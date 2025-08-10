Vợ tiết kiệm từng đồng, chồng lén mang tiền trả nợ giúp người yêu cũ trong 6 năm, không một đồng lãi

Chúng ta thường nghĩ tình cảm vợ chồng dễ rạn nứt nhất khi có sự xuất hiện của “một người khác”. Điều đó đương nhiên không sai, nhưng cũng chẳng phải lý do duy nhất khiến hôn nhân trục trặc. Chuyện tiền bạc, hay nói rõ hơn là sự thiếu trung thực với nhau trong vấn đề tài chính cũng nguy hiểm chẳng kém.

Tâm sự của cô vợ trong câu chuyện đưới đây, tiếc thay lại là một trường hợp hội tụ đủ cả 2 lý do lớn nhất, khiến niềm tin sứt mẻ.

Vợ cố gắng tiết kiệm còn chồng thì… mang tiền đi trả nợ cho người yêu cũ!

Nguyên văn chia sẻ của cô vợ như sau: “Thực sự bất lực quá các bác ạ. Chồng em giấu em lấy tiền tiết kiệm để trả nợ ngân hàng cho bạn gái cũ là đồng nghiệp cũ ở công ty. Anh trả hộ người ta 6 năm rồi, không lấy 1 đồng tiền lãi nào. Hôm trước em mới hỏi xem tiền lãi từ ngân hàng được bao nhiêu, thì mới phát hiện ra chuyện này. Trời đất quay cuồng… Em thì cố tiết kiệm, vun vén từng đồng một mà chồng thì như vậy. Nghĩ thấy bực cô bạn gái cũ 1 phần thì uất hận chồng 10 phần. Giờ em không biết phải làm sao để vượt qua được cái cảm giác này”.

Ảnh minh họa

Trong phần bình luận của bài đăng, nhiều người bày tỏ sự tức giận, bức xúc dành cho người chồng. Bên cạnh đó cũng có người thở dài rút ra bài học “tin chồng quá đôi khi cũng là một cái dại”.

“Nếu là trả hộ thì giờ phải đi đòi lại chứ, nhưng có cam kết gì không hay toàn thỏa thuận miệng? Nói chung phải làm căng lên, tiền tiết kiệm là của chung nên không có gì phải ngại. Cần thiết thì về nói cho bố mẹ chồng biết nữa, mình không bảo được chồng thì để bố mẹ chồng dạy lại con. Đời thuở nào cái kiểu vợ con không lo lại đi lo cho người yêu cũ như vậy được” - Một người bức xúc.

“Phụ nữ đúng nhiều cái khổ thật, tin tưởng chồng quá thì thành ra như vậy, còn sát sao tiền nong thì lại bị nói là kiểm soát, không cho chồng không gian riêng. Giờ kể cả có đòi được tiền thì cũng khó tin tưởng được nhau lắm, vì vấn đề nó không chỉ ở mỗi tiền” - Một người bộc bạch.

“Đọc mà thương quá, vợ thì vun vén còn chồng thì mang tiền cho người ngoài. Còn chưa biết là chỉ giúp đỡ mỗi tiền thôi hay còn uẩn khúc gì khác. Giờ làm căng lên chưa chắc lấy lại được tiền mà còn mệt mình, nên em nghĩ họp gia đình cho chồng tự đưa ra phương án. Nếu bản thân chị không thấy thỏa lòng thì mình tính tiếp cách tự lo cho mình. Cuộc đời ai cũng có sai lầm nhưng không phải sai lầm nào cũng xứng đáng được tha thứ, cố bao dung đôi khi lại là có lỗi với chính mình và con” - Một người khuyên.

Vì sao vợ chồng cần trung thực, minh bạch chuyện tài chính với nhau?

Tiền bạc vốn luôn là một chủ đề nhạy cảm, và trong hôn nhân, nó không chỉ là phương tiện để chi tiêu, duy trì cuộc sống, mà còn là tấm gương phản ánh cách hai người tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau. Khi một người chọn cách giấu giếm những vấn đề liên quan đến tài chính, dù đó là khoản nợ, khoản tiết kiệm hay một khoản chi lớn, thì thứ họ lấy đi không chỉ là tiền bạc, mà còn là sự tin tưởng của đối phương.

Ảnh minh họa

Trong câu chuyện trên, điều khiến người vợ tổn thương sâu sắc không đơn thuần là vì số tiền bị sử dụng sai mục đích, mà vì cô nhận ra suốt nhiều năm sống chung, người chồng đã âm thầm đưa ra một quyết định liên quan trực tiếp đến tài sản chung mà không hề bàn bạc. Sự thiếu minh bạch này khiến mọi niềm tin từng được xây dựng trở nên mong manh, thậm chí khó có thể hàn gắn.

Thế nên, vợ chồng không nên lừa dối lẫn nhau trong tất cả mọi việc, không riêng gì chuyện tiền bạc. Một khoản tiền bị giấu nhẹm, dù nhỏ đến đâu, cũng có thể trở thành vết nứt lớn khi bị phát hiện. Minh bạch tài chính trong hôn nhân quan trọng vì lẽ đó.

Ngoài ra, nó còn giúp cả hai cùng nhau lập kế hoạch chung cho tương lai, từ mua nhà, nuôi con, đầu tư cho đến chuẩn bị cho những biến cố bất ngờ. Nếu một người hành động đơn phương, kế hoạch chung sẽ dễ dàng sụp đổ. Quan trọng hơn, minh bạch tài chính cũng là cách bảo vệ quyền lợi của cả hai, bởi trong hôn nhân, phần lớn tài sản hình thành đều được coi là tài sản chung. Khi một người tự ý đem đi cho, tặng hoặc trả nợ thay người khác, họ đã vô tình xâm phạm đến quyền lợi hợp pháp của đối phương.

Sự mập mờ về tiền bạc sẽ tạo ra một vòng xoáy tiêu cực: người giấu giếm càng phải che đậy nhiều hơn, còn người bị giấu sẽ ngày càng mất niềm tin. Và khi nghi ngờ đã xuất hiện, nó sẽ len lỏi vào mọi khía cạnh của đời sống vợ chồng, từ những câu chuyện nhỏ nhặt, những quyết định lớn, cho đến cả sự gần gũi và gắn kết.

Hôn nhân không chỉ là chuyện chúng ta sống chung một nhà, mà còn là chung mục tiêu trong tương lai. Tiền bạc là một phần của kế hoạch ấy, và khi nó không được cân nhắc một cách thẳng thắn, trung thực, mối quan hệ sẽ giống như một căn nhà xây trên nền cát, sớm muộn cũng lung lay.