Vợ kém 17 tuổi của Hồ Quang Hiếu: “Sau khi có con, anh ấy bỏ quên mình luôn”

Hồ Quang Hiếu và người mẫu Tuệ Như (SN 2000) chính thức về chung nhà vào tháng 8/2023. Cặp đôi nhanh chóng được lòng cộng đồng mạng bởi dù chênh lệch 17 tuổi nhưng từ ngoại hình đến tính cách lại vô cùng tương xứng. Sau khi kết hôn, cả hai khá thoải mái trong việc chia sẻ cuộc sống hôn nhân lên MXH. Đặc biệt là những khoảnh khắc “tấu hài”, đu trend của Tuệ Như và Hồ Quang Hiếu đều thu hút lượng người xem “khủng”.

Đến đầu năm 2025, cặp đôi chính thức chào đón con trai đầu lòng - bé Hin. Từ khi có thêm thành viên nhí, trên trang cá nhân của cả hai dường như đều dành toàn bộ cho những khoảnh khắc hạnh phúc của cả gia đình. Quý tử cũng được Tuệ Như và Hồ Quang Hiếu cho xuất hiện trên MXH với ngoại hình bụ bẫm, lanh lợi. Tổ ấm của nam ca sĩ khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Bên cạnh đó, vóc dáng sau sinh của Tuệ Như cũng là chủ đề khiến nhiều người quan tâm. Cô nàng nhanh chóng lấy lại vòng eo thon thả, giữ nguyên vẻ rạng rỡ, trẻ trung khiến ai cũng “xin vía”.

Tuệ Như và Hồ Quang Hiếu đã có 2 năm về chung nhà và mới chào đón con đầu lòng vào đầu năm nay

Vợ kém 17 tuổi của nam ca sĩ thu hút sự chú ý khi khoe vóc dáng thon gọn sau sinh con

Dù luôn lộ diện với cuộc sống hôn nhân ngọt ngào, hạnh phúc song trong chương trình Hội Chị Làm Mẹ, Tuệ Như cũng lần đầu tiết lộ về những sự thay đổi sau khi có con. Người đẹp sinh năm 2000 cho biết, trước đây hai vợ chồng luôn kề kề bên cạnh nhau, đi đâu cũng có nhau. Đặc biệt là Hồ Quang Hiếu, nam ca sĩ luôn hộ tống vợ đi làm, đi biểu diễn khi anh có thời gian rảnh,... Thói quen này gần như có từ khi mới yêu cho đến lúc về chung một nhà.

Song điều này đã phần nào thay đổi kể từ khi có con: “Trước đây chưa có em bé, hai vợ chồng lúc nào cũng kề kề với nhau. Ví dụ mình đi làm việc của mình, anh ấy cũng đi theo chơi nếu anh rảnh. Ngược lại mình cũng đi theo chồng mình khi anh đi làm. Hai người có thời gian đi xem phim, ăn uống, làm những chuyện khác,... Nhưng sau khi có con, anh ấy bỏ quên mình luôn”.

Nói thêm về điều này, Tuệ Như mô tả lại khoảnh khắc Hồ Quang Hiếu bế con ngồi trong góc, không nói chuyện gì. Thậm chí, cô còn tưởng rằng chồng mình dù không sinh con nhưng lại là người bị “trầm cảm sau sinh”. “Hai ba con cứ ngồi ôm nhau vậy, con thì ngủ ngoan nhưng anh Hiếu cứ ngồi một góc ở đó. Rồi anh nói là: Để tôi chăm con cho, cô muốn làm gì đi đâu thì đi”, Tuệ Như kể.

Tuệ Như chia sẻ về cuộc sống hôn nhân sau khi sinh con

Ngoài ra vì chênh lệch 17 tuổi nên Tuệ Như thừa nhận đôi lúc cô cũng còn khá non trẻ trong mối quan hệ. Do đó, cô được chồng nhường nhịn, cưng chiều hơn. “Nhiều khi ngồi anh Hiếu cũng nói vu vơ là: Tôi lấy vợ mà tưởng tượng đâu có thêm đứa con gái”, Tuệ Như hóm hỉnh kể.

Cô cho biết nhiều khi ở nhà, vì muốn được chồng thương, quan tâm nên đôi khi có phần hơi nhõng nhẽo. Tuệ Như cũng bày tỏ sự hạnh phúc, hài lòng khi mong muốn gì cũng được chồng đáp ứng cũng như được chồng hỗ trợ nhiều trong khoảng thời gian ở cữ, chăm con.

Bên cạnh đó trong một bài phỏng vấn vào năm 2023, từ khi cả hai chuẩn bị về chung một nhà, Tuệ Như bày tỏ cô cũng đã nghe nhiều về những thông tin như Hồ Quang Hiếu đào hoa, từng đổ vỡ hôn nhân,... Thế nhưng những điều này không quá ảnh hưởng đến tình cảm hay cuộc sống của hai vợ chồng.

"Tôi không có vấn đề gì về việc đó. Hình như tôi bị già trước tuổi khi nghĩ đó chỉ là chuyện nhỏ. Tôi không quan tâm quá khứ của anh Hiếu. Tôi chỉ quan trọng mối quan hệ hiện tại thôi. Miễn sao hai đứa hiểu, chia sẻ được với nhau, cùng cố gắng trong công việc. Sau đó, có con thì anh biết chăm lo, có trách nhiệm là được", Tuệ Như nói.

Tuệ Như (sinh năm 2000) và Hồ Quang Hiếu (sinh năm 1983) quen nhau do có bạn chung. Lần đầu tiên gặp nhau, mỹ nhân không có nhiều ấn tượng với nam ca sĩ nhưng ngược lại, Hồ Quang Hiếu lại bày tỏ thiện cảm, liên tục bắt chuyện với Tuệ Như. Khoảng 1 tháng sau, Tuệ Như và Hồ Quang Hiếu nói chuyện nhiều hơn và chính thức tìm hiểu.

Dù chênh lệch tuổi tác khá lớn nhưng chuyện tình cảm của cặp đôi diễn ra khá suôn sẻ, nhận được sự ủng hộ từ gia đình, bạn bè 2 bên. Trong vòng 4 tháng sau khi quen nhau, cả hai đã liên tiếp có những quyết định trọng đại như cầu hôn, đăng ký kết hôn.

Chia sẻ tại một talkshow, Tuệ Như cho biết dù mọi thứ đều diễn ra khá nhanh nhưng cô cảm nhận được sự chân thành và tình cảm từ người bạn đời của mình. Hiện tại, cặp đôi đang sống trong cơ ngơi khang trang trị giá lên tới 23 tỷ đồng ở TP.HCM.

Hồ Quang Hiếu từng cho biết bà xã là người biết vun vén, chăm lo cho gia đình

Cuộc sống của cặp đôi được nhiều người ngưỡng mộ

Tổng hợp