Vợ chồng “vay 50 triệu gánh nợ 300 triệu”: Sự thật được tiết lộ khiến dân mạng giận tím người!

Nợ nần đương nhiên là điều không ai mong muốn. Áp lực vì gánh nợ cũng là điều rất dễ hiểu, nhưng có những trường hợp, nợ là điều hiển nhiên. Không ai có thể cảm thông và muốn giúp đỡ. Tâm sự của cô vợ trong câu chuyện dưới đây là một trường hợp như vậy. Nghe cô giải thích lý do của khoản nợ “từ 50 triệu biến thành 300 triệu” mà tất cả đều chỉ biết thở dài, lắc đầu thốt lên 1 câu: Đến chịu!

2 năm không đi làm, vay tiền để chi tiêu rồi đổ tại cho “thất nghiệp”!

Nguyên văn chia sẻ của cô vợ như sau: “Em lấy chồng được 3 năm, có 1 bé 2 tuổi. Chồng em thất nghiệp 2 năm nay, em ở nhà chăm con không có thu nhập. Trước đây bọn em có vay 50 triệu để xoay sở cuộc sống nhưng vì không có thu nhập nên cứ chỗ này đắp chỗ kia, giờ thành nợ ngân hàng 300 triệu. Bọn em bán hết vàng cưới, vay mượn bạn bè khắp nơi nhưng vẫn chẳng đâu vào đâu.

Gia đình nội ngoại 2 bên nhà em đều khó khăn, không khá giả gì nên em chẳng dám báo nợ. Sáng nào mở mắt ra cũng chỉ có ngân hàng gọi nợ, em sợ lắm. Giờ ngay cả con em em cũng không mua nổi lon sữa, bịch bỉm nữa. Anh chị nào từng trải khai sáng giúp em với, em đường cùng đến nơi mất rồi”.

Không khó để nhận ra sai lầm rất lớn của cặp vợ chồng này, khiến khoản nợ 50 triệu ban đầu “phình” ra thành 300 triệu: Vay nợ khi không có thu nhập - đồng nghĩa với không có khả năng trả nợ.

Đương nhiên, vay tiền khi bí bách không phải là lựa chọn sai, nhiều khi đó còn là phương án khả thi duy nhất. Nhưng đổ tại cho việc thất nghiệp trong 2 năm nên thành ra khó khăn, nợ chồng nợ thì khó mà thông cảm nổi. Đó chính là điều khiến cộng đồng mạng bức xúc.

“Nói thẳng ra thì là lười nhác, chứ vợ chồng còn trẻ mà kêu thất nghiệp 2 năm không làm ra tiền thì cũng đến chịu thật. Bao nhiêu người ngoài kia, các bác các chú 50-60 tuổi vẫn còn đang xin đi làm bảo vệ, trông xe, chạy xe ôm kiếm tiền mà kêu thất nghiệp 2 năm không thấy ngượng hả em? Lại còn được cả vợ lẫn chồng nữa, con 2 tuổi rồi gửi đi học được rồi, thì tranh thủ mà đi làm kiếm tiền chứ. Đến cả việc nuôi sống bản thân và con cái mà cũng phải đi vay tiền, rồi giờ lại than thở, nghe mà không muốn khuyên gì nữa” - Một người thẳng thắn.

“Nghe thấy không thông cảm nổi. Nếu không gặp vấn đề sức khỏe gì mà 2 năm không đi kiếm tiền, thì phải tự thấy xấu hổ chứ. Bốc vác thuê cũng ra tiền, phụ xây cũng ra tiền, chạy xe ôm cũng ra tiền. Không ai khuyên được gì khi chính bản thân lười lao động! Mà còn lười thì cuộc đời còn bế tắc tiếp, ngõ cụt này do vợ chồng bạn tự lao vào thôi chứ chẳng trách ai được” - Một người chung quan điểm.

“Lần đầu tiên thấy có gia đình mà cả vợ cả chồng đều lười như thế này. Cũng chưa bao giờ thấy ai đi vay tiền để ăn tiêu trong tận 2 năm thay vì đi làm kiếm tiền. Đúng là trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra được…” - Một người bất ngờ.

3 điều cần nhớ để không biến khoản nợ nhỏ thành “núi nợ”

Câu chuyện trên là ví dụ điển hình cho việc vay nợ thiếu tính toán, dẫn đến mất khả năng kiểm soát. Thực tế, vay tiền không xấu. Nếu biết cách quản lý, đây có thể là đòn bẩy giúp giải quyết khó khăn trước mắt hoặc tận dụng cơ hội đầu tư. Nhưng ngược lại, vay bừa, vay không kế hoạch thì khoản nợ ban đầu có thể phình to gấp nhiều lần.

Để tránh rơi vào tình cảnh “chỗ này đắp chỗ kia” và cuối cùng thành nợ chồng nợ, có 3 nguyên tắc cần nhớ.

1. Tự hỏi vay rồi, liệu có nguồn tiền trả nợ không?

Trước khi vay, câu hỏi đầu tiên phải trả lời là: “Mình sẽ trả nợ bằng gì?”. Nếu không có công việc ổn định, không có thu nhập thụ động hoặc nguồn tiền chắc chắn, việc vay nợ tiêu dùng gần như đồng nghĩa với tự đẩy mình vào áp lực nặng hơn. Khoản vay hợp lý là khoản vay bạn biết rõ thời gian và nguồn tiền trả nợ, thay vì cứ tặc lưỡi “vay đã, tính sau”.

2. Hạn chế phát sinh nợ mới khi trả nợ cũ

Một sai lầm nhiều người mắc phải là vay tiền để trả nợ, nghĩa là tạo ra khoản vay mới để trả khoản vay cũ. Việc xoay vòng nợ như vậy chỉ khiến áp lực trả lãi và gốc tăng lên, thậm chí lãi chồng lãi. Đồng thời, vòng lặp nợ nần cũng kéo dài vô tận, khó có hồi kết. Nếu đang trả nợ, nguyên tắc vàng là “khóa” mọi khoản vay mới, đồng thời tìm cách gia tăng thu nhập hoặc cắt giảm chi tiêu tối đa để tập trung trả hết nợ cũ.

3. Lên kế hoạch trả nợ chi tiết và rõ ràng

Không chỉ biết số tiền nợ là bao nhiêu, bạn cần tính toán lộ trình trả theo tháng, theo quý, kèm thời hạn cụ thể. Ví dụ: Trả trước những khoản lãi cao, giữ lại khoản lãi thấp để sau. Nếu cần, hãy ghi ra giấy hoặc dùng ứng dụng quản lý tài chính để theo dõi. Khi có kế hoạch rõ ràng, bạn sẽ giảm được cảm giác mơ hồ, bế tắc và kiểm soát tiến độ thanh toán nợ tốt hơn.