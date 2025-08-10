Lương dưới 10 triệu cũng đừng dại tiếc tiền cho 4 thứ này

Khi thu nhập chưa tới 10 triệu/tháng, nhiều người lập tức bật chế độ tiết kiệm cực đoan: bớt ăn, bỏ tập, không mua gì mới, cắt hết chi tiêu cho các hoạt động bên ngoài. Nghe thì hợp lý, nhưng thực tế cắt nhầm khoản chẳng khác nào tự chặn đường phát triển của mình.

Tiết kiệm thông minh không phải cắt sạch, mà là biết khoản nào giữ để nuôi sức khỏe, nâng kỹ năng và duy trì tinh thần. Thế nên, dù thu nhập bao nhiêu cũng đừng dại mà tiếc tiền cho 4 thứ dưới đây:

Mua sắm hợp lý, không kham khổ cũng không tiêu bừa

Nhiều người nghĩ tiết kiệm là phải nhịn ăn sáng, mặc đồ cũ kỹ hay mua mọi thứ rẻ nhất có thể. Nhưng thực tế, thà bạn mua ít nhưng chất lượng, dùng bền, phù hợp với khả năng tài chính còn hơn mua đồ rẻ nhanh hỏng rồi phải thay liên tục.

Ảnh minh hoạ

Một đôi giày tốt đi được 2–3 năm sẽ “rẻ” hơn hẳn đôi giày giá rẻ nhưng bong tróc sau vài tháng. Với ăn uống cũng vậy, nhịn bữa hay ăn uống sơ sài có thể khiến cơ thể xuống sức, hiệu suất làm việc giảm, thậm chí lâu dài sẽ ảnh hưởng tới sức khoẻ. Số tiền tiết kiệm được khi nhịn ăn sáng hoàn toàn có thể bay sạch chỉ với một lần khám bệnh.

Đầu tư cho kỹ năng và kiến thức

Thu nhập chỉ tăng khi bạn có thể làm được nhiều hơn, giỏi hơn người khác. Việc bỏ tiền học thêm một kỹ năng mới, dù chỉ là khóa học ngắn online giá vài trăm nghìn, có thể mở ra cơ hội làm việc freelance, kiếm thêm thu nhập tay trái hoặc mở rộng mối quan hệ.

Ảnh minh hoạ

Không ít người từ mức lương 8-9 triệu, nhờ học thêm Excel nâng cao hay thiết kế Canva mà có thêm 1-2 triệu mỗi tháng. Khoản chi này ban đầu trông như tốn kém, nhưng thực tế lại là một khoản đầu tư lợi nhuận cao.

Đi lại an toàn và bảo dưỡng định kỳ

Tiết kiệm tiền bảo dưỡng xe có thể dẫn tới khoản sửa chữa gấp hàng chục lần nếu xe hỏng nặng. Thay dầu định kỳ giúp máy bền hơn, tiết kiệm nhiên liệu và giảm nguy cơ hỏng hóc. Chọn phương tiện an toàn và chăm sóc xe cẩn thận không chỉ giúp bạn tiết kiệm tiền lâu dài mà còn bảo vệ chính mình trên đường.

Duy trì kết nối xã hội

Cắt hết các buổi gặp gỡ bạn bè hay giao lưu ngoài công việc để tiết kiệm là cách nhanh nhất để… tự cô lập mình. Những cuộc hẹn cà phê, bữa ăn chung hay tham gia hoạt động cộng đồng không chỉ để vui mà còn giúp duy trì mạng lưới quan hệ - thứ có thể mang lại cơ hội việc làm, khách hàng, hoặc hỗ trợ khi bạn cần.

Ảnh minh hoạ

Một mối quan hệ tốt đôi khi quý hơn cả một khoản tiết kiệm trong ngân hàng. Chẳng phải cứ là nhà hàng sang chảnh mới giúp bạn kết nối với mọi người. Gặp ai, gặp ở đâu, để làm gì đều tuy thuộc vào sự lựa chọn của bạn.

Giới hạn về thu nhập mỗi tháng buộc bạn phải tính toán kỹ càng, có kế hoạch tiền nong cho mọi chuyện. Nhưng cũng nhớ rằng, đừng để sự tính toán biến bạn thành con người kiệt quệ cả thể chất lẫn tinh thần. Cắt đúng khoản mới là tiết kiệm, còn cắt nhầm chỉ là tự làm khó mình.