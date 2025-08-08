Chăm sóc sức khỏe “thời Gen Z” - Bí kíp “yêu” chính mình đúng cách

Ngày nay, người trẻ không còn chờ đến lúc "bệnh rồi mới lo". Thay vào đó, họ chủ động cải thiện sức khỏe thể chất lẫn tinh thần bằng nhiều cách và coi đó là một hình thức "self-love" (yêu bản thân). Vậy làm sao để Gen Z "yêu" mình đúng cách?

Gen Z và xu hướng chăm sóc sức khỏe chủ động

Gen Z (những người có năm sinh từ 1997 đến 2012) lớn lên trong thời đại với nhiều biến động: từ chính trị, môi trường, công nghệ,... và đặc biệt là làn sóng lay-off (sa thải). Chính những sự bất ổn đấy đã khiến thế hệ Z ngày càng chú trọng hơn về sức khỏe của bản thân.

Bên cạnh nâng cao sức khỏe tổng quát thông qua chế độ ăn lành mạnh, ngủ đủ giấc, đi bộ mỗi buổi sáng,... Gen Z cũng dành nhiều thời gian cho việc chăm sóc sức khỏe tinh thần. Họ thường tìm kiếm các phương pháp như thiền định, yoga để giảm căng thẳng. Một số khác lại "chữa lành" tâm hồn bằng cách đi du lịch, hoặc đơn giản là nuôi thú cưng, chăm sóc cây cảnh, tận hưởng một ly cafe yêu thích,....

Nhiều bạn trẻ Gen Z chọn cách "xê dịch" để cải thiện sức khỏe tinh thần sau thời gian dài làm việc căng thẳng.

Công nghệ cũng là yếu tố giúp Gen Z chủ động chú ý sức khỏe của bản thân hơn. Hiện nay có đa dạng các ứng dụng theo dõi giấc ngủ, nhịp tim, calories, mức độ căng thẳng,… Thậm chí, Gen Z còn có thể dễ dàng đặt lịch khám online, tư vấn tâm lý từ xa khi nhận thấy bản thân có những dấu hiệu bất ổn.

Chủ động chăm sóc sức khỏe cá nhân tối ưu chỉ với 5 tips

Không cần một kế hoạch quá phức tạp, đôi khi bạn chỉ cần thực hiện theo một số mẹo đơn giản sau là đã có thể chủ động cải thiện sức khỏe cho bản thân:

- Ngủ đúng giờ và ngủ sâu: Một giấc ngủ chất lượng giúp cải thiện tinh thần, phục hồi thể lực và nâng cao sức đề kháng. Hãy thử tắt điện thoại 30 phút trước khi ngủ, dùng ánh sáng ấm và tạo cho mình một "nghi thức đi ngủ" như đọc sách, nghe nhạc nhẹ… để cơ thể thư giãn thật sự.

- Dành thời gian lắng nghe cảm xúc của chính mình: Thay vì phớt lờ, hãy lắng nghe cảm xúc của mình mỗi ngày, bao gồm những cảm xúc tiêu cực. Viết nhật ký, thiền định, đi bộ hoặc trò chuyện với người thân thương,... đều là những cách đơn giản để chăm sóc sức khỏe tinh thần.

- Ăn uống lành mạnh nhưng không áp lực: Không cần phải đếm từng calo, cũng không cần ép mình nhịn ăn cực đoan. Hãy bắt đầu bằng việc uống đủ nước, ăn nhiều rau xanh và trái cây tươi, hạn chế thức ăn chế biến sẵn. Đôi khi một cốc sinh tố tự làm tại nhà cũng là cách bạn gửi lời cảm ơn tới cơ thể mình.

- Vận động một cách nhẹ nhàng nhưng đều đặn: Vận động giúp tăng hormone hạnh phúc, cải thiện tuần hoàn máu và giảm lo âu rất hiệu quả. Bạn không cần phải "gồng mình" trong phòng gym 6 ngày/tuần mà chỉ cần đi bộ 20 phút mỗi ngày, tập yoga tại nhà, hay tham gia một lớp nhảy cuối tuần.

Tập thể thao đều đặn không chỉ nâng cao thể chất và còn cải thiện về sức khỏe tinh thần hiệu quả.

- Bảo vệ sức khỏe tương lai bằng kế hoạch tài chính thông minh: Chăm sóc sức khỏe chủ động hiện nay không chỉ dừng lại ở việc dưỡng da, tập thể dục, ăn uống lành mạnh,... mà còn động cả về tài chính để sẵn sàng cho những rủi ro sức khỏe – đây mới là bước đi vững chắc cho tương lai.

Vậy đâu là giải pháp "để tựa" vững chắc mà vẫn vừa túi? Sản phẩm Bảo hiểm liên kết chung PRU-Bảo Vệ Tối Đa chính là câu trả lời.

Sản phẩm bảo hiểm liên kết chung PRU-Bảo Vệ Tối Đa mang đến giải pháp hoạch định tài chính trọn đời với quyền lợi bảo hiểm được tối ưu hóa theo khả năng tài chính của từng cá nhân. Cụ thể, sản phẩm cung cấp 2 lựa chọn kế hoạch bảo hiểm (cơ bản và nâng cao) với quyền lợi ưu việt. Đặc biệt, bạn có thể chủ động điều chỉnh kế hoạch tài chính theo từng giai đoạn cuộc đời.

Sản phẩm còn được tích hợp các quyền lợi thưởng khác nhằm gia tăng giá trị tài khoản và các quyền lợi linh hoạt giúp người tham gia có khoản tích lũy bền vững cho tương lai. Cùng với đó là danh mục bảo hiểm bán cùng đa dạng, giúp bạn mở rộng quyền lợi bảo vệ gia tăng với chi phí hợp lý.

Sản phẩm Bảo hiểm liên kết chung PRU-Bảo Vệ Tối Đa giúp tối đa giá trị trên mỗi đồng phí.

Chăm sóc sức khỏe không chỉ là chuyện hôm nay, mà là hành trình cả đời. Người trẻ thông minh không chỉ ăn sạch, ngủ đủ, tập luyện – mà còn biết chuẩn bị trước cho rủi ro. Hãy bắt đầu từ những việc nhỏ: một giấc ngủ đủ, một bữa ăn lành mạnh, một gói bảo hiểm phù hợp… để mỗi ngày trôi qua, bạn yên tâm sống vui khỏe, sống trọn vẹn từng khoảnh khắc.