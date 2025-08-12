Giá vàng trong nước giảm nhanh, nhiều người chưa kịp bán

Sáng 12-8, giá vàng miếng SJC được Công ty Vàng bạc - Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết ở mức 122,7 triệu đồng/lượng mua vào và 123,9 triệu đồng/lượng bán ra - ổn định so với hôm qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% lại có sự biến động bất ngờ, khi được các doanh nghiệp điều chỉnh về quanh mức 116,5 triệu đồng/lượng mua vào và 119 triệu đồng/lượng bán ra - giảm thêm 400.000 đồng so với hôm qua.



Như vậy, chỉ trong 2 ngày, giá vàng nhẫn đã mất gần 1 triệu đồng/lượng, giảm nhanh hơn giá vàng miếng SJC.

Giá vàng nhẫn 99,99 đang giảm nhanh theo giá thế giới

Trên thị trường quốc tế, giá vàng lùi sâu về 3.350 USD/ounce, giảm thêm khoảng 20 USD/ounce so với phiên trước.

Giá vàng giảm khi chỉ số đồng USD (DXY) tiếp tục phục hồi, đang được giao dịch ở vùng 98,4 điểm vào sáng nay (theo giờ Việt Nam).

Giá vàng miếng SJC cao hơn thế giới 17 triệu đồng

Các nhà đầu tư đã bán tháo vàng sau khi khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố trên mạng xã hội rằng vàng sẽ không phải chịu thuế nhập khẩu.

Trước đó, có thông tin cho rằng Mỹ có thể áp thuế cao đối với vàng thỏi 100 ounce và 1 kg nhập khẩu. Lo ngại về việc vàng bị áp thuế giúp kim loại quý này tăng mạnh vào cuối tuần qua.



Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 106,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC lên tới 17,2 triệu đồng/lượng. Đây là mức chênh lệch rất cao của giá vàng trong nước và thế giới trong nhiều tháng qua.