Tuổi 15 của "cậu cả" Subeo

Mới đây loạt ảnh Subeo (Nguyễn Quốc Hưng, SN 2010) đến thực tập ở tập đoàn của gia đình được chia sẻ trên mạng xã hội, gây bùng nổ MXH. Đây không phải là lần đầu Cường Đô La (doanh nhân Nguyễn Quốc Cường) khoe con trai, song, lần này có phần đặc biệt hơn. Nam doanh nhân đăng khá nhiều ảnh của cậu thiếu gia trong môi trường làm việc, giới thiệu ở vị trí thực tập sinh.

Subeo dù mới chỉ 15 tuổi song thu hút với vóc dáng cao ráo vượt trội, thần thái chững chạc. Dù trải nghiệm làm phục vụ bàn hay ở vị trí kinh doanh, cậu đều thể hiện sự tự tin, chuẩn chỉnh, toát lên khí chất của người "thừa kế" tương lai.



Subeo và ba - Nguyễn Quốc Cường.

Vóc dáng và khí chất nổi bật của Subeo ở tuổi 15.

Nổi bật về ngoại hình, có thêm trải nghiệm với các vị trí công việc khác nhau ở tập đoàn lớn - điều mà hiếm Gen Alpha nào ở độ tuổi của cậu có cơ hội, Subeo còn có gì nữa ở tuổi 15?

Điểm tựa gia đình vững chắc

Đầu tiên, không thể không nhắc đến gia thế vững chắc của Subeo. Subeo là con trai đầu lòng của doanh nhân Nguyễn Quốc Cường. Cuối tháng 7/2024, anh được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai, đồng thời là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022–2027. Bên cạnh đó, Cường Đô La còn là sáng lập và điều hành C-Holdings - chủ đầu tư hàng loạt dự án bất động sản.

Trong khi đó, mẹ cậu là Hồ Ngọc Hà được xem là một trong những ngôi sao hạng A của Vbiz, cũng lấn sân kinh doanh.

Cả Cường Đô La và Hồ Ngọc Hà dù đã "đường ai nấy đi" 10 năm nhưng vẫn duy trì mối quan hệ văn minh để cùng nhau nuôi dạy con trai.

Dù cả 2 đã “đường ai nấy đi” từ năm 2015, song cả Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La vẫn duy trì mối quan hệ văn minh, cùng nhau nuôi dạy con trai. Không ít lần, khán giả bắt gặp cả hai cùng xuất hiện tại các dịp quan trọng của Subeo, thay phiên nhau chăm sóc con, đồng hành trong các kỳ hội thao tại trường của con, đi họp phụ huynh...

Có thể nói, bênh cạnh Subeo luôn là sự quan tâm và chă sóc. Khi bố và mẹ có gia đình mới, họ tiếp tục yêu thương cậu theo một cách đặc biệt. Như Hồ Hà từng chia sẻ với chúng tôi trong 1 bài phỏng vấn năm 2024 rằng, có những thời điểm, tính cách của Subeo có những chuyển đổi rõ rệt, nhưng cậu bé lại có thể tâm sự, chia sẻ được với Kim Lý và cô cảm thấy đó là một điều may mắn.

"Henry (Subeo) hiện đang ở lứa tuổi khó bảo nhất, cha mẹ luôn sai, con là đúng. May mắn là tôi có anh Kim đồng hành và trò chuyện. Subeo được học trong môi trường nước ngoài nên rất phù hợp để nói chuyện với anh Kim. Tôi nghĩ tất cả mọi chuyện xảy ra trong cuộc sống, chúng ta nên nhìn nhận với khía cạnh tích cực.

Tự dưng tôi gặp một người nước ngoài rất phù hợp với con để chia sẻ mọi thứ. Tôi và anh Cường khó có thể nói chuyện được với con như anh Kim. Ở lứa tuổi này các bạn ấy chỉ muốn ở một mình thôi, không muốn làm công việc gì với gia đình cả. Nhưng trộm vía, Subeo có cá tính nhưng không bao giờ cãi lời người lớn", Hồ Ngọc Hà nói.

Ngược lại, khi sống với bố, không hiếm khoảnh Đàm Thu Trang dành sự quan tâm cho Subeo. Trong những bức ảnh gia đình, Subeo luôn tươi cười hạnh phúc, chọn vị trí sát cạnh Đàm Thu Trang. Cô cũng có những hành động ấm áp, chứng minh mối quan hệ "hiếm có khó tìm".

Subeo và bố dượng - Kim Lý.

Dù bố mẹ đều đã có cuộc sống riêng, Subeo vẫn duy trì mối quan hệ gắn bó, thân thiết với cả hai gia đình, được yêu thương và chăm sóc trọn vẹn trong môi trường đầy ấm áp và hỗ trợ từ cả hai bên.

Visual đỉnh, học vấn nổi bật

Với nền tảng gia đình vững chắc, Subeo được giới truyền thông ưu ái gọi là “thiếu gia thế hệ mới” và được kỳ vọng sẽ trở thành người kế thừa sáng giá trong tương lai.

Subeo đang học lớp 9 tại Trường Quốc tế Anh (BIS), hệ Nord Anglia Education - được biết là một trong những trường quốc tế hàng đầu TP.HCM với mức học phí năm học 2023–2024 lên tới 753 triệu đồng/năm, chưa kể phí nhập học và đặt chỗ không hoàn lại.

Ngay từ mẫu giáo, Subeo đã thông thạo tiếng Anh. Cậu từng nhận danh hiệu học tập xuất sắc toàn diện (“Outstanding Learning Respect”) tại trường - thể hiện sự nghiêm túc trong học hành của thiếu gia dù sống trong nhung lụa.

Hồ Ngọc Hà từng chia sẻ không đặt áp lực để con phải học giỏi xuất sắc mà mong muốn Subeo sống tử tế, biết yêu thương và có chính kiến riêng. Cô tự hào khi con trai là một cậu bé tình cảm, luôn quan tâm đến các em và có lối sống giản dị.

Subeo học trường quốc tế.

Vào tháng 4 vừa qua, trong một story trên trang Facebook cá nhân, Hồ Ngọc Hà cũng úp mở chuyện con trai sẽ đi du học: "Cuối tuần bên chàng trai của mẹ, rõ là thanh niên rồi. Sang năm em đi học nước ngoài. Chắc mẹ nhớ mỗi ngày".

Hồi tháng 5, thiếu gia 15 tuổi được Kim Lý đưa sang New Zealand để tham quan trường mới, tìm hiểu cuộc sống ở nước ngoài và chuẩn bị du học.

Theo những gì mà doanh nhân Cường Đô La hé lộ, thì ngôi trường mà Subeo theo học có tên Auckland Grammar - là một trong những trường trung học danh tiếng tại New Zealand.

Auckland Grammar được biết đến là ngôi trường dành riêng cho nam sinh với lịch sử hơn 100 năm hình thành và phát triển. Đây là nơi đào tạo ra hàng loạt cá nhân thành công ở nhiều lĩnh vực, nổi bật trong hệ thống giáo dục bậc trung học quốc tế.

Tìm hiểu trên các diễn đàn du học uy tín, mức học phí tại Auckland Grammar là con số không tầm thường. Theo đó, mức học phí 1 năm tại trường dao động từ 22.500 - 25.000 đô New Zealand (khoảng 349 - 388 triệu đồng). Ngoài ra còn có các khoản chi phí khác như nội trú, quản lý, đồng phục và ngoại khoá, tổng số tiền cho 1 năm từ 20.000 đô New Zealand trở lên (hơn 310 triệu đồng). Vậy ra, chi phí cho 1 năm học tại nước ngoài của Subeo rơi vào con số 650 - 700 triệu đồng.

Việc cho con đi học ở môi trường quốc tế không chỉ nhằm tiếp cận nền giáo dục tiên tiến, mà còn giúp mở rộng tầm nhìn, rèn luyện khả năng tự lập - những yếu tố được xem là "hành trang" cần thiết để kế thừa và phát triển sự nghiệp gia đình trong tương lai.

Hồ Ngọc Hà tiết lộ Subeo sẽ đi du học.

Trước khi trở thành thực tập sinh ở công ty của bố, Subeo cũng tham gia nhiều trải nghiệm khác nhau ở các trại hè quốc tế, rèn luyện thể chất, kỹ năng sống và giao tiếp.

Hồ Ngọc Hà thường dẫn con đi du lịch dài ngày tại Mỹ và châu Âu, kết hợp thăm bảo tàng, thưởng thức nghệ thuật như bảo tàng Louvre, biểu diễn Broadway... không chỉ để ngắm cảnh mà để mở rộng tầm nhìn, học hỏi văn hóa.

Về phía Hồ Ngọc Hà, nữ ca sĩ nhiều lần đưa con trai sang Mỹ, châu Âu du lịch dài ngày, kết hợp cho con tiếp xúc với nghệ thuật, tham quan bảo tàng, xem biểu diễn âm nhạc.

Subeo những ăm trước từng được Cường Đô La cho tham gia các trại hè quốc tế, rèn luyện thể chất và kỹ năng sống.

Ở tuổi 15, dù sinh ra trong gia đình nổi tiếng và giàu có, Subeo lại chọn cuộc sống khá kín tiếng.

Trên mạng xã hội, cậu hiếm khi xuất hiện công khai, hầu hết những hình ảnh được biết đến đều do bố mẹ chia sẻ. Bố mẹ từng nhấn mạnh chỉ chia sẻ hình ảnh của cậu vào các dịp đặc biệt và luôn “phải xin phép” trước khi đăng.

Cứ mỗi lần xuất hiện, Subeo lại gây chú ý với visual "đỉnh".

Khác với hình dung về một "cậu ấm", Subeo thường xuất hiện với phong cách giản dị, ưu tiên sự thoải mái, phù hợp với độ tuổi. Hồ Ngọc Hà từng chia sẻ rằng Subeo "sống cực kỳ đơn giản, chỉ mặc những gì thoải mái nhất và không quan trọng đồ mắc tiền hay xịn xò".

Một lần, khi Hà nhắc nên chú ý tóc tai vì được khen đẹp trai, cậu bé chỉ nhẹ nhàng đáp: "Thôi kệ đi mẹ ơi, con thích như vậy".

Song, mỗi lần xuất hiện, quý tử nhà Cường Đô La đều thu hút sự chú ý của công chúng, toát ra khí chất "tổng tài" tương lai.

Subeo trong loạt ảnh mới đây.

