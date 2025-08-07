Người đàn ông xây nhà 17 tỷ đồng gần xong lại có người lạ đòi đất, chủ cũ tuyên bố: “Lỗi tôi nhưng anh tự chịu trách nhiệm”

Tháng 5/2025, một vụ tranh chấp đất tại tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) đã gây xôn xao dư luận địa phương. Cụ thể, người đàn ông tên Ngô Lâm được giới thiệu mua mảnh đất gần 200m2 từ ông Trình với giá 800.000 NDT (2,9 tỷ đồng) vào năm 2023. Ngô Lâm đã cùng Trình đi xem đất sau đó ký hợp đồng mua bán. Trình hẹn sẽ sớm hoàn thành thủ tục chuyển nhượng quyền sở hữu đất nên Trình nhanh chóng tiến hành xây dựng một toà nhà với mục đích cho thuê lại.

Tuy nhiên đến tháng 11/2024, khi toà nhà xây đến tầng thứ 11 và gần hoàn thành, một người phụ nữ họ Trần xuất hiện và tuyên bố đây là mảnh đất thuộc về bà. Khi Ngô Lâm liên hệ với Trình, người này mới thừa nhận đã nhầm lẫn về vị trí mảnh đất sau 20 năm thi hành án tù.

Tòa nhà 11 tầng Ngô Lâm đã xây dựng gần xong

Mảnh đất thực tế của Trình nằm ở phía đối diện toà nhà 11 tầng. Trình nói sẵn sàng trả lại 800.000 NDT tiền mua bán đất nhưng ông này khẳng định Ngô Lâm phải tự chịu trách nhiệm thương lượng với bà Trần. Đó là do Ngô Lâm chưa có giấy chứng nhận quyền sở hữu đất đã tự ý khởi công xây nhà, cũng không xin giấy phép xây dựng từ chính quyền địa phương.

Ngô Lâm đề nghị mua lại mảnh đất, nhưng bà Trần kiên quyết từ chối và yêu cầu phá dỡ công trình này. Người phụ nữ nộp đơn khiếu nại lên chính quyền địa phương, tòa nhà 11 tầng của ông Ngô bị coi là công trình xây dựng trái phép và phải bị phá dỡ vì chưa qua bất kỳ thủ tục phê duyệt pháp lý nào.

Ngô Lâm đăng tải câu chuyện của bản thân lên mạng xã hội để tìm kiếm sự giúp đỡ, vì chi phí xây dựng và mua đất lên đến 4,8 triệu NDT (17 tỷ đồng) của ông đang đứng trước nguy cơ mất trắng. Người đàn ông cho rằng bà Trần cố tình “gài bẫy” khi không thông báo sớm trong khoảng thời gian 15 tháng thi công mà đợi khi công trình gần xây xong mới khiếu nại.

Trong khi đó, bà Trần cho rằng đây là tài sản nhiều đời của gia đình, có giá trị tinh thần nên không thể bán lại. Vì quá bận rộn nên đến tháng 10/2024, bà mới phát hiện ra sự việc. Bà Trần cho biết bản thân đã cố gắng thương lượng và liên hệ cơ quan chức năng nhưng Ngô Lâm vẫn tiếp tục xây dựng. Người phụ nữ này nhấn mạnh toà nhà không chỉ xây sai vị trí mà còn vượt quá diện tích hợp pháp, chiếm thêm đất trong hẻm.

Ngô Lâm chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội để nhận được ý kiến tư vấn xoay quanh vụ việc

Ngô Lâm và bà Trần đều đồng tình người bán đất họ Trình là nguyên nhân chính gây ra sự nhầm lẫn, cần phải chịu trách nhiệm pháp lý và bồi thường thiệt hại thay vì trốn tránh bằng cách chỉ trả lại tiền mua bán đất. Hiện vụ việc vẫn đang được lực lượng chức năng tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) điều tra để làm rõ trách nhiệm bồi thường giữa các bên.

(Theo Toutiao)