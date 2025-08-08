Cách giới trẻ thành đạt chọn an cư: Sống ngoại ô, làm nội ô

Tại TP.HCM, lựa chọn ấy đang hiện diện rõ nét ở Elite Life – một khu nhà phố tọa lạc tại khu đô thị vệ tinh liền kề quận 7 (cũ), nơi người trẻ không phải đánh đổi giữa sự nghiệp và chất lượng sống, mà có thể cân bằng cả hai một cách thông minh và bền vững.

Không cần rời bỏ nội thành, giới trẻ thành đạt đang chọn một cách sống mới: sống ngoại ô – làm nội thành. Khi giá căn hộ TP.HCM đã vọt lên 70–85 triệu/m² (CBRE Việt Nam), thì nhà phố 80m² giá từ 3,99 tỷ/căn và chỉ cần 1,1 tỷ nhận nhà ở ngay còn lại ngân hàng hỗ trợ. Với chính sách tốt như vậy, dự án Elite Life đang trở thành điểm đến của những nhà đầu tư "tinh mắt" – muốn sống xanh, sống chất mà không bỏ lại nhịp sống trung tâm và là cơ hội hiếm có để chọn nhà mặt đất trong kỷ nguyên mới này. Đây là dự án đang mở ra một phong cách sống mới: kết nối đủ gần, sống đủ chất – điểm cân bằng giữa phát triển và an yên.

Elite Life - điểm kết nối cân bằng giữa phát triển và an yên

Sống tại nơi đủ xanh để thở - đủ gần để kết nối

Cách đây vài năm, người ta từng rủ nhau "bỏ phố về rừng", về biển hay lên núi, như một phản ứng tự nhiên với nhịp sống đô thị dồn dập. Nhưng nay, với hạ tầng giao thông và công nghệ hỗ trợ hiệu suất công việc bùng nổ, người trẻ không còn cần phải đánh đổi sự nghiệp đổi lấy cuộc sống chất lượng nữa.

Áp lực đô thị đang khiến không ít người mơ đến một nơi có thể "chill nhẹ" mỗi cuối tuần mà không cần rời xa tiện nghi trung tâm. Giá nhà nội thành quá cao, không gian sống chật hẹp, môi trường ô nhiễm khiến giấc mơ an cư trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Chỉ cách Nam Sài Gòn hơn 10km, Elite Life mang đến chuẩn sống đa giá trị: sống tinh tế, sống bền vững, sống ưu tú.

Tọa lạc mặt tiền ĐT826E, Elite Life liền kề Nhà Bè, chỉ 25 phút đến trung tâm quận 7. Giao thông liền mạch với loạt hạ tầng như Nguyễn Văn Tạo mở rộng, Nguyễn Hữu Thọ – Nguyễn Văn Linh, cao tốc Bến Lức – Long Thành và tương lai tuyến Metro số 4 giúp rút ngắn khoảng cách thực giữa "ngoại ô" và "nội đô".

Đây cũng là vùng đất đang phát triển mạnh các khu công nghiệp xanh như Long Hậu, KĐT Cảng Hiệp Phước – "thỏi nam châm" thu hút cư dân tinh anh, chuyên gia trẻ và giới khởi nghiệp về sinh sống.

Sống chill ở chất, đầu tư vững vàng

Elite Life (Khu dân cư thương mại Tân Thái Thịnh) là dự án hiếm hoi đã xây sẵn nhà 100%, hạ tầng hoàn thiện, tiện ích đầy đủ và pháp lý vững vàng với sổ hồng riêng từng căn. Mật độ xây dựng chỉ 50%, phần còn lại là không gian xanh và các tiện ích sống chất lượng: công viên, sân chơi, dạo bộ, lối đi bộ lát gạch chèn, vỉa hè thoáng rộng… tạo nên tổ ấm xanh đúng nghĩa cho cả gia đình ba thế hệ.

Elite Life là bức tranh sống động được dệt nên từ ánh sáng, cỏ cây, nhịp thở của sông nước

"Mỗi lần bạn bè tôi đến chơi cuối tuần, họ đều bảo muốn… dọn về đây. Không khí mát, cây xanh bao quanh, nhà đẹp mà chỉ 25 phút là về trung tâm," chị Phương (36 tuổi, cư dân Elite Life) chia sẻ.

Không cần nghỉ dưỡng xa xôi, những chiều hoàng hôn bên công viên ven sông, sáng tập thể dục trên vỉa hè tràn lát gạch tự chèn như ở Nhật, Đức – chính là đặc quyền mỗi ngày của cư dân Elite Life.

Với mức giá chỉ khoảng 4 tỷ cho căn nhà phố 80m², đây là một suất đầu tư hiếm hoi ở vùng giáp ranh TP.HCM mà có thể khai thác ngay, ở ngay – không phải chờ hạ tầng, không phải chờ sổ, không phải chờ cộng đồng hình thành.

"Tôi chọn Elite Life vì thấy rõ dòng tiền. Với cùng đơn giá mỗi m², nhưng nhiều nơi diện tích lớn nên giá tổng cao. Ở đây, suất đầu tư hợp lý mà pháp lý thì rõ ràng. Đúng là ‘ăn chắc mặc bền’ kiểu mới," – anh Quân, nhà đầu tư đang giữ chỗ cho biết.

Chọn sống tại Elite Life - chọn sống cộng đồng tinh anh

Không còn là "vùng ven" xa vắng, Elite Life Cần Giuộc chuyển mình thành điểm đến của xu hướng sống ưu tú: tổ ấm xanh thành hình, cộng đồng tinh anh, văn minh. Elite Life trong mắt cư dân hiện hữu là nơi đón bình minh trong lành, chill hoàng hôn yên ả, nơi gia chủ tự hào mời bạn bè đến chill mỗi cuối tuần.