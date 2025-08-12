1 tháng tốn 2 triệu tiền xăng: Cách chi tiêu cùng toan tính của vợ chồng Hà Nội khiến tất cả đứng hình!

Tùy vào mức thu nhập mà cách chi tiêu của mỗi gia đình cũng sẽ khác nhau. Điều này thì rõ ràng là ai cũng biết, không cần bàn cãi thêm. Tuy nhiên, cũng vì thế mà nên mặc định "thu nhập cao thì tiêu pha nới tay chút cũng chẳng sao", bởi chi tiêu hợp lý là việc ai cũng nên làm.

Mới đây trong một cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm quản lý tài chính, tâm sự của một gia đình thu nhập 60 triệu/tháng, khiến cộng đồng mạng phải đặt ra 1000 câu hỏi.

Tốn 2 triệu tiền xăng/tháng, tính vay 400 triệu mua ô tô!

Tình hình tài chính của vợ chồng này như sau: Thu nhập 60 triệu/tháng, hiện chưa có nhà và vẫn đang đi ở thuê tại Hà Nội. Chi tiêu hàng tháng cũng như dự tính khoản chi lớn sắp tới, được cô vợ chia sẻ như sau:



Ảnh minh họa

"- Tiền thuê nhà: 7 triệu

- Tiền ăn: 4 triệu

- Tiền điện, nước, internet: 1,5 triệu

- Tiền xăng (2 người): 2 triệu

Sắp tới bọn em dự định vay 400 triệu để mua ô tô. Vì không có tài sản đảm bảo gì nên chỉ vay được gói thời hạn 36 tháng, lãi suất cố định 11,9%/năm. Tính ra là trung bình mỗi tháng phải trả khoảng 13,2 triệu. Bên tư vấn gói vay có nói với em đây là con số cố định trong suốt 36 tháng. Mong mọi người tư vấn xem với mức thu nhập và gói vay như vậy thì liệu có hợp lý không ạ?".

Trong phần bình luận của bài đăng, nhiều người bày tỏ sự ngạc nhiên với các khoản chi cũng như dự định mua ô tô của cặp vợ chồng này. Nhà 2 người, chưa có ô tô mà không hiểu đi cỡ nào, tốn tận 2 triệu tiền xăng/tháng là điều mà nhiều người đặt ra dấu hỏi. Bên cạnh đó, cũng không ít người khuyên gia đình nên nghĩ lại về dự định mua xe ô tô.

"2 triệu là tiền đi lại, tiền đặt xe công nghệ hay tiền xăng hả mom? Nhà có 2 người, chưa có ô tô nữa thì đi kiểu gì hết tận 2 triệu tiền xăng/tháng được vậy ạ? Tiền điện nước nghe chừng cũng hơi cao. Nói chung thu nhập 60 triệu nhưng mom liệt kê chi tiêu chưa có đủ, vì không thể tháng nào cũng chỉ tiêu chừng đó mục được nên không rõ ngân sách hiện tại bao nhiêu. Nếu tiền mua ô tô chủ yếu là đi vay thì nên cân nhắc lại nhé"- Một người thắc mắc.

"Bác vay gói gì mà lãi cao thế? Nhà em cũng mới vay 450 triệu mà lãi suất có chưa đến 8%/năm thôi, nên cân nhắc lại. Với cả nếu chưa có tài sản thì cố dành dụm để có tài sản đã chứ vì thu nhập cũng không phải thấp, lại chưa có con nên chi tiêu hàng tháng vẫn thắt chặt được. Xe cộ thì là phương tiện thôi, tiêu sản là chính" - Một người bày tỏ.

"Nhu cầu dùng ô tô của nhà bạn thế nào? Vì xe là tiêu sản, chưa kể chi phí phát sinh rất nhiều. Nếu đi lại ít hoặc thi thoảng về quê thì thuê taxi rẻ hơn mà lại còn thoải mái chén chú chén anh. Với cả nếu có tài khoản tiết kiệm ngân hàng thì cũng có thể dùng làm tài sản đảm bảo khoản vay đấy, lãi sẽ nhẹ nhàng đi chút" - Một người khuyên.

Để không hối hận, trước khi mua ô tô, phải cân nhắc kỹ 3 điều này!

Có ô tô, việc đi lại đúng là tiện hơn, đỡ phải dầm mưa dãi nắng. Dẫu vậy, bạn vẫn cần cân nhắc 3 điều dưới đây trước khi đưa ra quyết định mua xe.

1 - Tính toán rõ ràng chi phí nuôi xe

Có tiền mua xe là một chuyện, có tiền nuôi xe hay không lại là chuyện khác. Câu hỏi quan trọng mà bạn phải trả lời trong trường hợp này: Chi phí nuôi xe (bao gồm tiền thuê chỗ để xe, xăng xe, chi phí đăng kiểm, bảo dưỡng định kỳ, phí bảo hiểm) tính theo tháng sẽ khoảng bao nhiêu tiền?

Đặc biệt, chi phí nuôi xe liệu có ảnh hưởng tới các khoản chi tiêu cơ bản, khoản tiết kiệm/đầu tư khác của gia đình hay không?

2 - Tính toán kỹ phương án vay tiền mua ô tô

Nếu phải vay tiền mua ô tô, số tiền phải trả hàng tháng không nên vượt quá 36% thu nhập, để đảm bảo việc trả nợ mua xe không ảnh hưởng tới cuộc sống của gia đình.

Ảnh minh họa

Có thể bạn chưa biết: Dù là nợ vay mua nhà, mua xe, hay nợ thẻ tín dụng, tổng các khoản nợ mà bạn phải trả hàng tháng, tối đa, chỉ nên chiếm 36% tổng thu nhập. Nhớ mốc này để cân đối, tính toán trước khi đưa ra quyết định vay nợ.

Lời khuyên "tổng số nợ không được vượt quá 36% thu nhập" chính là 1 phần của Quy tắc 28/36 có nguồn gốc từ các ngân hàng Mỹ. Theo quy tắc 28/36: Bạn chỉ nên dành tối đa 28% tổng thu nhập hàng tháng của mình cho khoản vay mua nhà, và tối đa 36% thu nhập cho toàn bộ các khoản vay khác.

3 - Tìm kiếm các phương án thay thế

Hay nói cách khác là nếu không móc tiền túi ra mua ô tô, thì những lúc cần di chuyển bằng ô tô, có dễ thuê taxi/đặt xe công nghệ hay không?

Nếu sinh sống ở những thành phố lớn như Hà Nội và TP.HCM, việc đặt xe công nghệ rất đơn giản, điều này ai cũng biết. Nhưng nếu ở những tỉnh nhỏ, chưa có dịch vụ đặt xe công nghệ, thì liệu thuê taxi có dễ không? Gọi một cái là có xe ngay hay phải đặt trước?

Tất cả những câu hỏi này, chỉ có bạn mới trả lời được, vì còn phụ thuộc vào nhu cầu và địa điểm sống. Gia đình có con nhỏ, giả sử con ốm cần đi viện mà không đặt được xe hoặc phải đợi đặt xe lâu quá thì cũng bất tiện.

Cuối cùng, lựa chọn hay quyết định nào cũng đều có ưu - nhược điểm. Mua ô tô cũng không phải là ngoại lệ. Cách duy nhất để không phải hối hận sau khi mua ô tô chính là bàn bạc cùng nhau thật kỹ.