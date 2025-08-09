Tiết kiệm hàng chục triệu đồng cho mỗi chuyến bay nhờ mẹo ChatGPT

Casper Opala (sống tại Chicago, Mỹ), chủ tài khoản mạng xã hội Casper Capital với hơn 8 triệu người theo dõi, vốn nổi tiếng với các mẹo tiết kiệm tiền từ mua sắm, đầu tư cho tới du lịch. Mới đây, anh tiết lộ chỉ phải trả 92 USD (khoảng 2,4 triệu đồng) cho chuyến bay vốn có giá niêm yết 1050 USD (khoảng 27,5 triệu đồng), tất cả nhờ ChatGPT .

Theo Casper, các công cụ tìm kiếm chuyến bay phổ biến như Google Flights hay Skyscanner “bỏ sót tới 28% số chuyến bay”, đặc biệt là của các hãng hàng không nhỏ hoặc tuyến bay ẩn. Chính khoảng trống thông tin này là “mỏ vàng” để AI khai thác, giúp tìm ra những lựa chọn rẻ hơn nhiều.

Anh gọi ChatGPT là “đại lý du lịch mới” và tuyên bố hiện tại mình không còn đặt vé mà chưa hỏi AI.

Casper Capital chia sẻ với hàng triệu người theo dõi của mình về cách ChatGPT trở thành đại lý du lịch mới yêu thích của anh.

7 bước săn vé máy bay giá rẻ với ChatGPT

Trong bài đăng trên Facebook, Casper chia sẻ chi tiết 7 lệnh ChatGPT mà anh tin rằng bất kỳ ai cũng có thể áp dụng

- Tìm cách rẻ nhất để bay từ [thành phố A] đến [thành phố B] vào tháng tới, bao gồm cả tuyến đường ẩn và sân bay thay thế.

- Hỏi “Hãng hàng không giá rẻ nào khai thác tuyến này nhưng không hiển thị trên Google Flights hoặc Skyscanner?”.

- Đề xuất thành phố quá cảnh giá rẻ, kể cả khi phải đặt hai vé riêng biệt.

- Tìm giá vé nhầm lẫn, khuyến mãi chớp nhoáng hoặc vé rẻ bất thường từ sân bay bạn khởi hành.

- So sánh giá chuyến bay trên tất cả nền tảng, xem ở đâu rẻ nhất ngay lúc này.

- Yêu cầu ChatGPT theo dõi giá trong 4 ngày và cảnh báo khi xuống dưới một mức nhất định (ví dụ 95 USD).

- Kiểm tra xem đặt hai vé một chiều có rẻ hơn vé khứ hồi hay không.

Casper cho rằng, sức mạnh của ChatGPT nằm ở khả năng tổng hợp dữ liệu từ nhiều nguồn và đề xuất các lựa chọn “ngoài tầm ngắm” của các công cụ tìm kiếm truyền thống.

Bên cạnh mẹo AI, Casper nhấn mạnh một yếu tố quan trọng khác là sự linh hoạt. Việc thay đổi điểm xuất phát, chấp nhận quá cảnh hoặc lùi ngày khởi hành vài hôm có thể giảm giá vé đáng kể.

Ví dụ, nếu không gấp, bạn có thể yêu cầu ChatGPT tìm các thành phố quá cảnh vừa tiết kiệm chi phí vừa có thể tranh thủ khám phá. Quy tắc “chia vé”, vốn phổ biến khi mua vé tàu ở Anh, cũng có thể áp dụng cho hàng không. Thay vì mua một vé thẳng, bạn đặt riêng từng chặng với giá cộng lại rẻ hơn.

Không chỉ Casper, nhiều chuyên gia du lịch cũng khẳng định rằng việc chọn ngày bay hợp lý có thể giúp tiết kiệm đáng kể. Dawn Morwood, đồng giám đốc Cheap Deals Away (Anh), cho biết: “Các chuyến khởi hành vào thứ Ba và thứ Tư hầu như luôn rẻ hơn so với cuối tuần, vì đa số du khách thích bay vào thứ Sáu, thứ Bảy để tận dụng kỳ nghỉ".

Theo Dawn, bay giữa tuần không chỉ rẻ hơn mà còn ít đông đúc, thủ tục nhanh gọn. Ngoài ra, việc đặt vé quá sớm chưa chắc đã rẻ: “Tôi từng thấy giá vé giảm 200 bảng Anh (khoảng 7 triệu đồng) chỉ vài tuần trước ngày khởi hành, dù nhiều người đã đặt từ 10 tháng trước".

Một chuyên gia du lịch tiết lộ những ngày tốt nhất trong tuần để mua vé bay giá rẻ.

Casper khẳng định ưu điểm lớn nhất của việc dùng ChatGPT săn vé là AI không bao giờ ngủ và không bị giới hạn bởi một nền tảng duy nhất. Trong khi Google Flights hay Skyscanner chỉ hiển thị các đối tác và dữ liệu mà họ truy cập được, ChatGPT có thể kết hợp nhiều nguồn thông tin, gợi ý cả các tuyến bay ít người biết, các sân bay nhỏ hay hãng hàng không địa phương.

Mẹo của Casper cho thấy việc tiết kiệm tiền khi bay không chỉ dựa vào may mắn, mà là chiến lược kết hợp giữa công nghệ AI để tìm thông tin ẩn, sự linh hoạt về ngày giờ, điểm đến và theo dõi giá liên tục để mua đúng thời điểm. Trong bối cảnh giá vé máy bay liên tục biến động và nhiều người vẫn quen với cách tìm kiếm truyền thống, phương pháp này có thể là “cứu tinh” cho những ai muốn du lịch với chi phí hợp lý.

Và nếu áp dụng đúng, tiết kiệm hàng chục triệu đồng cho mỗi chuyến bay không còn là chuyện viển vông, tất cả chỉ bắt đầu từ một vài câu lệnh ChatGPT.