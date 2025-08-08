Giá vàng tăng cao chưa từng thấy

Vào lúc 16h, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn tăng giá vàng miếng SJC lên mức 123,2 - 124,4 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 400.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch buổi sáng.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng đồng loạt tăng giá vàng miếng SJC lên mốc 124,4 triệu đồng/lượng. Đây là mức giá kỷ lục mới.

Hôm qua, giá vàng miếng SJC có thời điểm tăng lên mức 124,1 triệu đồng/lượng. Trước đó, vào ngày 22/4, giá vàng miếng SJC lập kỷ lục ở mốc 124 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC lập kỷ lục mới.

Giá vàng miếng SJC đang ngày càng bỏ xa vàng nhẫn . Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 117,3 - 119,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), thấp hơn 4,6 triệu đồng/lượng so với giá vàng miếng.

Tập đoàn Doji niêm yết giá vàng nhẫn 117,5 - 120 triệu đồng/lượng. Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn cao nhất thị trường, ở mức 117,8 - 120,8 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết ở mức 3.399 USD/ounce, tăng 23 USD/ounce so với phiên giao dịch buổi sáng.

Nhiều dự đoán cho thấy, giá vàng thế giới sẽ sớm tăng lên mốc 3.500 USD/ounce trong 3 tháng tới. Theo đó, giá vàng miếng SJC sẽ tiếp tục lập kỷ lục mới.

Theo báo cáo thị trường tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2025 vừa được Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố, người mua vàng miếng SJC một năm qua đã chứng kiến giá tăng gần 50%.

Chỉ số giá vàng tháng 7 đã tăng 1,02% so với tháng 6 do số lượng vàng miếng lưu thông trên thị trường thấp; tăng 49,7% so với cùng kỳ năm trước; tăng 34,9% so với tháng 12/2024.