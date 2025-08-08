Bảo vợ là đi câu cá nhưng chồng bị bắt quả tang tại khách sạn lúc 1 giờ sáng và cái kết "xứng đáng"

Mới đây, dư luận tại Malaysia đã xôn xao trước vụ việc một người đàn ông nói với vợ con rằng anh ta đi câu cá đêm, nhưng sau đó bị phát hiện đã vào khách sạn với một người phụ nữ khác. Cái giá phải trả cho hành vi ngoại tình không chỉ là danh dự mà anh ta còn mất nhiều hơn thế.

Thông tin được tờ World Of Buzz đăng tải cho biết, sự việc mới xảy ra vào khoảng 1 giờ sáng ngày thứ Năm, 7/8 vừa qua tại một khách sạn ở huyện Muar, bang Johor của Malaysia. Trong khi đang ngon giấc, một cặp đôi đã bị đánh thức vào lúc đêm hôm khi bị các nhân viên tới từ Sở Tôn giáo Johor (JAINJ) gõ cửa.

Người đàn ông 30 tuổi đã có gia đình lại đi thuê phòng qua đêm cùng người phụ nữ 50 tuổi.

Khi không xuất trình được giấy đăng ký kết hôn, cặp đôi đã bị bắt giữ. Cũng từ đây, mọi chuyện đã vỡ lở. Người đàn ông năm nay 30 tuổi, đã có vợ và 2 con nhưng lại có quan hệ mờ ám với người phụ nữ 50 tuổi, được cho là mẹ đơn thân và đã có 3 đứa con.

Được biết, người đàn ông đã nói dối với vợ từ tối hôm tước, rằng anh ta sẽ đi câu cá vào ban đêm cùng bạn bè, nhưng người vợ không hề biết rằng chồng cô đã có kế hoạch khác.

Thay vì dành thời gian bên bờ sông, người đàn ông đã thuê phòng tại một khách sạn để qua đêm với bà mẹ đơn thân 50 tuổi và bị bắt giữ vì tội “Khalwat” - một thuật ngữ có nghĩa là việc ở một mình với một người khác giới không có quan hệ họ hàng với mình trong một không gian kín hoặc vắng vẻ.

Cặp đôi đã bị các nhân viên của Sở Tôn giáo Johor bắt giữ.

"Nhiều người đàn ông ở Muar dành cả đêm để đi câu gần cầu Muar hoặc nhà thờ Hồi giáo. Nhưng tối nay, người đàn ông này đã thay đổi khẩu vị và quyết định 'câu cá' trong phòng khách sạn", trích bài đăng của Sở Tôn giáo Johor.

Cũng theo bài đăng, ban đầu người đàn ông này muốn thuê phòng nhà nghỉ với giá rẻ hơn, nhưng sợ bị các nhân viên của bộ phận tôn giáo bắt gặp, vì nhà nghỉ thường là điểm nóng của các cuộc đột kích Khalwat.

Để tránh bị bắt, người đàn ông này đã chi thêm một chút, khoảng 240 Ringgit (tương đương khoảng 1,5 triệu VNĐ), cho một đêm nghỉ tại khách sạn nói trên. "Số tiền chi cho phòng khách sạn không phải là vấn đề đối với người đàn ông này vì anh ta kiếm được khoảng 4.000 Ringgit (tương đương 25 triệu VNĐ) mỗi tháng, và anh ta vừa mới nhận lương tháng", Sở Tôn giáo Johor cho biết.

Theo cơ quan này, cặp đôi này đã bị bắt giữ vì tội Khalwat, và họ sẽ bị điều tra theo Điều 27 của Đạo luật Tội phạm Johor Syariah năm 1997. Nếu bị kết án, cả hai sẽ phải đối mặt với mức phạt tối đa là 3.000 Ringgit (tương đương khoảng 18 triệu VNĐ) và án tù tối đa là 2 năm. Người đàn ông đã kết hôn này có hai con, theo người phát ngôn của JAINJ.

Sau khi câu chuyện được chia sẻ, nó đã khiến MXH xôn xao với những bình luận như: "Đây đúng là cái kết xứng đáng cho người đàn ông phản bội lại niềm tin của vợ con", hay "Được đi câu cá thật nhưng lại không muốn, giờ anh ta sắp có 2 năm để câu cá trong tưởng tượng rồi".

