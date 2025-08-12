MC TVFace nhận ý kiến trái chiều tại Miss Grand Vietnam, nhà sản xuất nói gì?

Bốn gương mặt đảm nhận vai trò MC thảm đỏ Grand Arrival của Miss Grand Vietnam 2025 gồm Kan Hy, Kim Trọng, Thanh Nhí và Phương Lan

Bốn gương mặt đảm nhận vai trò này gồm Kan Hy, Kim Trọng, Thanh Nhí và Phương Lan - những cái tên vốn đã quen thuộc trong lĩnh vực của mình: Phương Lan hiện đang là ngôi sao mới tại sân khấu kịch, Kim Trọng là MC ấn tượng của Đoàn Lô tô Sài Gòn Tân Thời, Thanh Nhí sở hữu lượng theo dõi "khủng" trên TikTok và Kan Hy - Á quân cuộc thi Ngôi sao chốt đơn.

MC Phạm Thanh - Á quân Gương mặt truyền hình 2022 đảm nhận vai trò nhà sản xuất Gương mặt truyền hình - The TVFACE 2025

Thanh Nhí - nhà sáng tạo nội dung với hàng loạt video triệu views

Sự kết hợp của bộ tứ này được xem như "làn gió mới" cho Miss Grand Vietnam. Tuy nhiên, cả bốn vẫn nhận không ít bình luận chê bai từ cộng đồng fan sắc đẹp với những nhận xét gay gắt như "phèn", "như rạp xiếc" hay "giống chợ". Đáng chú ý, 3 trong 4 gương mặt là ứng viên của The TVFACE - dự án đào tạo MC và nhà sáng tạo nội dung hot nhất hiện nay.

Trước phản ứng này, Phạm Thanh - Nhà sản xuất The TVFACE 2025 đã lập tức có chia sẻ trên trang cá nhân. Anh viết:

Ba ứng viên của The TVFACE 2025 là Kan Hy, Kim Trọng và Thanh Nhí vừa đảm nhận vai trò dẫn dắt thảm đỏ Grand Arrival - một trong những điểm nhấn mới tại vòng sơ khảo Miss Grand Vietnam 2025. Đây có thể xem là thành công lớn của mùa giải Aura Voice năm nay, khi ứng viên được thử sức ở một sự kiện bùng nổ.

Cần nhìn nhận rằng, cả 3 tuy là "tân binh" của TVFACE nhưng đều sở hữu vốn kinh nghiệm nhất định từ các sân khấu và nền tảng khác nhau, cùng lượng người theo dõi đáng kể trên kênh cá nhân. Đây chính là những yếu tố quan trọng để BTC Miss Grand Vietnam tin tưởng trao cơ hội dẫn dắt cho các bạn.

Thanh có đọc nhiều bình luận khen - chê, thậm chí được bạn bè gửi link, chụp màn hình hay tag trực tiếp vào các bài viết. Tuy nhiên, với Thanh, đó là những nhận xét bình thường, nhất là trong cộng đồng beauty queen. Nhìn ở góc độ rộng hơn, phần lớn ý kiến khán giả tập trung vào trang phục cosplay của các bạn. Điều vốn mang tính cảm quan thẩm mỹ cá nhân. Trong khi chưa có nhiều ý kiến phê bình kỹ năng dẫn dắt hay sai sót về mặt nội dung. Đây chính là một điểm cộng đáng ghi nhận cho Kan Hy, Kim Trọng và Nguyễn Thanh Nhí. Trong vai trò nhà sản xuất và đối tác cùng nhiều đơn vị, Thanh cảm thấy hài lòng về tất cả và luôn sẵn sàng đón nhận các ý kiến đóng góp từ khán giả.

Trước những bình luận trái chiều, Phạm Thanh - Nhà sản xuất The TVFACE 2025 đã lập tức có những chia sẻ trên trang cá nhân

Trước đó, 1 gương mặt hot Tiktoker được cho là sẽ xuất hiện nhưng bị đồn đoán là "BTC cắt sóng" trước giờ diễn ra. Liên hệ cùng Phạm Thanh để trao đổi về nội dung này, Nhà sản xuất The TVFACE cho biết anh chỉ có thể thông tin về những gì chính thức công bố trên các cổng thông tin của dự án, các vấn đề bên lề hoặc những đồn đoán, anh xin không đưa ra ý kiến.

Phạm Thanh cũng mong muốn khán giả dành nhiều sự quan tâm cho các ứng viên về yếu tố chuyên môn và luôn cho các bạn trẻ cơ hội phát triển bản thân.

Sau hành trình tìm kiếm và đào tạo, dự án Gương mặt truyền hình - The TVFACE 2025 đã chính thức bước vào chặng cuối: Đêm vinh danh - Final Voice diễn ra vào ngày 24/8 với sự tranh tài của Top 20 ứng viên xuất sắc nhất.