Đuối sức vì giá vàng tăng phi mã, nhiều người quay xe sang mua bạc: Đừng vội xuống tiền khi chưa biết 3 điều này!

Những ngày gần đây, giá vàng trong nước liên tục ghi nhận xu hướng tăng mạnh ở cả vàng miếng lẫn vàng nhẫn.

Giá vàng hôm nay (9/8/2025) ghi nhận vàng miếng SJC tăng mạnh ở 2 chiều mua - bán so với phiên trước.

Giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji giao dịch ở mức 123,2 - 124,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 300.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên trước đó. Chênh lệch mua - bán mỗi lượng ở mức 1,2 triệu đồng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC giao dịch mức 122,6 - 124 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó. Chênh lệch mua - bán mỗi lượng ở mức 1,4 triệu đồng.

Với bối cảnh này, nhiều người có thói quen mua vàng tích sản đều đặn hàng tháng, đang bắt đầu cảm thấy “đuối sức”. Thu nhập không tăng, thậm chí còn giảm, 1 chỉ vàng có khi bằng cả tháng lương, khó mà “gồng” nổi. Trong khi đó nếu tích góp mỗi tháng 1 ít tiền, đợi đến khi đủ mua 1 chỉ thì cũng không biết giá vàng lúc ấy đã tăng đến đâu. Thế nên không ít người đang tính phương án mua bạc, thay vì mua vàng bởi giá bạc “êm” hơn nhiều mà tiềm năng sinh lời là vẫn có.

Mua bạc tích sản: Vẫn còn nhiều băn khoăn?

Trong các hội nhóm, cộng đồng bàn luận giá vàng, giá bạc nói riêng và giá kim loại quý nói chung, những thắc mắc xoay quanh chuyện “có nên mua bạc tích sản không?” vẫn là chủ đề khá hot, đặc biệt là vào những đợt giá vàng biến động mạnh.

Theo thông tin tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc hôm nay (9/8/2025) vẫn nối dài đà tăng, niêm yết ở mức 1.463.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.508.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc duy trì xu hướng đi lên, hiện ở mức 1.205.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.242.000 đồng/lượng (bán ra). Sự đồng thuận về đà tăng giữa hai thị trường lớn cho thấy xu hướng tăng giá bạc trong nước đang khá bền vững.

Bạc là kim loại quý có tiềm năng sinh lời là điều rõ ràng, giá bạc phù hợp cho phần lớn mọi người cũng là điều không cần phải bàn cãi, tuy nhiên trong phần bình luận của những bài đăng thắc mắc “liệu có nên mua bạc không?”, vẫn có những quan điểm trái chiều.

“Mua bạc thì nên mua theo cân là tốt nhất, cũng 15-25 triệu/kg hoặc hơn, tùy thời điểm chứ không ít. Mua nhiều thì mới có lời, chứ mua 1 vài lượng cỡ 2-3 triệu thì thực ra cũng không đáng kể. Nhưng muốn tích sản chứ không muốn giữ tiền mặt thì mua bạc cũng được, mua gì thì mua cứ tích tiểu thành đại là mình thấy ok hết” - Một người chia sẻ.

"Vàng, bạc là để tích sản nên lên - xuống là điều bình thường, không nên bận tâm quá về biến động giá. Cứ mua đều và để đó thì vàng hay bạc cũng là hầm trú ẩn thôi. Còn vừa mua vừa canh giá thì mệt lắm, nhấp nhổm chẳng còn tâm trí làm gì mà như vậy cũng không phải là tích sản" - Một người khác cho hay.

"Em thấy không nên so sánh biên độ lợi nhuận của vàng với bạc, nó cứ khập khiễng ấy. Vàng thì tăng cao nên để mua vàng cũng cần tầm 11-12 triệu, có khi bằng cả tháng lương của nhiều người thì như thế mua bạc lại tối ưu hơn. Lý tưởng nhất là mua cả 2, nhưng không phải ai cũng làm được" - Một người khác bày tỏ.

3 điều quan trọng nên nhớ trước khi mua bạc tích sản

Nếu bạn đang có ý định mua bạc tích sản, trước tiên hãy đọc kỹ 3 điều sau, để không phải thở dài hối hận.

1 - Chỉ bạc nguyên chất mới có tính thanh khoản cao và giữ được giá tốt

Trên thị trường hiện nay, có rất nhiều sản phẩm bạc uy tín đang được bán: Bạc trang sức, bạc Thái, bạc 925, bạc mỹ nghệ... Nhưng nếu bạn đang nhắm đến mục tiêu đầu tư hoặc tích sản, hãy dành sự ưu tiên cho bạc nguyên chất hay còn được gọi là bạc 9999, bạc thỏi 99.99%.

Lý do rất đơn giản: Đây là loại bạc giữ được giá trị gần như tuyệt đối theo giá bạc quốc tế, có thể mua bán dễ dàng tại các tiệm kim hoàn, hoặc các công ty vàng bạc - đá quý uy tín. Trong khi đó, các loại bạc trang sức gần như không có giá trị thu hồi vì đã pha hợp kim, qua chế tác và thường bị trừ hao rất lớn khi bán lại.

Nói cách khác, nếu mua bạc để đeo, mua loại nào cũng được. Nhưng nếu mua bạc để đầu tư, tích sản và quy đổi thành tiền khi cần, hãy chắc chắn đó là bạc nguyên chất.

2 - Tính thanh khoản của bạc khác nhau tùy địa điểm

Một trong những yếu tố khiến nhiều người bất ngờ khi mua bạc vật chất là khả năng bán lại bạc ở mỗi nơi sẽ khác nhau đáng kể. Ví dụ nếu bạn sống ở Hà Nội hay TP.HCM - Nơi tập trung các chuỗi vàng bạc lớn như Phú Quý, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu,... việc mua - bán bạc thỏi khá dễ dàng. Bạn có thể cầm bạc đến cửa hàng, được cân lại trọng lượng, định giá theo giá bạc niêm yết và nhận tiền mặt ngay.

Nếu sống ở các thành phố nhỏ hoặc vùng nông thôn - nơi mà bạc chủ yếu được mua với mục đích làm trang sức, tính thanh khoản của bạc thỏi nguyên chất có thể sẽ giảm đi đáng kể. Nhiều tiệm vàng bạc nhỏ chỉ thu mua bạc nếu có hóa đơn gốc, hoặc chỉ nhận thu hồi bạc thỏi của thương hiệu lớn, và thường thu phí gia công, trừ hao lên đến 20–30%.

Chính vì vậy, trước khi quyết định mua bạc, bạn nên tìm hiểu kỹ tính thanh khoản của bạc ở chính nơi bạn sống, có đơn vị nào thu mua lại không? Nếu không, bạn có thể phải chấp nhận việc chỉ coi đó là khoản đầu tư dài hạn, không thể linh hoạt bán đi lấy tiền khi có việc.

3 - Mua bạc ép vỉ để hạn chế xỉn màu và dễ xác thực giá trị

Một đặc điểm tự nhiên của bạc là dễ bị xỉn màu khi tiếp xúc với không khí hoặc độ ẩm cao, kể cả đó có là bạc nguyên chất đi chăng nữa. Chính vì vậy, nếu bạn mua bạc để tích trữ lâu dài, hãy ưu tiên chọn bạc nguyên chất đã được ép vỉ kín.

Bạc ép vỉ không chỉ giữ được độ sáng đẹp của bạc, mà còn giúp dễ xác thực nguồn gốc, thương hiệu, độ tinh khiết,... Những thông tin này đặc biệt cần thiết trong trường hợp bạn muốn bán bạc sau vài năm cất giữ. Nhiều đơn vị hiện nay như Phú Quý, PNJ,... đã cung cấp sản phẩm bạc dạng miếng ép vỉ với trọng lượng linh hoạt từ 5g, 10g đến 1 lượng hay thậm chí cả 1kg.

Giá bạc ép vỉ có thể “nhỉnh” hơn một chút giá bạc thỏi thông thương nhưng đổi lại là sự tiện lợi trong quá trình lưu giữ cũng như đảm bảo thanh khoản.

Trong trường hợp đã trót mua bạc trần (dạng miếng/thỏi không vỉ), hãy cất giữ trong túi hút ẩm, hộp kín hoặc bọc kỹ bằng nilon. Tránh để bạc tiếp xúc với tay trần, mỹ phẩm hoặc hóa chất vì dễ bị oxy hóa, xỉn màu và khó bán về sau.

Cuối cùng, mặc dù bạc đang là thị trường tiềm năng nhưng nó chỉ nên là một phần trong danh mục đầu tư, tích sản chứ không phải là toàn bộ. Vì cũng giống như mọi thị trường khác, giá bạc cũng sẽ có những đợt biến động theo tình hình kinh tế thế toàn cầu, hoặc các thay đổi trong chính sách tiền tệ. Vì vậy, đừng vì thấy bạc đang “lên” mà hấp tấp dồn hết tiền vào.

Một chiến lược đầu tư bền vững nên đi theo hướng đa dạng hóa: Có thể giữ một phần bằng tiền mặt để phòng rủi ro thanh khoản, một phần gửi tiết kiệm, một phần mua vàng, một phần mua bạc. Nếu có kiến thức về TTCK, cũng có thể cân nhắc đầu tư thêm trái phiếu, chứng chỉ quỹ…