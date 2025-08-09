Đôi bạn ở Hà Nội bất ngờ trở thành con dâu và bố chồng, tiết lộ cách xưng hô độc lạ

Không nghĩ sẽ yêu mẹ đơn thân, nhưng quen 1 tuần đã chủ động tỏ tình

Nghe câu chuyện tình yêu, hôn nhân của Nguyễn Mạnh Kiên (31 tuổi, sản xuất nội dung trên mạng xã hội) và Phạm Bích Giang (32 tuổi), hiện sống ở Hà Nội, có lẽ nhiều người cảm thấy bất ngờ bởi mối duyên giữa họ thực sự rất đặc biệt.

Từng làm chung trong một công ty từ hơn 10 năm trước nhưng Giang và Kiên không biết nhau do một người làm việc ở cơ sở phía Nam, người còn lại làm việc ở phía Bắc. Cũng trong thời gian làm việc tại công ty, Giang rất ngưỡng mộ cô Hoàng Hải Yến (mẹ của Kiên), luôn dõi theo và xem cô là thần tượng.

Sau này, cô Yến tái hôn với người chồng trẻ là anh Nguyễn Ngọc Dũng (34 tuổi). Bất ngờ hơn, anh Dũng lại là bạn của Giang. Trong đám cưới của cô Yến, Giang có đến dự và từ đây biết Kiên là con của cô Yến.

Thời gian sau, Giang nghỉ việc ở công ty cũ và đi làm tư vấn viên bán bảo hiểm. Vì thiếu doanh số, lại thấy Kiên tiềm năng nên Giang quyết định kết bạn với mục đích mời mua bảo hiểm.

Cặp đôi Kiên và Giang

Từ chỗ muốn mời Kiên mua bảo hiểm, Giang đã chủ động nói chuyện với Kiên.

Thấy cô gái xinh xắn kết bạn, Kiên đồng ý song khi ghé qua Facebook của Giang, chàng trai khá bất ngờ khi thấy nàng đã có có con. Nghĩ rằng hoa đã có chủ nên ban đầu khi nói chuyện, Kiên giữ khoảng cách.

Tuy nhiên chỉ sau vài lần tâm sự, chàng trai lại thấy mình và Giang rất hợp cạ, nhắn tin rất vui vẻ. Kiên chủ động hỏi thăm và biết rằng Giang từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ, có một cậu con trai riêng. Mặc dù vậy, trong thâm tâm Kiên nghĩ rằng, anh sẽ không tiến tới với một bà mẹ đơn thân.

Cả hai sau đó gặp nhau ngoài đời. Mọi thứ tiến triển tương đối nhanh khi 1 tuần sau, Kiên chủ động mời Giang đến nhà dự sinh nhật mẹ.

Lúc này, Giang chưa thực sự có tình cảm với Kiên, nhưng vì bỗng dưng được mời đến dự sinh nhật của người mà bản thân hâm mộ bấy lâu nay nên “đàng gái” nhận lời ngay.

Trước đó, Giang làm chung công ty với mẹ Kiên và rất hâm mộ người phụ nữ này.

Giang còn là bạn của bố dượng Kiên.

Buổi ra mắt vô cùng đáng nhớ khi sự xuất hiện của Giang khiến Dũng sững sờ, liên tục hỏi: “Tại sao em lại ở đây?”. Trong bữa cơm, mọi người ngồi xuống trò chuyện với nhau và hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện.

Trong bữa cơm hôm ấy, Kiên thấy Giang nói chuyện với gia đình mình rất hợp. Cảm xúc ít nhiều bị chi phối, dâng lên cao trào, dù đoán rằng có thể sẽ bị từ chối do hơi vội vàng nhưng Kiên vẫn quyết định tỏ tình với Giang vì “không phải dịp này thì là dịp nào?”.

Đúng như dự đoán, lời tỏ tình của Kiên chưa nhận được cái gật đầu của nàng. Giang nói cần thời gian để suy nghĩ cũng như giải quyết một số việc cá nhân. Sau lần tỏ tình không thành, cặp đôi vẫn tiếp tục nói chuyện, đi chơi với nhau. Và rồi, họ đã yêu nhau từ bao giờ không hay.

Trải qua gần 3 năm tìm hiểu, Kiên và Giang chính thức về chung một nhà. Hiện họ đã có thêm 1 bé gái đáng yêu. Họ ở riêng, không sống chung với gia đình chồng. Giang may mắn khi có được người mẹ chồng lý tưởng, yêu thương con dâu như con gái và rất hòa hợp.

Năm 2024, họ về chung một nhà.

Vợ chồng Kiên, Giang gọi anh anh Dũng (ngoài cùng bên trái ảnh) là "anh dượng".

Cách xưng hô độc lạ giữa nàng dâu và bố chồng

Điều khiến không ít người tò mò, đó là từ một đôi bạn, Giang và Dũng trở thành “bố chồng - nàng dâu” thì cách xưng hô sẽ ra sao?

Giang bộc bạch, ngay từ thời điểm ra mắt, anh Dũng cũng đã nói với cô Yến rằng: “Con bé này ngày xưa nó làm cùng anh, toàn đi chơi với anh. Nó quen gọi anh bằng anh rồi, không gọi chú được đâu”. Nhờ câu nói này nên mẹ Kiên cũng thoải mái hơn và Giang vẫn giữ cách xưng hô là “anh - em” với Dũng. Sau này khi đã kết hôn, Kiên và Giang cùng gọi anh Dũng là “anh dượng”.

Kết hôn với một bà mẹ đơn thân cũng khiến Kiên trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, trong đó có việc chăm sóc và dạy dỗ con trai riêng của vợ. Chàng trai thẳng thắn kể: “Thật ra, mình không phải là một người thích trẻ con. Thời gian đầu mình và vợ ở cùng nhau còn con riêng của cô ấy chưa về ở chung thì mỗi tuần chúng mình chỉ đưa bé đi chơi 1-2 buổi thôi, mọi thứ rất bình thường.

Khi bé vào lớp 1, bé về sống chung nhà với vợ chồng mình và mình có thời gian tiếp xúc với bé nhiều hơn. Hàng ngày, mình là người đưa bé đi học, chiều đón về, cùng bé tham gia các hoạt động ở trường, chơi game, dạy bé học,... Cũng có vài lần, mình và vợ cãi cọ về chuyện con cái. Mình có nói với vợ là: “Anh nói thật là anh không phải một người thích trẻ con. Và sau này khi có con chung, anh nghĩ là anh sẽ yêu con của anh hơn. Nhưng anh hứa với em, anh sẽ đối xử với con của em một cách tử tế nhất".

Mình luôn cố gắng để có thêm thời gian đồng hành với bé. Và chỉ sau khoảng 1 học kỳ đồng hành với nhau như vậy, hai bố con có cơ hội gần nhau thì dần dần mình đã có tình cảm với bé. Khi bé về nhà ông bà, mình cảm thấy nhớ”.

Câu chuyện của cặp đôi Kiên, Giang khiến nhiều người bất ngờ, xen lẫn cảm giác thú vị.

Cả hai hiện có một bé gái kháu khỉnh. Họ cũng cùng nhau chăm sóc cho con trai riêng của Giang.

Bên cạnh đó, cuộc sống hôn nhân của họ cũng không tránh khỏi những lúc va chạm. Giang bày tỏ, cô chưa yên tâm khi thấy chồng like Facebook. Nói chuyện với người yêu cũ. Ngoài ra, bà mẹ 2 con thấy chồng hay nhậu và mỗi khi nhậu xong thì ánh mắt của Kiên khiến cô rất sợ.

Mặc dù vậy, Giang không mong chồng phải thay đổi điều gì vì cô cảm nhận được, ông xã đã thay đổi nhiều. Chẳng hạn, từ một người không biết nấu nướng, giờ đây Kiên đã nấu ăn rất ngon.

Trong khi đó, điều Kiên muốn ở Giang ở điều khiển cảm xúc tốt hơn. Kiên thấy bà xã khá nóng nảy, khi không hài lòng điều gì ở chồng là nói luôn mà không cần biết bối cảnh xung quanh. Kiên mong rằng khi ra ngoài, nếu Giang cáu thì tiết chế một chút, về nhà 2 vợ chồng đóng cửa giải quyết với nhau sau.

