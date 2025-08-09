Điện thoại vẫn còn 3 nhóm chat này thì khó mà giàu lên được

Group chat là nơi vui nhất điện thoại, vừa chém gió, vừa cập nhật trend, vừa lên kèo đi chơi, ăn uống, du lịch... Nhưng chính vì quá vui, quá tiện, đôi khi bạn sẽ bấm “ok” nhanh hơn cả lúc check số dư tài khoản. Vấn đề không nằm ở group, mà ở chỗ bạn chưa kịp lọc và ưu tiên kế hoạch nào thực sự đáng chi.

1. Hội rủ ăn hàng

Những tin nhắn kiểu “Quán mới mở, hôm nay thử không?” hay “Set 1 triệu giảm còn 599k, chốt luôn nhé!” dễ làm bạn bật mode FOMO. Một vài lần không sao, nhưng nếu tuần nào cũng tham gia, tổng chi phí ăn ngoài sẽ phình lên đáng kể.

Ăn hàng quá thường xuyên khiến ngân sách sinh hoạt mất cân đối. Giữ giới hạn khoảng 20-25% thu nhập cho ăn uống (bao gồm cả ăn ngoài) sẽ giúp bạn vừa vui vừa vẫn để dành được tiền cho mục tiêu khác.

2. Hội săn sale

Nhóm chat toàn link giảm giá, thông báo flash sale khiến dopamine trong não bật max. Bạn thêm món vào giỏ dù chưa từng nghĩ mình cần nó, chỉ vì “rẻ quá bỏ uổng”. Kết quả: nhiều món mua về để… ngắm.

Kiến thức tài chính: Đây là hiệu ứng FOMO kết hợp với “ảo giác tiết kiệm”, mua thứ không cần với giá rẻ vẫn là chi tiêu lãng phí. Trước khi bấm thanh toán, hãy tự hỏi: “Nếu không sale, mình có mua không?”.

3. Hội “book vé phút chót”

Những lời rủ rê “vé máy bay giá hời, cuối tuần này đi nhé!” nghe cực kích thích, nhưng đi kèm là loạt chi phí: di chuyển, ăn uống, mua đồ gấp. Du lịch ngẫu hứng vui, nhưng không chuẩn bị trước dễ khiến chi tiêu đội lên ngoài dự kiến.

Du lịch phút chót thường tốn hơn 20-30% so với lên kế hoạch từ trước, do giá dịch vụ cao và ít thời gian săn deal. Giữ cho những chuyến đi kiểu này chiếm phần nhỏ trong ngân sách giải trí là cách vừa giữ trải nghiệm vui, vừa không áp lực túi tiền.

Group chat không xấu khi thậm chí còn là nguồn vui, nguồn cảm hứng và kết nối tuyệt vời. Nhưng nhấn nút “ok” hay “chốt đơn” thì vẫn là do bạn. Học cách lọc kèo, chọn cái thật sự muốn và cân được tài chính, bạn sẽ vừa giữ được niềm vui cùng hội nhóm, vừa giữ được hầu bao lành mạnh.

Mỗi người có khả năng tài chính khác nhau, nên điều quan trọng nhất là chi tiêu thông minh: biết lúc nào xuống tiền để tự thưởng xứng đáng cho bản thân, và lúc nào nên dừng để tránh lãng phí.