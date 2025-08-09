Đến nhà người khác chơi, gia chủ nói 3 CÂU này, bạn nên đứng dậy đi về để tránh khó xử!

Khi bạn đến thăm nhà ai đó, nếu gia chủ nói 3 điều sau thực chất là cách nói tránh để tiễn bạn sớm. Bạn cần hiểu ý để tránh cả đôi bên rơi vào thế khó xử.

1. Bạn cứ ngồi chơi đi, tôi xử lý nốt mấy việc

Trong trường hợp bình thường, khi có khách đến nhà, chúng ta sẽ chủ động dừng việc đang làm và ra đón khách. Người hiếu khách sẽ coi khách lúc này quan trọng nhất, dành thời gian đón tiếp chu đáo.

Khi bạn đến thăm nhà ai đó, nếu chủ nhà cứ nói rằng gần đây họ bận rộn và mệt mỏi thì ngụ ý là họ không có thời gian trò chuyện với bạn.

Một biểu hiện trực tiếp hơn là chủ nhà nói thẳng rằng cần phải ra ngoài làm việc gì đó và yêu cầu bạn đợi ở nhà một mình. Lúc này, bạn không nên ngốc nghếch ở lại nhà chủ nhà chờ đợi họ quay lại mà hãy nhanh chóng đứng dậy và chào tạm biệt.

Nếu chủ nhà thực sự chào đón bạn đến nhà họ, bất kể họ bận rộn đến đâu, họ cũng sẽ dành thời gian để giúp bạn có cảm giác như ở nhà.

Nếu bạn rơi vào tình huống đó, hãy mỉm cười nói: "Nếu bạn bận, tôi sẽ ghé thăm lần sau". Điều này giữ thể diện cho cả 2 bên.

2. Sao bạn không ăn trước khi tới đây

So với câu trước "Tôi có việc phải làm", lời mời ở lại ăn tối của chủ nhà có vẻ khó hiểu hơn. Đây thực chất là câu tiễn khách.

Nếu chủ nhà thực sự muốn bạn ăn bữa cùng, họ sẽ chuẩn bị đồ ăn trước khi bạn đến và đợi bạn đến cùng ăn. Ngược lại, nếu chủ nhà không có sự chuẩn bị dù sắp tới giờ ăn thì đây chỉ là câu nói tiễn khách.

Ý nghĩa ẩn sau câu này là trời đã muộn và bạn nên về nhà ăn.

Nhà tâm lý học Robert Sommer đã từng đề xuất rằng trong giao tiếp giữa các cá nhân, mỗi người đều có " lãnh thổ cá nhân " của riêng mình. "Lãnh thổ cá nhân" này sẽ thể hiện phạm vi khác nhau tùy thuộc vào mức độ thân mật trong các tương tác xã hội.

Hãy lấy việc ăn uống làm ví dụ. Đây là một hành vi khá riêng tư và thường được thực hiện với những người thân thiết nhất.

Trong đời sống xã hội, khi mọi người nói "Tôi sẽ đi ăn", thực chất điều đó ngụ ý rằng cuộc trò chuyện nên kết thúc và đã đến lúc trở về "lãnh thổ cá nhân" của mình.

Nếu rơi vào tình huống này, hãy mỉm cười trả lời: "Cũng đã muộn rồi, tôi phải về vì còn nhiều việc đang đợi".

3. Trễ rồi!

Khi bạn đến thăm nhà chủ nhà và người kia nói "trễ rồi" rõ ràng là họ muốn tiễn bạn.

Đặc biệt là khi bạn vừa mới đến và chưa trò chuyện được vài phút, chủ nhà liên tục nhắc nhở bạn về thời gian và bắt đầu dọn dẹp đồ đạc trên bàn, thì ý định tiễn bạn là rất rõ ràng.

Có những cụm từ tương tự như "Trời sẽ quá nóng sau đó", "Giờ cao điểm buổi tối sắp đến rồi",... chứa đựng thời gian, thực chất để nhắc nhở bạn rằng đã đến lúc phải rời đi.

Nghiên cứu tâm lý cho thấy khi cá nhân có sự tương tác xã hội tốt, mong muốn thể hiện và nói chuyện của họ sẽ tăng lên, và biểu hiện trực tiếp nhất là nói quá nhiều.

Ngược lại, khi cá nhân phải đối mặt với những nhiệm vụ xã hội khiến họ mất kiên nhẫn, họ sẽ thể hiện sự phản kháng thông qua lời nói và hành động. Nói cách khác, khi người chủ nhà liên tục nhắc bạn về "thời gian", điều đó không có nghĩa là họ quan tâm đến bạn, mà là họ không muốn nói chuyện với bạn nữa.

Nếu đến lúc này bạn vẫn từ chối rời đi thì bạn sẽ gặp rắc rối.

Nếu bạn gặp phải tình huống này, cách tốt nhất là nói "Đã muộn rồi, tôi xin phép đi trước" để giữ thể diện cho cả hai bên.