Lợi thế khi lương dưới 10 triệu

Trong khi ai cũng nghĩ rằng thu nhập càng cao thì cuộc sống càng dễ dàng, sự thật là ngay cả khi mức lương của bạn chưa tới 10 triệu, vẫn tồn tại những lợi thế mà người khác khó có được. Nếu biết tận dụng, đây lại là giai đoạn cho bạn những cơ hội.

1. Sớm hình thành kỷ luật tài chính

Khi thu nhập ở mức vừa phải, mỗi khoản chi đều cần được cân nhắc kỹ. Điều này vô tình rèn cho bạn khả năng lập ngân sách, phân bổ tiền theo nguyên tắc 50-30-20 (50% cho nhu cầu thiết yếu, 30% cho nhu cầu cá nhân, 20% tiết kiệm/đầu tư) sớm hơn nhiều người. Thói quen này, nếu duy trì khi thu nhập tăng, sẽ giúp bạn tích lũy nhanh hơn và tránh rơi vào vòng xoáy “lương cao nhưng vẫn thiếu tiền”.

Ảnh minh hoạ

2. Tư duy tối ưu hoá chi tiêu và trải nghiệm

Khi tiền không dư dả, bạn buộc phải tìm cách tận hưởng cuộc sống mà không tiêu tiền quá mức. Từ săn ưu đãi vé máy bay, tận dụng combo ăn uống, cho tới tìm dịch vụ tốt với giá hợp lý… đây đều là kỹ năng mà ngay cả người thu nhập cao đôi khi cũng chưa thành thục. Về lâu dài, tư duy tối ưu hóa này không chỉ giúp tiết kiệm mà còn giúp bạn ra quyết định mua sắm thông minh hơn.

3. Động lực mạnh mẽ để tìm thêm nguồn thu

Nhiều người lương chưa cao thường chủ động học thêm kỹ năng mới hoặc nhận các công việc tay trái: viết lách, thiết kế, bán hàng online, dạy kèm… Việc này vừa mở rộng mối quan hệ, vừa giúp đa dạng nguồn thu nhập. Không ít trường hợp, công việc phụ lại trở thành nguồn thu chính hoặc mở ra hướng sự nghiệp hoàn toàn mới.

Ảnh minh hoạ

Mức lương hiện tại không phải là tất cả. Quan trọng hơn là bạn có sự tỉnh táo trong quản lý tài chính, biết duy trì lối sống phù hợp và luôn mở cửa tìm kiếm cơ hội phát triển. Thu nhập có thể chưa cao, nhưng nền tảng thói quen và tư duy tài chính bạn xây dựng hôm nay sẽ là đòn bẩy để bạn tiến xa hơn trong tương lai.