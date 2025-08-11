Bị mẹ chồng tương lai báo công an vì hơn 210 triệu tiền cưới, cô gái hoàn tiền rồi làm một điều khiến cả nhà trai chết lặng

Một cô gái trẻ ở Trung Quốc vừa chia sẻ câu chuyện tình yêu kéo dài 8 năm của mình bất ngờ rẽ sang hướng không ai ngờ, chỉ vì 58.000 tệ sính lễ (khoảng 210 triệu đồng). Điều gây sốc là người "ra tay" lại chính là mẹ chồng tương lai.

Nhân vật chính là cô Lâm (26 tuổi) và bạn trai Trương Lôi (27 tuổi), quen nhau từ thời cấp ba ở một trường trọng điểm của huyện. Không soái ca nhưng hiền lành, chắc chắn, Trương Lôi chiếm trọn cảm tình của cô Lâm. Hai người yêu nhau từ năm lớp 11, trải qua 4 năm đại học xa nhau nhưng vẫn giữ liên lạc mỗi ngày.

Sau khi ra trường, cô Lâm làm trong ngành thương mại điện tử, nhanh chóng thăng tiến, lương hơn 20.000 tệ/tháng (hơn 73 triệu VNĐ). Còn Trương Lôi chọn công việc ổn định, thu nhập vừa phải. Dù chênh lệch kinh tế, cả hai vẫn gắn bó.

Cả hai vẫn rất gắn bó dù chênh lệch kinh tế (Ảnh minh hoạ)

Đêm Giáng sinh 2023, tại công viên nơi hai người hẹn hò lần đầu tiên, Trương Lôi quỳ gối giữa trời tuyết, trao nhẫn cầu hôn. Cô Lâm gật đầu, tin rằng tình yêu bảy năm đủ để họ bước vào hôn nhân.

Sau Tết, hai gia đình bàn chuyện cưới. Theo phong tục quê cô Lâm, nhà trai đưa sính lễ, nhà gái sắm của hồi môn. Cô Lâm nói rõ với bạn trai: "Nhà em không coi trọng tiền, anh đừng áp lực".

Tuy nhiên, khi gia đình họp bàn, mẹ Trương Lôi - bà Phương, một góa phụ hơn 50 tuổi - phản ứng gay gắt với mức 88.000 tệ (khoảng 320 triệu VNĐ) mà bố mẹ cô Lâm đề xuất. Bà cho rằng "quá đắt", rồi bắt đầu mặc cả: từ 8,8 vạn xuống 7 vạn, rồi 6,8 vạn, cuối cùng chốt ở 5,8 vạn.

Dù bực trước thái độ tính toán của mẹ chồng tương lai, cô Lâm vẫn đồng ý, coi như nhượng bộ để mọi việc suôn sẻ. Nhưng bố mẹ cô thì lo lắng: "Không phải vì tiền, mà vì thái độ. Ngay từ đầu đã không tôn trọng thì sau này khó sống".

Tưởng mọi chuyện đã xong, không ngờ vài tuần sau, cô Lâm nhận được thông báo từ công an. Hóa ra, bà Phương đã báo cáo rằng số tiền sính lễ 58.000 tệ (hơn 210 triệu VNĐ) là quá cao so với quy định, yêu cầu cô Lâm trả lại.

Cô gái bị mẹ chồng tương lai báo công an vì lấy tiền sính lễ quá cao (Ảnh minh hoạ)

Dù rất bất ngờ nhưng vì không muốn ồn ào, cô Lâm lập tức hoàn trả toàn bộ. Tối hôm đó, Trương Lôi vẫn nhắn tin: "Ngày mai là đám cưới rồi, em nhớ dậy sớm trang điểm nhé, anh qua đón".

Cô Lâm chỉ đáp "Ừ".

Sáng hôm sau, đoàn nhà trai đến rước dâu. Nhưng khi cửa mở, họ chết lặng: thay vì mặc váy cưới, cô Lâm đã thu dọn hết đồ đạc, để lại trên bàn một phong bì, trong đó là toàn bộ số sính lễ 58.000 tệ, kèm một mảnh giấy: "Tiền trả đủ. Còn người thì miễn. Cảm ơn đã dạy tôi bài học trước khi lấy chồng".

Mẹ chú rể chết sững, mặt tái mét, còn Trương Lôi chỉ biết cúi đầu im lặng. Đám cưới lập tức bị hủy.

Nhà trai chết sững trước quyết định của cô dâu vào ngày cưới (Ảnh minh hoạ)

Ngay sau khi sự việc lan truyền trên MXH, một số người cho rằng cô gái cô phần hơi quyết liệt. Nhưng đa phần vẫn ủng hộ quyết định của cô, cho rằng "giải thoát sớm còn hơn khổ dài lâu". Bởi sính lễ không chỉ là vấn đề tiền bạc mà còn phản ánh sự tôn trọng, thiện chí giữa hai gia đình. Một khi ngay từ đầu đã có sự tính toán, nghi kỵ thì hôn nhân sẽ rất khó bền.