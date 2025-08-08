Lý do tôi ghét pickleball

Chia sẻ của người đàn ông 30 tuổi về lý do anh ta sẽ không bao giờ chơi pickleball, thu hút tranh luận trên MXH.

"Tôi năm nay 30 tuổi, theo một cách nào đó, nhóm bạn của tôi cũng chuyển qua chơi pickleball. Nhưng tôi không muốn. Thật lòng mà nói, tôi ghét pickleball.

Tôi hoàn toàn ổn khi thấy những người xung quanh mình phát cuồng vì pickleball. Cứ chơi thoải mái đi. Nhưng tại sao lại phải kể cho tôi nghe mọi chi tiết? Và tại sao cứ phải rủ rê tôi tham gia cùng?

Tôi cũng từng thử chơi. Nhưng tôi không thích. Nó không vui bằng bóng bàn, không tao nhã như tennis, cũng chẳng đẹp như golf. Một số người thì cứ khăng khăng : 'Pickleball giống tennis lắm'. Không, hoàn toàn không. Đi xe đạp điện không biến bạn thành Lance Armstrong. Và chơi pickleball không khiến bạn trở thành Roger Federer. Federer có thể chạy cả ba dãy phố chỉ trong một điểm số. Còn bạn có thể chơi pickleball cả tháng mà chưa chắc đã chạy xa như vậy.

Tệ hơn: Dù ít vận động, mọi người vẫn bị thương. Tôi gọi điện rủ bạn bè đi chơi, và một nửa trong số đó đang dính chấn thương vì pickleball: Người thì đứt gân, người thì rách cơ vai, người khác thì trật khớp gối, đau khuỷu tay, thậm chí là... bầm mắt.

Thật trớ trêu, những sân này lại mọc lên bằng cách xóa sổ các sân bóng rổ và tennis thật sự.

Chưa dừng lại ở đó, tiếng của bộ môn này cũng rất ồn.

Tại Falmouth (Massachusetts), một cặp vợ chồng buộc phải rao bán căn nhà chỉ vì không thể chịu nổi tiếng pop-pop-pop phát ra liên tục từ sân pickleball gần đó.

Tại Arlington (Virginia), cư dân địa phương còn cùng nhau phản đối việc xây thêm sân pickleball, viện dẫn lý do 'tiếng ồn dai dẳng', 'tiểu tiện nơi công cộng', và việc môn thể thao này 'chiếm mất không gian' của tennis và bóng rổ. Trong khi đó, một nghiên cứu ở Phoenix (Arizona) cho thấy cần phải xây tường cao 12 foot (hơn 3,6 mét) với chi phí 140.000 USD để giảm tiếng ồn và thậm chí biện pháp này vẫn có thể không đủ hiệu quả.

Vậy nên tóm lại....

Bạn cứ chơi pickleball nếu muốn. Nhưng làm ơn, đừng rủ tôi. Đừng kể cho tôi nghe nữa.

Tôi không bao giờ chơi pickleball. Và điều đó thật sự tuyệt vời!".