Bạch nguyệt quang nổi tiếng TikTok Việt lộ ảnh quá khứ: Sao trông như "thay đầu" thế này?

Mới đây, một cô gái Việt có nickname Nin Nin đang “làm mưa làm gió” trên nền tảng MXH TikTok bởi nhan sắc xinh đẹp cực phẩm. Nin Nin sở hữu phong cách nhẹ nhàng, thướt tha cùng mái tóc đen dài, gương mặt nhỏ nhắn. Chính vì vậy mà không ít người thậm chí còn nhầm lẫn, tưởng cô nàng là “tỷ tỷ xứ Trung” bởi visual khá giống với các hot girl thường thấy trên Douyin.

Bên cạnh đó, công việc của Nin Nin là idol livestream nên trong các phiên live nhóm, cô thường gây chú ý bởi cách thể hiện vũ đạo cuốn hút, khó rời mắt. Ngoài ra, nét đẹp trong trẻo, thanh khiết của Nin Nin cũng được nhiều người ví như “bạch nguyệt quang” của nhiều người.

Nin Nin là cô gái đang gây sốt với visual đúng chuẩn "bạch nguyệt quang"

Song mới đây, một đoạn clip khác xuất hiện, lộ giọng nói lẫn ngoại hình trái ngược hoàn toàn của Nin Nin khiến không ít người bất ngờ. Trong clip này, Nin Nin buộc tóc cao, trang phục có phần hiện đại, cá tính hơn. Tuy nhiên, gương mặt của cô có phần khác biệt khi nhìn không còn vibe “bạch nguyệt quang” như đang hot rần rần trên TikTok.

Không những vậy, giọng nói của cô nàng cũng được cho là “không ăn nhập” với gương mặt. Nhiều người cũng bày tỏ, có thể cô nàng đang khá run, không tự tin nên nhìn từ khí chất đến giọng nói đều không thể hiện sự cuốn hút giống như trong các livestream nhóm.

2 "thái cực" nhan sắc của Nin Nin khiến nhiều người không nhận ra cô nàng

Nhiều người bày tỏ không nhận ra "bạch nguyệt quang" trước đây

Sự khác biệt này của Nin Nin cũng khiến nhiều người đặt ra câu hỏi rằng không biết hình ảnh gần đây có phải do đã được qua rất nhiều lớp trang điểm, filter mới trở nên thu hút như vậy hay không. Tuy nhiên, một vài ý kiến khác thì cho rằng cô nàng vẫn xinh đẹp, chỉ là 2 thời điểm theo đuổi phong cách, vibe đối lập nên nhìn không quen mắt.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Sao 2 cái vibe lại có thể khác nhau như vậy nhỉ. Nhìn không nhận ra luôn”.

- “Thích Nin Nin style bây giờ hơn nha, tóc dài thẳng nhìn dịu dàng, đẹp hơn”.

- “Clip này quay từ khi nào nhỉ nhìn khác quá, không giống Nin Nin bây giờ. Với giọng nói không liên quan đến gương mặt lắm”.

- “Thực ra vẫn xinh nhưng phong cách giờ hợp hơn”.

- “Bạn này phải vào tận livestream xem mới cuốn, còn nhìn ảnh hay các video khác thì cũng tương tự như các hot girl khác thôi”.

- “Vẫn thích vibe bạch nguyệt quang của Nin Nin hơn, không ai hợp bằng cô ấy”.