Lý do tôi ghét pickleball

Không thể phủ nhận độ hot của pickleball tại thị trường Việt Nam trong khoảng 1-2 năm trở lại đây. Khi mà ở thành thị lẫn nông thôn, người già đến trẻ em,... đều mê mẩn bộ môn thể thao này, sẵn sàng đầu tư tiền triệu, mê mẩn đến mức ngày nào cũng phải ra sân. Thì vẫn có 1 số người hoàn toàn đứng ở phía còn lại, tuyên bố: Tôi sẽ không bao giờ chơi pickleball.
Vì sao?
Chia sẻ của người đàn ông 30 tuổi về lý do anh ta sẽ không bao giờ chơi pickleball, thu hút tranh luận trên MXH.
(đã lược bớt một vài nội dung không phù hợp)
"Tôi năm nay 30 tuổi, theo một cách nào đó, nhóm bạn của tôi cũng chuyển qua chơi pickleball. Nhưng tôi không muốn. Thật lòng mà nói, tôi ghét pickleball.
Tôi hoàn toàn ổn khi thấy những người xung quanh mình phát cuồng vì pickleball. Cứ chơi thoải mái đi. Nhưng tại sao lại phải kể cho tôi nghe mọi chi tiết? Và tại sao cứ phải rủ rê tôi tham gia cùng?
Tôi cũng từng thử chơi. Nhưng tôi không thích. Nó không vui bằng bóng bàn, không tao nhã như tennis, cũng chẳng đẹp như golf. Một số người thì cứ khăng khăng : 'Pickleball giống tennis lắm'. Không, hoàn toàn không. Đi xe đạp điện không biến bạn thành Lance Armstrong. Và chơi pickleball không khiến bạn trở thành Roger Federer. Federer có thể chạy cả ba dãy phố chỉ trong một điểm số. Còn bạn có thể chơi pickleball cả tháng mà chưa chắc đã chạy xa như vậy.
Tệ hơn: Dù ít vận động, mọi người vẫn bị thương. Tôi gọi điện rủ bạn bè đi chơi, và một nửa trong số đó đang dính chấn thương vì pickleball: Người thì đứt gân, người thì rách cơ vai, người khác thì trật khớp gối, đau khuỷu tay, thậm chí là... bầm mắt.
Thật trớ trêu, những sân này lại mọc lên bằng cách xóa sổ các sân bóng rổ và tennis thật sự.
Chưa dừng lại ở đó, tiếng của bộ môn này cũng rất ồn.
Tại Falmouth (Massachusetts), một cặp vợ chồng buộc phải rao bán căn nhà chỉ vì không thể chịu nổi tiếng pop-pop-pop phát ra liên tục từ sân pickleball gần đó.
Tại Arlington (Virginia), cư dân địa phương còn cùng nhau phản đối việc xây thêm sân pickleball, viện dẫn lý do 'tiếng ồn dai dẳng', 'tiểu tiện nơi công cộng', và việc môn thể thao này 'chiếm mất không gian' của tennis và bóng rổ. Trong khi đó, một nghiên cứu ở Phoenix (Arizona) cho thấy cần phải xây tường cao 12 foot (hơn 3,6 mét) với chi phí 140.000 USD để giảm tiếng ồn và thậm chí biện pháp này vẫn có thể không đủ hiệu quả.
...
Vậy nên tóm lại....
Bạn cứ chơi pickleball nếu muốn. Nhưng làm ơn, đừng rủ tôi. Đừng kể cho tôi nghe nữa.
Tôi không bao giờ chơi pickleball. Và điều đó thật sự tuyệt vời!".
Bên dưới đăng, nhiều người bình luận trái chiều đã "nổ ra".
Một số người thậm chí còn cho rằng người đàn ông nêu trên quá cổ hủ, tiêu cực và nhìn mọi thứ một cách phiến diện. Vì đã ghét, nghĩa là đã không có thiện cảm từ đầu nên anh chàng này chỉ chăm chăm nhìn vào những điều chưa ổn hoặc không tốt về pickleball là chính.
Hơn nữa, như mọi hoạt động thể chất, chơi pickleball không phải không có rủi ro. Các chấn thương thường gặp là điều đôi lúc không thể tránh khỏi. Tiếng ồn cũng không ngoại lệ, thế nên mới có sân tập pickleball riêng, và được đầu tư thiết kế không gian sao cho phù hợp.
Các nghiên cứu cũng cho thấy bộ môn này mang lại nhiều lợi ích sức khỏe, về cả thế chất lẫn tinh thần.
Song, cũng có ý kiến tán thành với người đàn ông 30 tuổi kể trên, cho rằng pickleball tuy được tung hô là môn thể thao “cho mọi người” nhưng thực tế lại không phù hợp với tất cả. Nhiều người đồng cảm với cảm giác hụt hẫng khi chơi: không đủ đã để tiêu hao năng lượng, cũng không đủ hấp dẫn để duy trì đam mê lâu dài. Một số khác thì phàn nàn vì sự ồn ào và việc các sân thể thao khác dần bị thay thế bằng sân pickleball, khiến không gian công cộng trở nên ngột ngạt.
Họ cho rằng, không phải ai không thích pickleball cũng “cố chấp” hay “lạc hậu” - đơn giản là mỗi người có một chuẩn mực khác nhau về sự vui vẻ và gắn bó khi chơi thể thao.
Câu chuyện nhanh chóng mở rộng thành cuộc tranh luận lớn hơn. Bài viết chia sẻ quan điểm của người đàn ông 30 tuổi kể trên: “Tôi không bao giờ chơi pickleball” có thể không đại diện cho số đông, nhưng cũng đang chạm vào tâm lý hoài nghi của nhiều người trước làn sóng chơi theo trào lưu, nơi không phải ai cũng thấy niềm vui là thật.
Còn bạn, bạn thuộc phe nào, chơi hay không bao giờ chơi pickleball và nghĩ sao về quan điểm trên?