Cách người lương dưới 10 triệu chi tiêu để có tiền mua vàng

Giá vàng ngày càng tăng, còn thu nhập nhiều người dường như ngày càng giảm so với mức sống. Trong bối cảnh này, nhiều người mặc định rằng đặt mục tiêu mua vàng tích sản là điều viển vông với mức thu nhập 10 triệu quay đầu.

Đó có thể là thực trạng của không ít người, chứ không phải tất cả. Vàng tăng, không đủ tiền mua hàng tháng thì gom lại, 2-3 tháng mua một lần. Đổ tại cho lương thấp là một sự ngụy biện. Chia sẻ của những người lương dưới 10 triệu nhưng vẫn cần mẫn mua vàng tích sản đã chứng minh điều đó.

Bớt mua sắm, bớt ăn hàng, chi tiêu có kỷ luật để có tiền mua vàng

Hải Yến (26 tuổi, nhân viên văn phòng tại TP.HCM) nhận mức lương cứng 7 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm các khoản thưởng nhỏ vào dịp lễ. Cô bắt đầu mua vàng từ năm 2023 đến nay. Trước đây khi giá vàng chưa quá cao, Hải Yến thường mua 2 phân vàng hàng tháng, còn bây giờ, cô để ra 2 triệu, gom lại bao giờ đủ thì ra tiệm mua 2 phân vàng.

“Mình bắt đầu mua vàng từ đầu năm 2023. Ban đầu chỉ nghĩ đơn giản là muốn có một khoản gì đó cho riêng mình để không được tiêu hoang nữa.

Mình ở ghép với hai người bạn trong một căn phòng trọ 3,5 triệu đồng/tháng. Chi phí thuê nhà chia ra mỗi người khoảng 1,2 triệu đồng. Cộng thêm ăn uống, đi lại, chi tiêu cá nhân, mỗi tháng mình tiêu hết khoảng 5 triệu đồng. Còn lại 2 triệu đồng, mình để dành mua vàng tích luỹ. Mình cũng học cách ghi lại chi tiêu. Mỗi buổi ghi xong mình đều xem lại, xem hôm nay có tiêu gì “sai” không, cứ thế nên dần dần cũng học được cách chi tiêu có kỷ luật” - Hải Yến chia sẻ.

Ảnh minh họa

Cách đây chưa lâu, trong một cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức quản lý tài chính, một cô gái 30 tuổi cũng tâm sự về cách chi tiêu để có tiền mua vàng, với mức lương trung bình 10 triệu/tháng. Trong bài đăng, cô viết: "Mình đang sống cùng bố mẹ ở quê. Em làm văn phòng, lương trung bình 10 triệu/tháng. Mỗi tháng mình gửi mẹ 2 triệu tiền ăn, 500k tiền điện nước mắm muối.

Ngoài ra còn góp thêm 2,5 triệu đồng để cùng mẹ mua vàng mỗi tháng. Tổng số tiền mình đưa cho mẹ hàng tháng là 5 triệu. 5 triệu còn lại thì mình cố gắng tiết kiệm 3 triệu và chỉ tiêu cá nhân trong 2 triệu thôi. Ở quê nên cũng không có nhiều thứ để tiêu tiền, mình cũng rất hạn chế mua sắm nữa”.

Hoặc như tâm sự của một cô gái khác cũng đang nhận lương 10 triệu, mỗi tháng tiết kiệm 3 triệu để dành mua vàng: “Mình giới hạn tiền ăn chỉ 2 triệu/tháng, chủ yếu tự nấu. Tiền thuê nhà cùng phí dịch vụ chỉ 1,6 triệu/tháng vì mình ở ghép. Là con gái nên mình cũng đầu tư khoảng 700k/tháng mua mỹ phẩm. Ngoài ra còn 1 triệu dự phòng những tình huống bất ngờ, và 1 triệu chi phí giao lưu xây dựng mối quan hệ.

Với cách chi tiêu như vậy, mình thấy cuộc sống ở TP.HCM cũng khá thoải mái. Tháng nào ít tiền, mình sẽ mua hạt đậu vàng, khoảng 2-3 phân vàng. Còn không, mình sẽ đợi gom đủ tiền rồi mua 1 chỉ vàng".

Vậy mới thấy đúng là chỉ cần cố gắng chi tiêu có kỷ luật, hạn chế mua sắm, ăn hàng thì lương dưới 10 triệu vẫn đủ sức mua vàng!

Đừng quên đa dạng hóa danh mục tiết kiệm!

Với những người đang đều đặn để dành được một khoản tiền hàng tháng, việc phân bổ số tiền này vào các kênh khác nhau là việc quan trọng và vô cùng cần thiết. Dù là đầu tư hay tiết kiệm, thì "không bỏ hết trứng vào 1 giỏ" vẫn là nguyên tắc vàng.

Ảnh minh họa

Ngân sách có thể nhiều, có thể ít, chỉ cần đảm bảo danh mục được đa dạng là yên tâm "tiền đẻ ra tiền".

1 - Xây dựng quỹ dự phòng

Quỹ dự phòng đóng vai trò như một chiếc phao cứu sinh, bảo vệ bạn khỏi những biến động bất ngờ của cuộc sống. Bạn có thể cân nhắc cất khoản tiền dự phòng này vào các gói tiết kiệm ngắn hạn, khoảng 1 -2 tháng để tối ưu tỷ suất sinh lời, mà vẫn đảm bảo được tính thanh khoản cao: Có thể rút ra bất cứ khi nào có việc đột xuất, phát sinh.

2 - Đầu tư sinh lời

Sau khi đã xây dựng được khoản quỹ dự phòng tương đương 3-6 tháng tiền sinh hoạt phí cơ bản, bạn có thể cân nhắc phân bổ tiền vào các kênh đầu tư sinh lời an toàn như chứng khoán, chứng chỉ quỹ hoặc vàng.

Ảnh minh họa

Chứng khoán mang đến cơ hội tăng trưởng vốn hấp dẫn, nhưng đòi hỏi bạn phải có kiến thức và khả năng chấp nhận rủi ro. Trong khi đó, chứng chỉ quỹ là lựa chọn phù hợp cho những người muốn đa dạng hóa danh mục đầu tư nhưng lại chưa có nhiều kinh nghiệm, kiến thức. Còn vàng thì quá rõ rồi, là kênh trú ẩn an toàn trong giai đoạn kinh tế có nhiều biến động.

3 - Đầu tư cho bản thân

Đầu tư cho bản thân là khoản đầu tư mang lại lợi nhuận cao nhất và bền vững nhất. Đừng bao giờ tiếc tiền nâng cao kiến thức, kỹ năng và mở rộng mạng lưới quan hệ. Tham gia các khóa học chuyên môn, học ngoại ngữ, đọc sách, tham dự hội thảo, hoặc đơn giản là dành thời gian cho những hoạt động giúp bạn phát triển bản thân. Những khoản đầu tư này không chỉ giúp gia tăng thu nhập trong tương lai, mà còn mang lại các mối quan hệ chất lượng, sự tự tin và hạnh phúc trong cuộc sống.