những tin đồn từ ly hôn, có tình nhân bên ngoài, đến cả việc “có con riêng” của thiếu gia Hà Du Quân và ái nữ - cũng là chị gái của anh - Hà Siêu Liên dày đặc trên mặt báo, phủ nhận nhiều lần vẫn chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt.

Cặp chị em gia đình vua sòng bài Macau Hà Siêu Liên và Hà Du Quân liên tục vướng ồn ào đời tư.

"Hiếm thấy gia đình tài phiệt nào như này, suốt ngày bị đồn", "Bà Hà Siêu Liên cứ phải lên phủ nhận chuyện ly hôn mấy lần, còn cư dân mạng: Không chịu, chị phải ly hôn", "Mệt thật luôn đó, nhưng không có lửa làm sao có khói", "Top 1 gia tộc drama nhất gọi tên: Vua sòng bài Macau Hà Hồng Sân",... là những bình luận của netizen.

Hà Du Quân bị đồn có con riêng, lộ clip ở club

Hà Du Quân sinh năm 1995, là con trai của cố tỷ phú sòng bạc Macau Hà Hồng Sân và người vợ thứ 4 Lương An Kỳ. Sau 5 năm về chung nhà, Hà Du Quân và Hề Mộng Dao có 2 con: 1 trai, 1 gái. Nhờ sinh được cháu nội đích tôn và giúp ông xã giành được thêm 1 phần tài sản thừa kế của cha chồng, địa vị của Hề Mộng Dao trong gia tộc họ Hà tăng lên đáng kể.

Tuy nhiên, từ đầu năm 2024, truyền thông Trung Quốc bắt đầu xôn xao trước nghi vấn vị thiếu gia này lén lút có con riêng. Tin đồn bắt nguồn từ bài đăng trên Weibo của blogger vào đầu tháng 8/2025, sau đó được lan truyền rộng rãi.

Theo đó, 1 blogger giải trí đã đăng đàn tố cáo Hà Du Quân ngoại tình, có con riêng với nữ ca sĩ Yumi (thành viên nhóm nhạc By2) sau lưng bà xã siêu mẫu Hề Mộng Dao. Đứa con riêng này được Hà Du Quân nuôi dưỡng ở nước ngoài, không cho trở về Hong Kong (Trung Quốc).

Hà Du Quân liên tục vướng tin đồn tình ái chấn động.

Giữa lúc vướng nghi vấn phản bội Hề Mộng Dao, Hà Du Quân bị khui clip từ năm 2019 ghi lại cảnh tiệc tùng thân mật với nhiều cô gái tại hộp đêm Future (Nam Kinh), khi anh vừa cưới siêu mẫu Victoria’s Secret được 2 tháng và vợ đang mang thai.

Sốc hơn cả là blogger giải trí này còn tố cáo Hà Du Quân đã gây ra tội lỗi tày trời trong gia tộc là có mối quan hệ mờ ám với em gái cùng cha khác mẹ Hà Siêu Hân. Lời tố cáo tiêu cực hướng đến Hà Du Quân này gây chấn động showbiz Trung Quốc.

Dù chưa có bằng chứng xác thực, song các bài viết này nhanh chóng leo hotsearch.

Trước áp lực dư luận, đại diện gia đình không đưa ra phát ngôn chính thức.

Còn về phía Hề Mộng Dao, theo tờ QQ, mối quan hệ giữa siêu mẫu Victoria's Secret và chồng thiếu gia đang trục trặc, bất hòa. Cặp đôi đã "chiến tranh lạnh" được 1 thời gian. Thậm chí, trên mạng xã hội còn xuất hiện tin đồn người đẹp này đã “dọn ra ngoài sống riêng” từ đầu mùa hè 2025.

Song, Hề Mộng Dao vẫn tiếp tục giữ im lặng, từ chối trả lời các thông tin về hôn nhân của cô và Hà Du Quân.

Hề Mộng Dao vẫn giữ ảnh gia đình, cập nhật hoạt động trên mạng xã hội.

Trên Instagram cá nhân, bài đăng gần đây nhất của Hề Mộng Dao là từ ngày 6/7, cô vẫn giữ các hình ảnh đăng cùng chồng và con trước đó. Điều này càng khiến netizen hoang mang, không biết rằng đã có chuyện gì xảy ra...

Ái nữ Hà Siêu Liên và tin đồn ly hôn chưa có hồi kết

Chị gái của Hà Du Quân - Hà Siêu Liên cũng không thoát khỏi những đồn đoán. Là con gái của ông Hà Hồng Sân với người vợ thứ tư Lương An Kỳ, cô được biết đến như một "ái nữ tài sắc" khi có học vấn cao (tốt nghiệp Đại học London School of Economics), ngoại hình nổi bật và từng hoạt động trong ngành giải trí.

Năm 2023, Đậu Kiêu và ái nữ trùm sòng bạc Macau Hà Siêu Liên tổ chức hôn lễ hoành tráng tại Bali (Indonesia) trong 3 ngày, với chi phi lên đến 50 triệu HKD (152 tỷ đồng).

Năm 2023, Hà Siêu Liên kết hôn với nam diễn viên kiêm vận động viên MMA Đậu Kiêu. Từng là cặp đôi được yêu thích nhờ sự chênh lệch thú vị về xuất thân và hình ảnh “tình như phim”, họ nhanh chóng thu hút sự chú ý sau đám cưới xa hoa tổ chức tại Bali. Nhưng cũng từ đó, mọi động thái của hai người bị soi kỹ đến từng chi tiết.

Từ tháng 3/2024, cô nhiều lần bị đồn đã ly hôn. Lý do được đưa ra gồm: Ít tương tác trên mạng xã hội, không còn xuất hiện cùng nhau trong sự kiện công khai, và việc Hà Siêu Liên xoá nhiều hình ảnh chụp chung với chồng. Người đẹp họ Hà phải lên tiếng đến ba lần chỉ trong vòng nửa năm, mà vẫn không thể dập tắt các bàn tán.

Mối quan hệ đang bị đồn ly hôn nhiều nhất.

Tới tháng 7/2025, tin đồn Hà Siêu Liên ly hôn chồng một lần nữa hot trở lại, leo top hotsearch ở Weibo khi blogger xứ Trung tung tin Hà Siêu Liên đã "bí mật ly hôn", đang sống tại Hồng Kông cùng mẹ - bà Lương An Kỳ.

Theo tìm hiểu của tờ Sohu, Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu đã ly thân sau khi cưới chưa đầy nửa năm. Gia đình Hà Siêu Liên cũng không coi Đậu Kiêu là con rể, thậm chí đuổi anh ra khỏi nhà tân hôn. Vì vậy, nam diễn viên này mới vắng bóng trong hàng loạt sự kiện của gia tộc trùm sòng bạc. Đáng chú ý, nguồn tin trong giới còn cho biết Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu vẫn chưa đăng ký kết hôn.





Hiện tại, Hà Siêu Liên giữ im lặng trước những đồn đoán chuyện đời tư, cô vẫn chăm chỉ cập nhật hình ảnh mới lên mạng xã hội.

Khi danh tiếng không còn là tấm khiên cho đời tư

Gia tộc Hà Hồng Sân từ lâu đã được xem là một đế chế khét tiếng, không chỉ vì khối tài sản trải rộng từ sòng bạc Macau đến bất động sản quốc tế, mà còn bởi sự hiện diện của họ trong tầng lớp tinh hoa châu Á.

Tuy nhiên, danh tiếng gia tộc lại vô tình biến mọi chuyện riêng tư của từng thành viên thành đề tài "tiêu khiển" cho dư luận.

Một số chuyên gia văn hoá đại chúng Trung Quốc từng bình luận trên tờ Sohu: "Những người sinh ra trong gia tộc này không còn quyền sở hữu một cuộc sống riêng theo đúng nghĩa. Mỗi lần yêu, kết hôn hay ly thân - đều không còn là lựa chọn cá nhân, mà là diễn biến của một câu chuyện công cộng. Tài sản, quyền lực, danh vọng… tạo nên chiếc lồng son mà họ phải sống trong đó.”

Thực tế cho thấy, từ Hà Du Quân đến Hà Siêu Liên, không ai tránh được việc bị kéo vào vòng xoáy dư luận, khi những scandal tình ái, ly hôn,.... luôn sẵn sàng leo top tìm kiếm chỉ sau vài dòng đăng tải ẩn ý hay một tấm ảnh cũ bị “đào lại”.

Tính đến thời điểm hiện tại, cả Hà Du Quân lẫn Hà Siêu Liên vẫn giữ im lặng trước những cáo buộc và nghi vấn dày đặc trên mạng xã hội.

Nguồn: IGNV, Sohu, 163, Weibo.