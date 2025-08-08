Lý do Lọ Lem tăng cân

Sau khi bước vào đại học, Lọ Lem (Mai Thảo Linh, sinh năm 2006) có phần thoải mái hơn với truyền thông và các công việc với nhãn hàng. Cô bạn cũng thường xuyên xuất hiện trước công chúng, tham gia sự kiện ủng hộ hoạt động của ba. Mới nhất là họp báo Chốt Đơn - phim điện ảnh có MC Quyền Linh đóng.

Vẫn gây ấn tượng với vẻ ngoài xinh xắn, phong cách nhẹ nhàng nhưng Lọ Lem lại hơi ngại ngùng vì nghĩ mình tăng cân. Ái nữ nhà MC Quyền Linh hỏi người quen: “Anh có thấy em tròn ra không?” và nhận câu trả lời là không nhưng cô vẫn tiếp tục giải thích lý do: “Do dạo này em ăn uống đầy đủ”.

Lọ Lem đi cùng ba mẹ tại sự kiện (Nguồn: Đi Soi Sao Đi)

Lọ Lem hơi e dè khi được quay vì nghĩ mình tăng cân (Nguồn: @meowentertainmentvn)

Phía dưới những clip của Lọ Lem, cư dân mạng cho rằng con gái MC Quyền Linh có tròn hơn một chút nhưng vẫn rất dễ thương. Cô bạn cũng tiếp tục ghi điểm vì lễ phép, cách nói chuyện nhẹ nhàng.

“Đúng rồi. Trông tròn hơn 1 tí. Ốm thì mặt vline còn tròn thì dễ thương”, “Lọ Lem cưng ghê. Xinh, học giỏi, ăn nói nhẹ nhàng, lễ phép không có điểm trừ nha”, “Bé nó xinh mà cái giọng mềm mại nữ tính gì đâu á. Tui là con gái còn mê nữa”, “Có tròn xíu xíu nhưng vẫn xinh”, “Trông chị xinh với dễ thương ghê á. Nch cũng dễ chịu nữa”,... là một số bình luận của netizen.

Trên trang cá nhân, Lọ Lem cũng update những khoảnh khắc tự ghi lại khi đi sự kiện

Hiện tại, Lọ Lem không hoạt động giải trí nhưng cô nàng vẫn gây sốt nhờ nhan sắc trong trẻo, vóc dáng cao ráo, thành tích học tập đáng nể và đặc biệt là lối sống khiêm tốn, văn minh. Từng trúng tuyển Đại học Mỹ thuật London nhưng từ chối để ở lại Việt Nam học RMIT nhằm gần gũi gia đình, Lọ Lem được khen ngợi không chỉ vì giỏi giang mà còn vì đầy bản lĩnh và sâu sắc.

Ở tuổi 18, cô nàng không chỉ tỏa sáng trong các dịp quan trọng mà còn rất chủ động với cuộc sống: tự lái xe đi học, hỗ trợ bố mẹ, tham gia hoạt động xã hội và theo đuổi đam mê nghệ thuật một cách thầm lặng. Với hình ảnh ngoan ngoãn, thông minh và tự lập, Lọ Lem được nhiều người yêu mến và kỳ vọng sẽ là nhân tố tiềm năng nếu bước chân vào showbiz hoặc đấu trường nhan sắc trong tương lai.

Một số hình ảnh gần đây của Lọ Lem:

Lọ Lem khoe makeup look trước khi đi sự kiện